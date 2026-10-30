Oshqozoningizdagi “bomba”: Har kuni iste’mol qilinadigan eng xavfli 7 ta mahsulot

·85·Salomatlik
Oshqozoningizdagi “bomba”: Har kuni iste’mol qilinadigan eng xavfli 7 ta mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kundalik taomnomadagi oq non, qayta ishlangan go‘sht, gazlangan shirin ichimliklar, fastfud, margarin, chips va sun’iy qo‘shimchali ichimliklar inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazuvchi biologik tahdid hisoblanadi.
  • Xususan, kolbasa va sosiskalarni muntazam iste’mol qilish ichak saratoni xavfini kamida 18 foizga oshiradi, gazli ichimliklar esa jigar yog‘lanishi hamda insulin muammolarini keltirib chiqaradi.

Kundalik hayotimizda beixtiyor iste’mol qiladigan ayrim taom va yeguliklarimiz inson organizmi uchun haqiqiy biologik tahdidga aylanishi mumkin. Tibbiyot mutaxassislari va diyetologlarning ta’kidlashicha, doimiy ravishda charchoq, ortiqcha vazn, qandli diabet hamda yurak-qon tomir muammolaridan aziyat chekishning asl ildizi oshxonamizdagi kundalik taomnomamizga borib taqaladi.

Organizmni ich-ichidan zaharlab, jiddiy kasalliklarni qo‘zg‘atuvchi eng zararli 7 ta oziq-ovqat mahsuloti tahlili bilan tanishing.

Tanaga sekin zarba beruvchi 7 ta kundalik mahsulot

Muntazam ravishda iste’mol qilinganda salomatlikka jiddiy zarar yetkazuvchi mahsulotlar ro‘yxati:

  • 1. Oq non va qayta ishlangan un mahsulotlari: Oliy navli tozalangan oq un vitamin va kletchatkadan mahrum bo‘lib, qonda glyukoza miqdorining keskin sakrashiga, insulin chidamliligiga, tez vazn to‘plashga va qandli diabet xavfining ortishiga sabab bo‘ladi;

  • 2. Kolbasa va sosiskalar (qayta ishlangan go‘sht): Konservantlar, nitritlar va kimyoviy qo‘shimchalar bilan to‘yingan qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan kanserogen sifatida baholanadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, ularni muntazam iste’mol qilish ichak saratoni xavfini kamida 18 foizga oshiradi;

  • 3. Gazlangan shirin ichimliklar: Bitta kichik idishdagi gazli suv tarkibida 7 dan 10 choy qoshiqqacha shakar bo‘ladi. Bu miqdordagi suyuq shakar jigarni yog‘ bosishiga (gepatoz), insulin portlashiga va metabolik sindromga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochadi;

  • 4. Fastfud (burger, kartoshka fri, naggetslar): Transyog‘lar, me’yordan ortiq osh tuzi va kimyoviy ta’m kuchaytirgichlarga to‘la bo‘lgan bunday taomlar tomirlarni xolesterin bilan qoplaydi. Ayniqsa, naggetslar ko‘pincha sifatsiz qiyma, teri va suyak qoldiqlaridan tayyorlanishi sababli ozuqaviy qiymatga ega emas;

  • 5. Margarin va sun’iy spredlar: Tarkibidagi gidrogenlangan transyog‘lar tufayli qon tomirlari devorida pilakchalar hosil qiladi, qonni quyuqlashtiradi va yurak-qon tomir kasalliklari hamda infarkt (yurak xuruji) xavfini bir necha barobarga kuchaytiradi;

  • 6. Chips va suxariklar (xrustyashkalar): Kartoshka va xamir mahsulotlarini yuqori haroratdagi yog‘da qovurish vaqtida zaharli modda — akrilamid ajralib chiqadi. U muntazam to‘planib borib, onkologik kasalliklar rivojlanishiga zamin yaratadi;

  • 7. Sun’iy qaymoq va qo‘shimchali tezkor ichimliklar: Tarkibida glyutamat natriy (MSG), sun’iy quruq sut va erituvchi kimyoviy stabilizatorlar bo‘lgan sun’iy qahva va choy ichimliklari oshqozon-ichak shilliq qavatini ta’sirlantiradi hamda jigarni ortiqcha toksinlar bilan yuklaydi.

Sog‘lom turmush sari muhim qadam

Kundalik noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari yillar davomida sezilmasdan organizmning immun va endokrin tizimini ishdan chiqarishi mumkin:

  • Ratsionni tozalash: Qayta ishlangan yarim tayyor mahsulotlar va shirin gazli ichimliklarni cheklab, ularning o‘rnini tabiiy meva-sabzavotlar, ko‘katlar va toza suv bilan to‘ldirish zarur;

  • Oq un o‘rniga butun donli mahsulotlar: Ratsionga to‘liq dondan tayyorlangan non, suli va yormalarni kiritish oshqozon-ichak faoliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi;

  • Tabiiy yog‘larga o‘tish: Margarin va transyog‘lardan butunlay voz kechib, zaytun yog‘i, sariyog‘ hamda yong‘oqlar iste’molini yo‘lga qo‘yish yurak salomatligini muhofaza qilishning eng to‘g‘ri yo‘lidir.

Ovqatlanish tarziga o‘z vaqtida kiritilgan kichik bir ijobiy o‘zgarish uzoq yillik salomatlik va yuqori hayotiy quvvatning mustahkam kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Sog‘lom ovqatlanishDiyetologiyaJahon sog‘liqni saqlash tashkilotiOziq-ovqat xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?26 oktabr 15:13Hayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandiHayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandi22 oktabr 17:29Rossiyada laboratoriya xodimining o‘limi: JSST xavfli kasallik tarqalishiga dalil topmadiRossiyada laboratoriya xodimining o‘limi: JSST xavfli kasallik tarqalishiga dalil topmadi11 oktabr 13:47Dunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqdaDunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqda7 oktabr 20:58«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13 sentabr 13:02O‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistikaO‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistika10 avgust 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tunda oyoq tortishishining sabablari va xavfli belgilari
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi