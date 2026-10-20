Oq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasi

·74·Dunyo
Oq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH va Ukraina munosabatlarida sezilarli sovish kuzatilmoqda, bunga Donald Trampning Volodimir Zelenskiyga nisbatan tanqidiy pozitsiyasi va Rossiya hamda Xitoy rahbarlari bilan uchrashuv o‘tkazish taklifini ko‘rib chiqishga tayyorligi sabab bo‘lmoqda.
  • Trampning ta’kidlashicha, Zelenskiy urushni hal qilish bo‘yicha murosaga tayyor emas va Kiyevga yetkazilayotgan yordam hamda razvedka ma’lumotlari nomutanosibdir.

AQSH va Ukraina munosabatlarida ko‘pdan beri kuzatilmagan sovuqlashuv davri boshlandi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Ukraina yetakchisi Volodimir Zelenskiyni yana bir bor ochiq tanqid qilib, uni urushni yakunlash bo‘yicha murosaga borishni istamaslikda aybladi.

Shu bilan birga, Oq uy rahbari Rossiya Prezidenti Vladimir Putin hamda Xitoy rahbari Si Jinping bilan uch tomonlama uchrashuv o‘tkazish taklifini ma’qullashi mumkinligini ochiqlab, xalqaro kun tartibini o‘zgartirib yubordi.

«Zelenskiy nima deyayotganini o‘zi bilmaydi»: Vashington va Kiyev to‘qnashuvi

Jurnalistlarning Zelenskiy tomonidan aytilgan «agar Vashington Moskvani qo‘llasa, tarixning noto‘g‘ri tomonida bo‘ladi» degan bayonotiga Tramp keskin e’tiroz bildirdi:

  • Imkoniyatlar boy berilgani haqida: «Zelenskiy – urushni allaqachon hal qilishi kerak bo‘lgan odam. Agar u menga quloq solganida edi, ancha vaqt oldinroq yaxshiroq kelishuvga erishgan bo‘lardi», — dedi Tramp.

  • Muzokarachini almashtirish da’vati: AQSH rahbari Oval kabinetda 2025 yil fevralida kechgan keskin tortishuvni eslab, endilikda Kiyev nomidan boshqa shaxslar muzokara stoliga o‘tirishi vaqti kelganini ta’kidladi: «Balki Zelenskiyga muzokaralar olib borish uchun boshqa odamni topish vaqti kelgandir».

  • «Biz juda ko‘p narsa beramiz, ular esa hech narsa bermaydi»: Tramp Ukrainaga yetkazilayotgan razvedka ma’lumotlari va yordam masalasida ham to‘xtalib, Vashington berayotgan yordam ko‘lami va Kiyevning bunga munosabati nomutanosib ekanini bildirdi.

Energetika, sun’iy yo‘ldoshlar va bosim omillari

Oq uy va Kiyev o‘rtasidagi aloqalar sovishi ortida bir qancha muhim strategik sabablar yotibdi:

  • Dizel kelishuvi va sanksiyalar: Trampning Putin bilan telefon orqali muloqotidan so‘ng, Rossiyaga jahon bozoriga dizel yetkazib berish imkonini beruvchi shartnoma e’lon qilindi va senator Lindsi Grem nomidagi qattiq sanksiyalar to‘plami noma’lum muddatga kechiktirildi;

  • Neft zavodlariga zarbalar taqiqi: Vashington Ukrainani Rossiyadagi neftni qayta ishlash zavodlarini nishonga olishni to‘xtatishga undadi, Kiyev esa energetika sulhini Rossiyaning o‘zi buzganini bildirmoqda;

  • Starlink va razvedka uzilishlari: Ukraina rasmiylari AQSHdan raketa hujumlari haqidagi ma’lumotlar kechikib berilayotgani hamda dronlarga o‘rnatilgan SpaceX kompaniyasining Starlink terminallari tezligi sekinlashtirilgani oqibatida harbiy amaliyotlarda qiyinchiliklar tug‘ilayotganini ta’kidlamoqda.

Tramp, Putin va Si Jinping: Shenchjenda uch tomonlama sammit bo‘ladimi?

Wall Street Journal manbalariga ko‘ra, Vladimir Putin 18-19 noyabr kunlari Xitoyning Shenchjen shahrida o‘tkaziladigan ATES (APEC) sammiti doirasida AQSH, Xitoy va Rossiya yetakchilarining alohida uchrashuvini tashkil etish tashabbusini ilgari surgan:

  • Kreml munosabati: Dmitriy Peskov uchala tomon ham bunday uchrashuvning ehtimolini tan olayotganini, biroq kun tartibi hali shakllanmaganini tasdiqladi;

  • Trampning sharti: AQSH prezidenti Si Jinping tashabbus ko‘rsatsa, uchrashuvga tayyorligini bildirdi: «Biz bu uchrashuvni Ukraina emas, balki yadro quroli, qurolsizlanish va savdo masalalarini muhokama qilish uchun o‘tkazgan bo‘lardik»;

  • Ukrainaning e’tirozi: Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga Kiyev ishtirokisiz o‘tadigan bunday format urushni tugatishga emas, aksincha Kremlni bosqinni davom ettirishga undashidan qattiq ogohlantirdi;

  • Pekinning ehtiyotkorligi: Washington Post tahliliga ko‘ra, Xitoy Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlarini xavf ostiga qo‘ymaslik uchun forum diqqatini tortib oluvchi shov-shuvli uchlik sammitiga rozilik berishda ehtiyotkor pozitsiya tutmoqda.

Donald TrampVladimir PutinAPEC sammitiStarlink
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 nafar senator Trampdan Rossiya dizeli bo‘yicha kelishuvni bekor qilishni talab etdi12 nafar senator Trampdan Rossiya dizeli bo‘yicha kelishuvni bekor qilishni talab etdi14 oktabr 09:26Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...11 oktabr 09:50AQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildiAQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildi10 oktabr 21:54Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48Germaniyadagi makkajo‘xori dalasida Putin va Tramp rasmi chizildiGermaniyadagi makkajo‘xori dalasida Putin va Tramp rasmi chizildi5 avgust 19:16«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi24 iyul 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda