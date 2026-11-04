Samarqand shahrida 24 davlat maxsus xizmatlari yangi tahdidlarga qarshi to‘planadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yilning 5-6 noyabr kunlari Samarqand shahrida 24 davlat vakillari va 5 ta xalqaro tashkilot ishtirokida Xavfsizlik masalalari bo‘yicha «SHHT plyus» birinchi ekspertlar muloqoti bo‘lib o‘tadi.
- O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi general-polkovnik B.Qurbonov raislik qiladigan ushbu tadbirda raqamli transformatsiya davrida terrorizm, ekstremizm va kiberxavfsizlikka qarshi kurashish masalalari muhokama qilinadi.
2026 yilning 5-6 noyabr kunlari qadimiy Samarqand shahri yana bir nufuzli xalqaro anjuman — Xavfsizlik masalalari bo‘yicha «SHHT plyus» birinchi ekspertlar muloqotiga mezbonlik qiladi.
Global miqyosda raqamli texnologiyalar tez sur’atlar bilan rivojlanayotgan bir paytda o‘tkazilayotgan ushbu yig‘ilish «Raqamli transformatsiya davrida xavfsizlik: yangi texnologiyalar rivojlanishini hisobga olgan holda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish» bosh mavzusiga bag‘ishlanadi. Nufuzli tadbirga O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi general-polkovnik B.Qurbonov raislik qiladi.
Toshkent tashabbusining xalqaro e’tirofi: Ostonadan Samarqandgacha
Mazkur formatni tashkil etish tashabbusi bevosita O‘zbekiston rahbariyati tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, qisqa fursatda amaliy bosqichga ko‘chdi:
Prezident tashabbusi: Ushbu yangi muloqot platformasini ishga tushirish taklifi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilk bor 2024 yilda SHHTning Ostona sammitida bildirilgan edi;
Tyanszin kelishuvi: 2025 yilda Xitoyning Tyanszin shahrida bo‘lib o‘tgan tashkilotga a’zo davlatlar rahbarlari kengashida ekspertlar muloqotining ilk sammitiga aynan Samarqand shahrini tanlash bir ovozdan ma’qullandi.
24 davlat va maxsus xizmatlar rahbarlari: Kimlar ishtirok etadi?
Samarqand muloqoti o‘z ko‘lami va ishtirokchilar darajasi bo‘yicha mintaqadagi eng yirik xavfsizlik platformalaridan biriga aylanmoqda:
Keng qamrovli delegatsiyalar: Tadbirda dunyoning 24 davlatidan 33 ta nufuzli delegatsiya hamda 5 ta xalqaro tashkilot vakillari qatnashishi tasdiqlandi;
Maxsus xizmatlar vakillari: Anjumanda SHHTga a’zo davlatlar, kuzatuvchi mamlakatlar, muloqot bo‘yicha hamkorlarning razvedka va xavfsizlik organlari rahbarlari, soha ekspertlari hamda faxriy mehmonlar bir stol atrofida jam bo‘ladi.
Sun’iy intellekt va kibermakondagi xatarlar: Kun tartibidagi asosiy vazifalar
Muloqot ishtirokchilari zamonaviy tahdidlarning yangi shakllarini muhokama qilib, mushtarak strategiya ishlab chiqadi:
Sun’iy intellektdan foydalanish: Kun tartibida ilg‘or texnologiyalar, algoritmlar va sun’iy intellekt vositalarining xavfsizlik tizimlariga hamda yangi turdagi xatarlarga ta’siri atroflicha ko‘rib chiqiladi;
Yakuniy hujjat va ustuvor yo‘nalishlar: Muzokaralar yakuniga ko‘ra, delegatsiyalar rahbarlari raqamli transformatsiya sharoitida xalqaro terrorizm, ekstremizm hamda kiberhujumlarga qarshi birgalikda kurashish bo‘yicha kelagusi amaliy vazifalarni belgilab oladi.
Samarqand muloqoti SHHT maydonida raqamli xavfsizlik sohasidagi muvofiqlashtirilgan harakatlarning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…