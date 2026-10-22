Messi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqda

·57·Dunyo
Messi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqda

Argentinalik futbolchi, sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi Ispaniya qiroli Felipe VI va qirolicha Letisiya ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashadi. Bu haqda «Marca» nashri xabar berdi.

Messining Ispaniyaga tashrifi 2026 yilgi Asturiya malikasi nomidagi sport mukofotini qabul qilib olish bilan bog‘liq. Futbolchi 22 oktyabr kuni Ovedo shahriga yetib borishi kutilmoqda.

Shu kuni u Ovedo sport saroyida maktab o‘quvchilari, yoshlar va muxlislar bilan uchrashuvda ishtirok etadi. Kechqurun esa Ispaniya qirollik oilasi va mukofotning boshqa sovrindorlari ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatga borishi rejalashtirilgan.

Mukofotlarni topshirish marosimi 23 oktyabr kuni Ovedodagi Kampoamor teatrida bo‘lib o‘tadi. Messi Asturiya malikasi nomidagi sport mukofoti bilan taqdirlanadi. Ushbu sovrin futbolchiga sportdagi muvaffaqiyatlari va ehtiyojmand bolalarning ta’lim olishi hamda tibbiy yordamdan foydalanishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan xayriya ishlari uchun berilmoqda.

Marosimdan keyin Messi AQSHga qaytib, «Inter Mayami» safidagi navbatdagi uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rishi kutilmoqda. «Marca» ma’lumotiga ko‘ra, jamoa 25 oktyabr kuni «Nyu-York Red Bullz»ga qarshi maydonga tushadi.

Lionel MessiAsturiya malikasi mukofotiInter MayamiIspaniya qirollik oilasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...18 oktabr 12:04Messidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdiMessidan dubl, Suaresdan ikki assist: «Inter Mayami» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi18 oktabr 09:18Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiLionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi18 oktabr 06:44Londonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradiLondonda kutilayotgan sensatsiya: Messi oilasi bilan «Oltin to‘p» tadbiriga tashrif buyuradi12 oktabr 20:07«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi11 oktabr 06:42Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi8 oktabr 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda