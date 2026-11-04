Samarqand shahrida 24 davlat maxsus xizmatlari yangi tahdidlarga qarshi to‘planadi

·45·O‘zbekiston
Samarqand shahrida 24 davlat maxsus xizmatlari yangi tahdidlarga qarshi to‘planadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilning 5-6 noyabr kunlari Samarqand shahrida 24 davlat vakillari va 5 ta xalqaro tashkilot ishtirokida Xavfsizlik masalalari bo‘yicha «SHHT plyus» birinchi ekspertlar muloqoti bo‘lib o‘tadi.
  • O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi general-polkovnik B.Qurbonov raislik qiladigan ushbu tadbirda raqamli transformatsiya davrida terrorizm, ekstremizm va kiberxavfsizlikka qarshi kurashish masalalari muhokama qilinadi.

2026 yilning 5-6 noyabr kunlari qadimiy Samarqand shahri yana bir nufuzli xalqaro anjuman — Xavfsizlik masalalari bo‘yicha «SHHT plyus» birinchi ekspertlar muloqotiga mezbonlik qiladi.

Global miqyosda raqamli texnologiyalar tez sur’atlar bilan rivojlanayotgan bir paytda o‘tkazilayotgan ushbu yig‘ilish «Raqamli transformatsiya davrida xavfsizlik: yangi texnologiyalar rivojlanishini hisobga olgan holda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish» bosh mavzusiga bag‘ishlanadi. Nufuzli tadbirga O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi general-polkovnik B.Qurbonov raislik qiladi.

Toshkent tashabbusining xalqaro e’tirofi: Ostonadan Samarqandgacha

Mazkur formatni tashkil etish tashabbusi bevosita O‘zbekiston rahbariyati tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, qisqa fursatda amaliy bosqichga ko‘chdi:

  • Prezident tashabbusi: Ushbu yangi muloqot platformasini ishga tushirish taklifi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilk bor 2024 yilda SHHTning Ostona sammitida bildirilgan edi;

  • Tyanszin kelishuvi: 2025 yilda Xitoyning Tyanszin shahrida bo‘lib o‘tgan tashkilotga a’zo davlatlar rahbarlari kengashida ekspertlar muloqotining ilk sammitiga aynan Samarqand shahrini tanlash bir ovozdan ma’qullandi.

24 davlat va maxsus xizmatlar rahbarlari: Kimlar ishtirok etadi?

Samarqand muloqoti o‘z ko‘lami va ishtirokchilar darajasi bo‘yicha mintaqadagi eng yirik xavfsizlik platformalaridan biriga aylanmoqda:

  • Keng qamrovli delegatsiyalar: Tadbirda dunyoning 24 davlatidan 33 ta nufuzli delegatsiya hamda 5 ta xalqaro tashkilot vakillari qatnashishi tasdiqlandi;

  • Maxsus xizmatlar vakillari: Anjumanda SHHTga a’zo davlatlar, kuzatuvchi mamlakatlar, muloqot bo‘yicha hamkorlarning razvedka va xavfsizlik organlari rahbarlari, soha ekspertlari hamda faxriy mehmonlar bir stol atrofida jam bo‘ladi.

Sun’iy intellekt va kibermakondagi xatarlar: Kun tartibidagi asosiy vazifalar

Muloqot ishtirokchilari zamonaviy tahdidlarning yangi shakllarini muhokama qilib, mushtarak strategiya ishlab chiqadi:

  • Sun’iy intellektdan foydalanish: Kun tartibida ilg‘or texnologiyalar, algoritmlar va sun’iy intellekt vositalarining xavfsizlik tizimlariga hamda yangi turdagi xatarlarga ta’siri atroflicha ko‘rib chiqiladi;

  • Yakuniy hujjat va ustuvor yo‘nalishlar: Muzokaralar yakuniga ko‘ra, delegatsiyalar rahbarlari raqamli transformatsiya sharoitida xalqaro terrorizm, ekstremizm hamda kiberhujumlarga qarshi birgalikda kurashish bo‘yicha kelagusi amaliy vazifalarni belgilab oladi.

Samarqand muloqoti SHHT maydonida raqamli xavfsizlik sohasidagi muvofiqlashtirilgan harakatlarning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda.

SHHTSamarqand muloqotiShavkat MirziyoyevDavlat xavfsizlik xizmati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqdaAndijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqda29 oktabr 11:05Samarqand oliy ta’lim tizimida islohot: 4 ta OTM qayta tashkil etiladiSamarqand oliy ta’lim tizimida islohot: 4 ta OTM qayta tashkil etiladi1 iyun 20:44O‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildiO‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildi1 iyun 20:53Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18Mirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladiMirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladi5 iyul 00:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi