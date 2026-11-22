Ikkinchi tug‘ruq birinchisidan osonroq kechadimi? Mutaxassislar nima deydi?
Ko‘pchilik ayollar birinchi farzandini dunyoga keltirgandan keyin ikkinchi tug‘ruq qanday kechishi bilan qiziqadi. Yaxshi xabar shuki, ikkinchi va undan keyingi tug‘ruqlar ko‘pincha birinchisiga qaraganda tezroq kechadi. Ammo bu har doim ham og‘riq kamroq bo‘ladi yoki tug‘ruq oson o‘tadi degani emas.
Nega ikkinchi tug‘ruq tezroq kechishi mumkin?
Birinchi tug‘ruqda bachadon bo‘yni va tug‘ruq yo‘llari ilk bor chaqaloq tug‘ilishiga moslashadi. Keyingi tug‘ruqlarda esa tana bu jarayonni avval boshdan kechirgan bo‘ladi. Shu sababli bachadon bo‘ynining ochilishi va chaqaloqning tug‘ilish jarayoni ko‘pincha tezroq kechadi.
Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, faol tug‘ruqning birinchi bosqichi birinchi farzandda odatda 12 soatdan, keyingi tug‘ruqlarda esa 10 soatdan oshmaydi. Chaqaloqning tug‘ilishigacha bo‘lgan ikkinchi bosqich esa birinchi tug‘ruqda odatda 3 soat, keyingilarida 2 soat ichida yakunlanadi.
Og‘riq ham kamroq bo‘ladimi?
Bu savolga hamma ayol uchun bir xil javob yo‘q. Ikkinchi tug‘ruq tezroq kechishi mumkin, biroq to‘lg‘oq og‘riqlari baribir kuchli bo‘lishi ehtimoldan xoli emas. Ayrim ayollar ikkinchi tug‘ruqni yengilroq his qilsa, boshqalar uchun u ham ancha qiyin kechishi mumkin.
Qaysi holatlarda ikkinchi tug‘ruq ham qiyin kechishi mumkin?
Bolaning vazni, bachadondagi joylashuvi, onaning umumiy salomatligi, homiladorlikdagi asoratlar va avvalgi tug‘ruq qanday o‘tgani muhim ahamiyatga ega. Masalan, birinchi tug‘ruq kesarcha kesish orqali amalga oshirilgan bo‘lsa, keyingi tug‘ruq usuli alohida tibbiy baholashni talab qiladi.
Ikkinchi tug‘ruq ko‘pincha birinchisidan tezroq kechadi, ammo uni albatta osonroq bo‘ladi deb bo‘lmaydi. Har bir homiladorlik va tug‘ruq o‘ziga xos. Shu bois bo‘lajak onaning holati va tug‘ruq rejasi mutaxassis bilan birgalikda baholanishi kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…