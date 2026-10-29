Messi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messining «Inter Mayami» klubi bilan tuzgan shartnomasi 2028 yilning 31 dekabriga qadar mo'ljallangan bo'lsa-da, futbolchining jamoani tark etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi.
- Kiyinish xonasidagi gap-so'zlarga ko'ra, 39 yoshli hujumchi motivatsiyasining pasayishi va shaxsiy yo'qotishlar sababli faoliyatini davom ettirish borasida ikkilanishi mumkin.
Dunyo futboli afsonasi Lionel Messining «Inter Mayami» klubidagi kelajagi atrofida yangi xabarlar paydo bo‘ldi. Argentinalik yulduzning amaldagi kelishuvi 2028 yilning 31 dekabriga qadar tuzilgan bo‘lsa-da, u shartnoma muddati yakuniga yetgach, jamoani tark etishi yoki bundan oldinroq faoliyatida o‘zgarish qilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi.
Maydonda fenomenal natijalar qayd etishda davom etayotgan 39 yoshli hujumchining ichki ruhiy kechinmalari va klub kiyinish xonasidagi kayfiyat muxlislar diqqat markaziga tushdi.
Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar va ruhiy holat
Olingan insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, Mayami klubi ichida Leo Messining kelajakdagi rejalari borasida quyidagi tafsilotlar muhokama qilinmoqda:
Shartnomani uzaytirmaslik qarori: «Inter Mayami» kiyinish xonasida argentinalik futbolchi 2028 yildan keyin hamkorlikni davom ettirmasligi borasida fikrlar shakllangan;
Motivatsiyaning susayishi: Futbol olamidagi barcha sovrinlarni, shu jumladan Jahon kubogini qo‘lga kiritgan yulduz katta futbolga bo‘lgan ishtiyoqi va motivatsiyasining bir qismini yo‘qotgani ta’kidlanmoqda;
Og‘ir shaxsiy yo‘qotish: Aytilishicha, Leo yaqinda vafot etgan otasini juda qattiq sog‘inmoqda va bu ruhiy bo‘shliq uning professional rejalariga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
Statistika dahosi: Maydonda hamon tengsiz
Shunday murakkab psixologik holatga qaramay, Lionel Messining maydondagi foydalilik koeffitsiyenti hayratlanarli darajada yuqoriligicha qolmoqda:
34 ta uchrashuv va 44 ochko: Joriy mavsumda Messi «Inter Mayami» libosida jami 34 ta o‘yinda ishtirok etdi;
29 ta gol va 15 ta assist: Hujumchi raqiblar darvozasini 29 marta ishg‘ol qilib, sheriklariga 15 ta golli uzatma yetkazib berdi;
Klubdagi strategik o‘rni: Amaldagi kelishuv 2028 yil 31 dekabrga qadar imzolangan bo‘lib, rahbariyat va muxlislar uning tajribasi jamoaga yana uzoq vaqt davomida sovrinlar keltirishiga umid bog‘lamoqda.
Hozircha Messi ushbu mish-mishlar bo‘yicha rasmiy bayonot bermagan. Agar u 2028 yilda klub bilan xayrlashishga qaror qilsa, bu Mayami klubi tarixidagi eng yorqin va muvaffaqiyatli davrning yakuni bo‘lishi shubhasiz.
Izohlar 0
…