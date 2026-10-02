Lionel Messi Ispaniya ikkinchi divizioni klubini sotib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messi Ispaniyaning ikkinchi divizionida oʻynaydigan Eldense klubini sotib olib, futbol biznesini kengaytirdi.
- Bu Argentinaning 39 yoshli futbol afsonasi uchun Ispaniyadagi ilk professional klub egasi boʻlish yoʻlidagi muhim qadamdir.
- Mazkur bitim Ispaniya Milliy sport kengashi (CSD) tomonidan tasdiqlanishini kutmoqda, shundan soʻng Eldense klubi uchun yangi davr boshlanadi.
Inter Mayami jamoasi yulduzi Lionel Messi Ispaniyaning ikkinchi divizionida ishtirok etuvchi Eldense klubini rasman qoʻlga kiritib, oʻzining futbol biznesini yanada kengaytirdi. Ushbu muhim kelishuv Argentina terma jamoasi sardori uchun Ispaniyadagi ilk professional klub egasiga aylanish yoʻlidagi dadil qadam boʻldi, biroq rasmiy idoralar tasdiqi va amaldagi qoidalar kelgusida ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, ushbu xarid haqida payshanba kuni klubning oʻzi rasman eʼlon qilgan. Bu 39 yoshli argentinalik futbol afsonasining maydondan tashqari faoliyatidagi eng yirik biznes loyihalaridan biri sifatida tarixga kirmoqda. Alicante provinsiyasida joylashgan mazkur jamoa avvalroq Kolumbiya va Shveytsariyadagi klublarga egalik qiluvchi Grupo TH investitsiya guruhiga tegishli edi. Mazkur bitim Eldense klubi uchun oxirgi bir yil ichidagi uchinchi marotaba egalarining oʻzgarishi boʻldi.
Bitim tafsilotlari va qonuniy bosqichlarHozirgi kunda mazkur xarid Ispaniya Milliy sport kengashi (CSD) tomonidan rasmiy maʼqullanishini kutmoqda. Ushbu jarayon yakunlangach, Ispaniya quyi divizioni vakili boʻlgan jamoa uchun butunlay yangi va ulkan maqsadlarga boy davr boshlanadi. Taʼkidlash joizki, bu Lionel Messi Ispaniyada xarid qilgan ilk professional futbol klubi hisoblanadi. U joriy yil boshida beshinchi divizion vakili boʻlgan Cornella jamoasini sotib olgan edi, biroq u yarim professional maqomga ega edi.
Eldense klubi oʻz bayonotida yangi mashhur egasining kelishidan katta umidvor ekanini bildirdi. Klub rahbariyati Argentina futbol afsonasining kelishi jamoaning sport, institutsional va ijtimoiy rivojlanishida tub burilish yasashiga ishonch bildirgan. Bayonotda sport tarixidagi eng buyuk shaxslardan birining Ispaniya professional futboliga klub egasi sifatida kirib kelishi uzoq muddatli loyiha boshlanishini anglatishi alohida taʼkidlangan.
Klub tarixi va kelajak rejalari1921-yilda asos solingan Eldense oʻz tarixining katta qismini Ispaniya futbolining kuchli ikki divizionidan tashqarida oʻtkazgan. Jamoa oʻz uy uchrashuvlarini Elda shahridagi 5 776 tomoshabinga moʻljallangan kamtarona Estadio Nuevo Pepico Amat stadionida oʻtkazadi. Messi boshchiligidagi yangi loyiha ushbu provinsiya jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqishni maqsad qilgan.
Shunga qaramay, mutaxassislarning fikricha, kelishuvni yakunlashda Ispaniya futbolidagi regulyativ cheklovlar va mavjud egalik qoidalari hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. CSD tasdigʻidan oʻtgachgina Lionel Messining Ispaniya futbolidagi yangi sarmoyasi toʻliq huquqiy kuchga ega boʻladi va jamoaning kelgusi taqdiri hal qilinadi.
Izohlar 0
…