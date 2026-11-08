Bolalar salomatligiga sezdirmay zarar yetkazadigan 5 turdagi mahsulot

·20·Salomatlik
Bolalar salomatligiga sezdirmay zarar yetkazadigan 5 turdagi mahsulot

Rang-barang qadoqlar, shirin ta’m va bolalarga mo‘ljallangan reklama — bularning barchasi kichkintoylarni turli yegulik va ichimliklarga qiziqtiradi. Ammo bola yaxshi ko‘rib iste’mol qiladigan har bir mahsulot ham uning sog‘lig‘i uchun foydali emas. Ayrim mahsulotlarni tez-tez iste’mol qilish ortiqcha vazn, tishlar yemirilishi va noto‘g‘ri ovqatlanish odatlariga sabab bo‘lishi mumkin.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ham kichik yoshdagi bolalar ratsionida shakar, tuz va transyog‘larga boy mahsulotlarni cheklashni tavsiya qiladi. Xo‘sh, bolalar iste’molida qaysi 5 turdagi mahsulotga alohida e’tibor berish kerak?

1. Gazlangan va shirin ichimliklar

Kola, limonad, shirin choy, qadoqlangan sharbatli ichimliklar tarkibida ko‘p miqdorda qo‘shilgan shakar bo‘lishi mumkin. Ularni muntazam ichish tishlar kariyesi va ortiqcha vazn xavfini oshiradi. Bundan tashqari, bunday ichimliklar bolaning suv ichish odatini ham siqib chiqarishi mumkin. Ikki yoshgacha bo‘lgan bolalarga qo‘shilgan shakarli ichimliklar tavsiya etilmaydi.

2. Konfet, pechene va boshqa shirinliklar

Konfet, marmelad, vafli, tort va shirin pechenelar bolalar orasida juda mashhur. Biroq ularning ko‘pida shakar miqdori yuqori, foydali oziq moddalar esa kam bo‘ladi. Bunday mahsulotlarni tez-tez yeyish tishlar yemirilishi va ortiqcha vazn muammosiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, ikki yoshgacha bo‘lgan bolalar ovqatiga qo‘shimcha shakar qo‘shmaslik tavsiya etiladi.

3. Chips, suxarik va tez tayyorlanadigan lapshalar

Bu mahsulotlarda tuz, yog‘ va turli qo‘shimchalar ko‘p bo‘lishi mumkin. Ularni muntazam iste’mol qilish bolaning ratsionida foydali mahsulotlar — sabzavot, meva va oqsilga boy taomlar ulushini kamaytiradi. Ayrim mahsulotlardagi natriy miqdori ham bolalar uchun ortiqcha bo‘lishi mumkin.

Bolalar salomatligiga sezdirmay zarar yetkazadigan 5 turdagi mahsulot

4. Kolbasa, sosiska va dudlangan go‘sht mahsulotlari

Kolbasa va sosiskalar tez tayyorlanishi sababli ko‘plab oilalarda kundalik dasturxonga kirib qolgan. Ammo bunday mahsulotlarda tuz ko‘p bo‘lishi, ayrimlarida esa yog‘ miqdori yuqori bo‘lishi mumkin. Shu bois ularni bolaning kundalik ovqatlanishida asosiy go‘sht manbai sifatida ishlatmaslik, imkon qadar yangi pishirilgan go‘sht, baliq yoki tuxumni tanlash ma’qul.

5. Energetik va kofeinli ichimliklar

Energetik ichimliklar bolalar uchun mutlaqo mos emas. Ular tarkibidagi kofein yurak urishini tezlashtirishi, uyquni buzishi va asabiylikni kuchaytirishi mumkin. Kichik yoshdagi bolalar uchun kofeinning xavfsiz miqdori aniq belgilanmagan. Shu sababli ularga energetik ichimliklar, qahva va kofeinli ichimliklar bermaslik kerak.

Bolalar salomatligiga sezdirmay zarar yetkazadigan 5 turdagi mahsulot

Eng muhimi, bu mahsulotlarning barchasini bir xil darajada «zahar» deb atash to‘g‘ri emas. Asosiy xavf — ularni tez-tez va ko‘p miqdorda iste’mol qilishda. Bolaning kundalik ratsionida oddiy suv, sabzavot, meva, tuxum, go‘sht, sut mahsulotlari va uyda tayyorlangan foydali taomlar ustun bo‘lishi kerak.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulotAnordan tashqari antioksidantlarga boy 10 ta mahsulot30 oktabr 12:11"Umrni uzaytiradi": Olimlar do‘stlar bilan diydorlashishning hayratlanarli sirini ochdi"Umrni uzaytiradi": Olimlar do‘stlar bilan diydorlashishning hayratlanarli sirini ochdiKecha 19:45Quvonch hissi nega yo‘qolyapti? Olimlar COVID-19 ning miyaga kutilmagan ta’sirini aniqladiQuvonch hissi nega yo‘qolyapti? Olimlar COVID-19 ning miyaga kutilmagan ta’sirini aniqladi15 oktabr 11:08Ming dardga davomi yoki xavfli zahar? Shamollashda isiriq tutatishning yashirin xavflari...Ming dardga davomi yoki xavfli zahar? Shamollashda isiriq tutatishning yashirin xavflari...18 oktabr 09:01Kelajakni xavf ostiga qo‘yadi: Energetik ichimliklarning yashirin xavfi fosh bo‘ldiKelajakni xavf ostiga qo‘yadi: Energetik ichimliklarning yashirin xavfi fosh bo‘ldi30 oktabr 21:23O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!31 avgust 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?