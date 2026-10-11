Rossiyada laboratoriya xodimining o‘limi: JSST xavfli kasallik tarqalishiga dalil topmadi
Rossiyaning Irkutsk viloyatida o‘latga qarshi ilmiy-tadqiqot markazida ishlagan xodimaning pnevmoniyadan vafot etishi ortidan xavotirlar yuzaga keldi. Biroq Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) hodisa bilan bog‘liq kasallikning davom etayotgan tarqalishiga dalil aniqlanmaganini bildirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 2 oktyabr kuni 28 yoshli laboratoriya xodimi Darya Shipilova noma’lum sabablarga ko‘ra pnevmoniyadan vafot etgan. Shundan so‘ng Rossiya rasmiylari u bilan aloqada bo‘lgan qariyb 200 kishini karantinga olgan.
JSST ma’lum qilishicha, marhuma va u bilan aloqada bo‘lgan shaxslardan olingan tahlillar tekshirilgan xavfli patogenlar bo‘yicha manfiy natija bergan. Shuningdek, aloqada bo‘lganlarda kasallik alomatlari va shu hodisa bilan bog‘liq boshqa og‘ir pnevmoniya holatlari aniqlanmagan.
Tashkilotning ta’kidlashicha, asosiy noaniqlik marhumaning o‘limiga sabab bo‘lgan kasallik bo‘yicha aniq tashxis qo‘yilmaganidir. Rossiya rasmiylari esa ayol zarur emlashlardan o‘tganini va uning organizmida laboratoriyadagi faoliyati bilan bog‘liq mikroorganizmlar topilmaganini bildirgan.
8 oktyabr kuni Rossiya marhuma bilan aloqada bo‘lgan shaxslarni tibbiy tekshirish yakunlanganini ma’lum qilgan. Hozircha JSST Rossiyada o‘lat tarqalayotganini tasdiqlovchi dalillar yo‘qligini qayd etmoqda.
Izohlar 0
…