Tojikiston bosh muftiysi Rossiyadagi muhojirlarga muhim chaqiriq bilan chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tojikiston bosh muftiysi Saidmukarram Abduqodirzoda Rossiyadagi tojikistonlik muhojirlarni oilaviy aloqalarni saqlash, farzandlar tarbiyasida faol ishtirok etish va milliy qadriyatlarni unutmaslikka chaqirdi.
- U musofirlikda yurgan vatandoshlarni bir-birini qo‘llab-quvvatlashga, ona tilini asrab-avaylashga hamda ota-onalarning duosini olishga undadi.
Tojikiston Ulamolar kengashi raisi, bosh muftiy Saidmukarram Abduqodirzoda Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan muhojirlar bilan uchrashib, ularni oilaviy mas’uliyat, farzandlar tarbiyasi va milliy qadriyatlarni unutmaslikka chaqirdi.
«Aziya plyus» agentligi bergan xabarga ko‘ra, diniy yetakchining navbatdagi uchrashuvi Boshqirdiston poytaxti Ufa shahridagi diniy maskanlardan birida bo‘lib o‘tdi.
«Farzandlar tarbiyasida faol ishtirok eting»: Muftiyning asosiy tavsiyalari
15 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan samimiy muloqot davomida bosh muftiy musofirchilikda yurgan fuqarolarning eng og‘riqli va muhim burchlariga alohida e’tibor qaratdi:
Oila bilan doimiy aloqa: Muftiy muhojirlarga o‘z oilalari, jufti halollari bilan muntazam aloqada bo‘lib turish, ularni yolg‘izlatib qo‘ymaslik va ro‘zg‘ordan xabardor bo‘lishni qat’iy tavsiya etdi;
Farzandlar tarbiyasiga mas’uliyat: Uzoqda bo‘lish bolalar tarbiyasidan chetda qolishga bahona bo‘lolmasligini, ota sifatida farzandlarning kelajagi, odob-axloqi va ta’limida faol ishtirok etish burch ekanini ta’kidladi;
O‘zaro yordam va hurmat: Musofir yurtdagi vatandoshlarni bir-birini qo‘llab-quvvatlashga, ahillikni saqlashga va birdam bo‘lishga undadi.
Milliy qadriyatlar, ona tili va ota-ona pandi
Saidmukarram Abduqodirzoda o‘z ma’ruzasida insonning ma’naviy ildizlari uning himoya qalqoni ekanini yodga soldi:
Odob-axloq va ona tiliga ehtirom: Xorijda yashab, ishlayotganda ham milliy o‘zlikni, boy odob-axloq me’yorlarini yo‘qotmaslik hamda ona tilini asrab-avaylash zarurligi qayd etildi;
Ota-ona maslahati: Keksa ota-onalarning holidan xabar olish, ularning duosini olish va maslahatlariga quloq tutish farzandlikning eng oliy vazifasi ekani aytib o‘tildi;
Vatanga sadoqat: Muftiy o‘z yurtiga, xalqiga va eng yaqin insonlariga bo‘lgan sadoqat har bir musulmon uchun muqaddas burch bo‘lib qolishini yana bir bor ta’kidladi.
Ushbu samimiy da’vat nafaqat tojikistonlik, balki butun Markaziy Osiyodan xorijda mehnat qilayotgan millionlab muhojirlar uchun muhim hayotiy va ma’naviy eslatma bo‘lib xizmat qilmoqda.
Izohlar 0
…