Messi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldi

·95·Sport
Messi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messining «Inter Mayami» klubi bilan tuzgan shartnomasi 2028 yilning 31 dekabriga qadar mo'ljallangan bo'lsa-da, futbolchining jamoani tark etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi.
  • Kiyinish xonasidagi gap-so'zlarga ko'ra, 39 yoshli hujumchi motivatsiyasining pasayishi va shaxsiy yo'qotishlar sababli faoliyatini davom ettirish borasida ikkilanishi mumkin.

Dunyo futboli afsonasi Lionel Messining «Inter Mayami» klubidagi kelajagi atrofida yangi xabarlar paydo bo‘ldi. Argentinalik yulduzning amaldagi kelishuvi 2028 yilning 31 dekabriga qadar tuzilgan bo‘lsa-da, u shartnoma muddati yakuniga yetgach, jamoani tark etishi yoki bundan oldinroq faoliyatida o‘zgarish qilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi.

Maydonda fenomenal natijalar qayd etishda davom etayotgan 39 yoshli hujumchining ichki ruhiy kechinmalari va klub kiyinish xonasidagi kayfiyat muxlislar diqqat markaziga tushdi.

Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar va ruhiy holat

Olingan insayderlik ma’lumotlariga ko‘ra, Mayami klubi ichida Leo Messining kelajakdagi rejalari borasida quyidagi tafsilotlar muhokama qilinmoqda:

  • Shartnomani uzaytirmaslik qarori: «Inter Mayami» kiyinish xonasida argentinalik futbolchi 2028 yildan keyin hamkorlikni davom ettirmasligi borasida fikrlar shakllangan;

  • Motivatsiyaning susayishi: Futbol olamidagi barcha sovrinlarni, shu jumladan Jahon kubogini qo‘lga kiritgan yulduz katta futbolga bo‘lgan ishtiyoqi va motivatsiyasining bir qismini yo‘qotgani ta’kidlanmoqda;

  • Og‘ir shaxsiy yo‘qotish: Aytilishicha, Leo yaqinda vafot etgan otasini juda qattiq sog‘inmoqda va bu ruhiy bo‘shliq uning professional rejalariga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Statistika dahosi: Maydonda hamon tengsiz

Shunday murakkab psixologik holatga qaramay, Lionel Messining maydondagi foydalilik koeffitsiyenti hayratlanarli darajada yuqoriligicha qolmoqda:

  • 34 ta uchrashuv va 44 ochko: Joriy mavsumda Messi «Inter Mayami» libosida jami 34 ta o‘yinda ishtirok etdi;

  • 29 ta gol va 15 ta assist: Hujumchi raqiblar darvozasini 29 marta ishg‘ol qilib, sheriklariga 15 ta golli uzatma yetkazib berdi;

  • Klubdagi strategik o‘rni: Amaldagi kelishuv 2028 yil 31 dekabrga qadar imzolangan bo‘lib, rahbariyat va muxlislar uning tajribasi jamoaga yana uzoq vaqt davomida sovrinlar keltirishiga umid bog‘lamoqda.

Hozircha Messi ushbu mish-mishlar bo‘yicha rasmiy bayonot bermagan. Agar u 2028 yilda klub bilan xayrlashishga qaror qilsa, bu Mayami klubi tarixidagi eng yorqin va muvaffaqiyatli davrning yakuni bo‘lishi shubhasiz.

Lionel MessiInter MayamiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?26 oktabr 18:42Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradiKazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradi25 oktabr 08:47Lionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdiLionel Messi faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi va eng muhim gollarini aytdi23 oktabr 20:24Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?Messidan iqror: Argentinalik afsona qaysi gollarini eng muhim deb biladi?22 oktabr 22:59Messi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonotiMessi nima uchun tarixda qolmoqchi? Jahon futboli afsonasining kutilmagan bayonoti22 oktabr 22:51Messi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqdaMessi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqda22 oktabr 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi