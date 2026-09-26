Litvada juma namozi vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi namoyish qilindi (video)
Litvaning Kaunas shahrida juma namozi vaqtida masjid yaqinida yuzga yaqin mototsiklchi to‘plandi. Ular namoz vaqtida baland ovozda musiqa qo‘yib, mototsikl dvigatellarini gazlagan va turli shovqinlar chiqargan. Voqea vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi ham namoyish qilingani xabar qilindi. Bu haqda Lrytas xabar berdi.
Hodisa 11 sentyabr kuni Kaunas masjidi yaqinida sodir bo‘lgan. Mahalliy musulmonlar jamoasi vakillarining bildirishicha, ibodat qilayotganlar suratga va videoga ham olingan. Voqea musulmonlar jamoasining noroziligiga sabab bo‘lgan.
Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, mototsiklchilar va musulmonlar o‘rtasida jiddiy to‘qnashuv qayd etilmagan. Shu bilan birga, huquq-tartibot idoralari yig‘ilish o‘tkazish qoidalari buzilgan bo‘lishi mumkinligi yuzasidan ma’muriy ish boshlagan.
Bundan tashqari, politsiya voqea holatlarini Litva Jinoyat kodeksida ko‘zda tutilgan odamlar guruhiga nisbatan nafrat qo‘zg‘atish bilan bog‘liq moddalar nuqtayi nazaridan ham o‘rgangan. O‘sha paytdagi ma’lumotlarga ko‘ra, bu yo‘nalishda hali sudgacha bo‘lgan jinoiy tergov boshlanmagan.
Litva musulmonlari muftiysi Aleksandras Beganskas esa namoyish aynan musulmonlarga qarshi qaratilganini ta’kidlagan.
Izohlar 0
…