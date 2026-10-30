Oshqozoningizdagi “bomba”: Har kuni iste’mol qilinadigan eng xavfli 7 ta mahsulot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kundalik taomnomadagi oq non, qayta ishlangan go‘sht, gazlangan shirin ichimliklar, fastfud, margarin, chips va sun’iy qo‘shimchali ichimliklar inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazuvchi biologik tahdid hisoblanadi.
- Xususan, kolbasa va sosiskalarni muntazam iste’mol qilish ichak saratoni xavfini kamida 18 foizga oshiradi, gazli ichimliklar esa jigar yog‘lanishi hamda insulin muammolarini keltirib chiqaradi.
Kundalik hayotimizda beixtiyor iste’mol qiladigan ayrim taom va yeguliklarimiz inson organizmi uchun haqiqiy biologik tahdidga aylanishi mumkin. Tibbiyot mutaxassislari va diyetologlarning ta’kidlashicha, doimiy ravishda charchoq, ortiqcha vazn, qandli diabet hamda yurak-qon tomir muammolaridan aziyat chekishning asl ildizi oshxonamizdagi kundalik taomnomamizga borib taqaladi.
Organizmni ich-ichidan zaharlab, jiddiy kasalliklarni qo‘zg‘atuvchi eng zararli 7 ta oziq-ovqat mahsuloti tahlili bilan tanishing.
Tanaga sekin zarba beruvchi 7 ta kundalik mahsulot
Muntazam ravishda iste’mol qilinganda salomatlikka jiddiy zarar yetkazuvchi mahsulotlar ro‘yxati:
1. Oq non va qayta ishlangan un mahsulotlari: Oliy navli tozalangan oq un vitamin va kletchatkadan mahrum bo‘lib, qonda glyukoza miqdorining keskin sakrashiga, insulin chidamliligiga, tez vazn to‘plashga va qandli diabet xavfining ortishiga sabab bo‘ladi;
2. Kolbasa va sosiskalar (qayta ishlangan go‘sht): Konservantlar, nitritlar va kimyoviy qo‘shimchalar bilan to‘yingan qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan kanserogen sifatida baholanadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, ularni muntazam iste’mol qilish ichak saratoni xavfini kamida 18 foizga oshiradi;
3. Gazlangan shirin ichimliklar: Bitta kichik idishdagi gazli suv tarkibida 7 dan 10 choy qoshiqqacha shakar bo‘ladi. Bu miqdordagi suyuq shakar jigarni yog‘ bosishiga (gepatoz), insulin portlashiga va metabolik sindromga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochadi;
4. Fastfud (burger, kartoshka fri, naggetslar): Transyog‘lar, me’yordan ortiq osh tuzi va kimyoviy ta’m kuchaytirgichlarga to‘la bo‘lgan bunday taomlar tomirlarni xolesterin bilan qoplaydi. Ayniqsa, naggetslar ko‘pincha sifatsiz qiyma, teri va suyak qoldiqlaridan tayyorlanishi sababli ozuqaviy qiymatga ega emas;
5. Margarin va sun’iy spredlar: Tarkibidagi gidrogenlangan transyog‘lar tufayli qon tomirlari devorida pilakchalar hosil qiladi, qonni quyuqlashtiradi va yurak-qon tomir kasalliklari hamda infarkt (yurak xuruji) xavfini bir necha barobarga kuchaytiradi;
6. Chips va suxariklar (xrustyashkalar): Kartoshka va xamir mahsulotlarini yuqori haroratdagi yog‘da qovurish vaqtida zaharli modda — akrilamid ajralib chiqadi. U muntazam to‘planib borib, onkologik kasalliklar rivojlanishiga zamin yaratadi;
7. Sun’iy qaymoq va qo‘shimchali tezkor ichimliklar: Tarkibida glyutamat natriy (MSG), sun’iy quruq sut va erituvchi kimyoviy stabilizatorlar bo‘lgan sun’iy qahva va choy ichimliklari oshqozon-ichak shilliq qavatini ta’sirlantiradi hamda jigarni ortiqcha toksinlar bilan yuklaydi.
Sog‘lom turmush sari muhim qadam
Kundalik noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari yillar davomida sezilmasdan organizmning immun va endokrin tizimini ishdan chiqarishi mumkin:
Ratsionni tozalash: Qayta ishlangan yarim tayyor mahsulotlar va shirin gazli ichimliklarni cheklab, ularning o‘rnini tabiiy meva-sabzavotlar, ko‘katlar va toza suv bilan to‘ldirish zarur;
Oq un o‘rniga butun donli mahsulotlar: Ratsionga to‘liq dondan tayyorlangan non, suli va yormalarni kiritish oshqozon-ichak faoliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi;
Tabiiy yog‘larga o‘tish: Margarin va transyog‘lardan butunlay voz kechib, zaytun yog‘i, sariyog‘ hamda yong‘oqlar iste’molini yo‘lga qo‘yish yurak salomatligini muhofaza qilishning eng to‘g‘ri yo‘lidir.
Ovqatlanish tarziga o‘z vaqtida kiritilgan kichik bir ijobiy o‘zgarish uzoq yillik salomatlik va yuqori hayotiy quvvatning mustahkam kafolati bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…