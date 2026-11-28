Tramp Putinni nega «do‘stim» deb ataganini izohladi
AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya yetakchisi Vladimir Putinga nisbatan keskin munosabat bildirishdan nega tiyilayotganini tushuntirdi. Uning ta’kidlashicha, Ukrainadagi urushni to‘xtatish va tomonlar o‘rtasida kelishuvga erishish uchun yetakchilar o‘rtasida muloqot saqlanib qolishi muhim. Shu bois u Putin bilan munosabatlarda keskinlikni kuchaytirishni istamayapti.
26 noyabr kuni jurnalistlar Trampdan nima sababdan Putinni «do‘stim» deb atagani haqida so‘radi. AQSH prezidentining fikricha, davlat rahbarlari o‘rtasidagi ochiq adovat va bir-biriga nisbatan salbiy munosabat muzokaralar jarayonini ancha murakkablashtirishi mumkin.
«Men unga “Sen menga yoqmaysan!” deyishim mumkin edi. Shunda Putin va Zelenskiy o‘rtasidagi muammo biz bilan ham yuzaga kelardi. Bu mojaroni hal qilishdagi eng katta qiyinchilik — ikki yetakchining bir-biriga nafrati», — dedi Tramp.
Shuningdek, jurnalistlardan biri AQSH prezidentining avvalroq Rossiyaning Yevropa hududlariga nisbatan harbiy tajovuzi haqida keskin fikrlar bildirganini eslatdi. Bunga javoban Tramp Rossiyaga nisbatan avvaldan nafaqat bayonotlar orqali, balki amaliy harakatlari bilan ham qat’iy pozitsiyada bo‘lib kelganini ta’kidladi.
«Ohangim keskinlashganini bilmayman. Men Rossiyaga nisbatan juda qattiqqo‘l bo‘lib kelganman. Ammo kelishuvga erishmoqchiman», — dedi AQSH prezidenti.
Eslatib o‘tamiz, 19 noyabr kuni Xitoyda bo‘lib o‘tgan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (APEC) sammiti doirasida Donald Tramp Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Uchrashuv boshida AQSH prezidenti Rossiya yetakchisini «do‘stim» deb atagan. Keyinchalik esa Putin bilan quchoqlashib turgan suratini ijtimoiy tarmoqda e’lon qilib, unga «Mening do‘stim» degan izohni qoldirgan.
Matbuot anjumani davomida Trampdan Putin butun AQSHning ham do‘sti hisoblanadimi, deb so‘rashdi. Amerika yetakchisi bu savolga javob berar ekan, butun mamlakat nomidan fikr bildirish vakolatiga ega emasligini aytdi. Biroq shaxsan o‘zi Rossiya prezidenti bilan juda yaxshi munosabatda ekanini ta’kidladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…