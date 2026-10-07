Dunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqda

·32·Dunyo
Dunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqda

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti dunyoda bolalar va o‘smirlar o‘rtasida semizlik tobora keng tarqalayotganini ma’lum qildi. 2024 yilda 5–19 yoshdagi 170 milliondan ortiq bolada semizlik qayd etilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu ko‘rsatkich 1990 yildan beri qariyb to‘rt barobarga oshgan. Semizlik kuzatilganlarning 70 millionga yaqini 5–9 yoshli bolalar hissasiga to‘g‘ri keladi.

JSST ilk bor bolalarda semizlikni davolash bo‘yicha maxsus yo‘riqnoma ishlab chiqdi. Tashkilot muammoni hal etishda jismoniy faollikni ko‘paytirish, ovqatlanish odatlarini yaxshilash va xulq-atvorga oid yondashuvlarni o‘zgartirishni tavsiya qilmoqda.

Shu bilan birga, JSST 9 yoshgacha bo‘lgan bolalarda semizlikni davolash uchun maxsus dori vositalari, jarrohlik amaliyotlari yoki vazn kamaytirishga mo‘ljallangan qurilmalardan foydalanishni tavsiya etmayapti.

Tashkilotning ta’kidlashicha, muammoga faqat davolash nuqtayi nazaridan yondashish yetarli emas. Bolalar uchun sog‘lom ovqatlanish va jismoniy faollik imkoniyatlarini kengaytirish ham muhim.

Avvalroq Butunjahon semizlik federatsiyasi 2040 yilga kelib dunyoda 500 milliondan ortiq bola ortiqcha vazn muammosiga duch kelishi mumkinligini prognoz qilgan edi. Ulardan 227 million nafari semizlik bilan bog‘liq muammolarga ega bo‘lishi mumkin.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotisemizlikButunjahon semizlik federatsiyasi2024 yilda bolalarda semizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13 sentabr 13:02O‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistikaO‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistika10 avgust 20:5290 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?2 avgust 17:33Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?30 iyul 15:24Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...Tanangiz nimani aytmoqda? Og‘riq ortidagi haqiqat...27 iyul 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?