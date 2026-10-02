Lionel Messi Ispaniya ikkinchi divizioni klubini sotib oldi

·48·Sport
Lionel Messi Ispaniya ikkinchi divizioni klubini sotib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messi Ispaniyaning ikkinchi divizionida oʻynaydigan Eldense klubini sotib olib, futbol biznesini kengaytirdi.
  • Bu Argentinaning 39 yoshli futbol afsonasi uchun Ispaniyadagi ilk professional klub egasi boʻlish yoʻlidagi muhim qadamdir.
  • Mazkur bitim Ispaniya Milliy sport kengashi (CSD) tomonidan tasdiqlanishini kutmoqda, shundan soʻng Eldense klubi uchun yangi davr boshlanadi.

Inter Mayami jamoasi yulduzi Lionel Messi Ispaniyaning ikkinchi divizionida ishtirok etuvchi Eldense klubini rasman qoʻlga kiritib, oʻzining futbol biznesini yanada kengaytirdi. Ushbu muhim kelishuv Argentina terma jamoasi sardori uchun Ispaniyadagi ilk professional klub egasiga aylanish yoʻlidagi dadil qadam boʻldi, biroq rasmiy idoralar tasdiqi va amaldagi qoidalar kelgusida ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, ushbu xarid haqida payshanba kuni klubning oʻzi rasman eʼlon qilgan. Bu 39 yoshli argentinalik futbol afsonasining maydondan tashqari faoliyatidagi eng yirik biznes loyihalaridan biri sifatida tarixga kirmoqda. Alicante provinsiyasida joylashgan mazkur jamoa avvalroq Kolumbiya va Shveytsariyadagi klublarga egalik qiluvchi Grupo TH investitsiya guruhiga tegishli edi. Mazkur bitim Eldense klubi uchun oxirgi bir yil ichidagi uchinchi marotaba egalarining oʻzgarishi boʻldi.

Bitim tafsilotlari va qonuniy bosqichlar

Hozirgi kunda mazkur xarid Ispaniya Milliy sport kengashi (CSD) tomonidan rasmiy maʼqullanishini kutmoqda. Ushbu jarayon yakunlangach, Ispaniya quyi divizioni vakili boʻlgan jamoa uchun butunlay yangi va ulkan maqsadlarga boy davr boshlanadi. Taʼkidlash joizki, bu Lionel Messi Ispaniyada xarid qilgan ilk professional futbol klubi hisoblanadi. U joriy yil boshida beshinchi divizion vakili boʻlgan Cornella jamoasini sotib olgan edi, biroq u yarim professional maqomga ega edi.

Eldense klubi oʻz bayonotida yangi mashhur egasining kelishidan katta umidvor ekanini bildirdi. Klub rahbariyati Argentina futbol afsonasining kelishi jamoaning sport, institutsional va ijtimoiy rivojlanishida tub burilish yasashiga ishonch bildirgan. Bayonotda sport tarixidagi eng buyuk shaxslardan birining Ispaniya professional futboliga klub egasi sifatida kirib kelishi uzoq muddatli loyiha boshlanishini anglatishi alohida taʼkidlangan.

Klub tarixi va kelajak rejalari

1921-yilda asos solingan Eldense oʻz tarixining katta qismini Ispaniya futbolining kuchli ikki divizionidan tashqarida oʻtkazgan. Jamoa oʻz uy uchrashuvlarini Elda shahridagi 5 776 tomoshabinga moʻljallangan kamtarona Estadio Nuevo Pepico Amat stadionida oʻtkazadi. Messi boshchiligidagi yangi loyiha ushbu provinsiya jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqishni maqsad qilgan.

Shunga qaramay, mutaxassislarning fikricha, kelishuvni yakunlashda Ispaniya futbolidagi regulyativ cheklovlar va mavjud egalik qoidalari hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin. CSD tasdigʻidan oʻtgachgina Lionel Messining Ispaniya futbolidagi yangi sarmoyasi toʻliq huquqiy kuchga ega boʻladi va jamoaning kelgusi taqdiri hal qilinadi.

Lionel MessiEldenseIspaniya futboliInter MayamiTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiKarolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladi18 sentabr 11:51Lionel Messi rasman Ispaniya klubini sotib oldi — Segundada yangi imperiya quriladimi?!Lionel Messi rasman Ispaniya klubini sotib oldi — Segundada yangi imperiya quriladimi?!Bugun 10:10Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdi9 sentabr 22:38Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaJahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqda9 sentabr 19:22Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqda9 sentabr 09:37Inter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldiInter Mayami Kolumbus Kriyu maydonida soʻnggi daqiqalarda magʻlub boʻldi28 sentabr 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi