Tojikiston bosh muftiysi Rossiyadagi muhojirlarga muhim chaqiriq bilan chiqdi

·84·Dunyo
Tojikiston bosh muftiysi Rossiyadagi muhojirlarga muhim chaqiriq bilan chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tojikiston bosh muftiysi Saidmukarram Abduqodirzoda Rossiyadagi tojikistonlik muhojirlarni oilaviy aloqalarni saqlash, farzandlar tarbiyasida faol ishtirok etish va milliy qadriyatlarni unutmaslikka chaqirdi.
  • U musofirlikda yurgan vatandoshlarni bir-birini qo‘llab-quvvatlashga, ona tilini asrab-avaylashga hamda ota-onalarning duosini olishga undadi.

Tojikiston Ulamolar kengashi raisi, bosh muftiy Saidmukarram Abduqodirzoda Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan muhojirlar bilan uchrashib, ularni oilaviy mas’uliyat, farzandlar tarbiyasi va milliy qadriyatlarni unutmaslikka chaqirdi.

«Aziya plyus» agentligi bergan xabarga ko‘ra, diniy yetakchining navbatdagi uchrashuvi Boshqirdiston poytaxti Ufa shahridagi diniy maskanlardan birida bo‘lib o‘tdi.

«Farzandlar tarbiyasida faol ishtirok eting»: Muftiyning asosiy tavsiyalari

15 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan samimiy muloqot davomida bosh muftiy musofirchilikda yurgan fuqarolarning eng og‘riqli va muhim burchlariga alohida e’tibor qaratdi:

  • Oila bilan doimiy aloqa: Muftiy muhojirlarga o‘z oilalari, jufti halollari bilan muntazam aloqada bo‘lib turish, ularni yolg‘izlatib qo‘ymaslik va ro‘zg‘ordan xabardor bo‘lishni qat’iy tavsiya etdi;

  • Farzandlar tarbiyasiga mas’uliyat: Uzoqda bo‘lish bolalar tarbiyasidan chetda qolishga bahona bo‘lolmasligini, ota sifatida farzandlarning kelajagi, odob-axloqi va ta’limida faol ishtirok etish burch ekanini ta’kidladi;

  • O‘zaro yordam va hurmat: Musofir yurtdagi vatandoshlarni bir-birini qo‘llab-quvvatlashga, ahillikni saqlashga va birdam bo‘lishga undadi.

Milliy qadriyatlar, ona tili va ota-ona pandi

Saidmukarram Abduqodirzoda o‘z ma’ruzasida insonning ma’naviy ildizlari uning himoya qalqoni ekanini yodga soldi:

  • Odob-axloq va ona tiliga ehtirom: Xorijda yashab, ishlayotganda ham milliy o‘zlikni, boy odob-axloq me’yorlarini yo‘qotmaslik hamda ona tilini asrab-avaylash zarurligi qayd etildi;

  • Ota-ona maslahati: Keksa ota-onalarning holidan xabar olish, ularning duosini olish va maslahatlariga quloq tutish farzandlikning eng oliy vazifasi ekani aytib o‘tildi;

  • Vatanga sadoqat: Muftiy o‘z yurtiga, xalqiga va eng yaqin insonlariga bo‘lgan sadoqat har bir musulmon uchun muqaddas burch bo‘lib qolishini yana bir bor ta’kidladi.

Ushbu samimiy da’vat nafaqat tojikistonlik, balki butun Markaziy Osiyodan xorijda mehnat qilayotgan millionlab muhojirlar uchun muhim hayotiy va ma’naviy eslatma bo‘lib xizmat qilmoqda.

Saidmukarram AbdukodirzodaTojikiston Ulamolar kengashiUfaMusofir muhojirlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada taniqli islom ulamolarining hibsga olinishi shov-shuvga sabab bo‘ldiRossiyada taniqli islom ulamolarining hibsga olinishi shov-shuvga sabab bo‘ldi30 may 12:04Dushanbeda “Ravshan” mojarosi: Mixail Galustyanning tashrifi Tojikistonda keskin norozilikka sabab bo‘ldiDushanbeda “Ravshan” mojarosi: Mixail Galustyanning tashrifi Tojikistonda keskin norozilikka sabab bo‘ldi1 oktabr 00:02Filippinda ukoldan qo‘rqqan bolakay azon ayta boshladi (video)Filippinda ukoldan qo‘rqqan bolakay azon ayta boshladi (video)Bugun 21:30Perudagi yangi o‘simlik turiga Messi nomi berildiPerudagi yangi o‘simlik turiga Messi nomi berildiBugun 20:31Xitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldiXitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldiBugun 17:14Krishtianu Ronaldu yangi biznes loyihasiga 10 mln yevro tikayotganini e’lon qildiKrishtianu Ronaldu yangi biznes loyihasiga 10 mln yevro tikayotganini e’lon qildiBugun 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda