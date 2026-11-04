Psixologlardan kutilmagan xulosa: Nega ayollarning tushkunligi butun oilaga ta’sir qiladi?

·51·Salomatlik
Psixologlardan kutilmagan xulosa: Nega ayollarning tushkunligi butun oilaga ta’sir qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro psixologlar olib borgan tadqiqotlar ayollardagi depressiya holati oila a'zolariga zanjirli reaksiya tarzida o'tib, ularda ham tushkunlikni keltirib chiqarishini aniqladi.
  • Ayol kishi tushkunlikka tushganda, uning yaqinlarida ruhiy inqiroz yuzaga kelish xavfi 142 foizga oshadi.
  • Erkaklarda esa bunday holat kuzatilmaydi, chunki ular stressni ichiga yutishga moyil bo'lib, atrofdagilarga emotsional bosim o'tkazmaydi.

Xalqaro psixolog va tadqiqotchilar inson ruhiyati hamda oilaviy muhit bo‘yicha olib borilgan izlanishlarda kutilmagan va muhim xulosaga keldi. Mutaxassislarning aniqlashicha, depressiya holatining boshqalarga yuqishi va atrofdagilar ruhiyatini izdan chiqarishida ayollarning ruhiy holati hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi.

Agar ayol kishi chuqur tushkunlikka tushsa, bu kayfiyat uning yaqinlari, ayniqsa oila a’zolariga zanjirli reaksiya tarzida ta’sir ko‘rsatadi va ularda ham ruhiy tushkunlik kelib chiqish ehtimolini bir necha barobarga oshiradi.

Xavf 142 foizga oshadi: Tadqiqotning hayratlanarli raqamlari

Psixologik tajribalar natijalari erkaklar va ayollar tushkunligi oilaviy muhitga mutlaqo turlicha ta’sir ko‘rsatishini namoyon etdi:

  • 142 foizlik keskin o‘sish: Ayolda depressiya belgilari yuzaga kelganda, uning yonidagi yaqinlari va oila a’zolarida xuddi shunday ruhiy holatning paydo bo‘lish xavfi naq 142 foizga ko‘tariladi;

  • Erkaklarda bunday ta’sir yo‘q: Depressiya holatidagi erkaklar kuzatilganda esa, ularning ichki tushkunligi atrofdagilarda xuddi shu darajadagi ommaviy ruhiy inqirozni keltirib chiqarmasligi aniqlandi.

Nega bunday bo‘ladi? Sabab — his-tuyg‘ularni bayon etish usulida

Psixologlar mazkur fenomenning asl sababini erkaklar va ayollarning salbiy kechinmalarni qayta ishlash hamda namoyish etish mexanizmidagi farq bilan izohlaydi:

  • Hissiyotlarni bo‘lishish va qayta yuklash: Ayollar tabiatan o‘z muammolari, ichki havotirlari va salbiy kechinmalarini yaqinlari bilan muhokama qilishga moyil bo‘ladi. Biroq doimiy shikoyat va tushkun kayfiyat suhbatdoshga ham «emotsional yuqumlilik» effekti orqali o‘tadi va uning ruhiy himoyasini sindiradi;

  • Erkaklarning ichki sukunati: Erkaklar esa stress va salbiy holatlarni odatda ichiga yutib, o‘z kechinmalarini oshkor qilmaslikka harakat qiladi. Bu erkakning o‘z salomatligi (yurak-qon tomir tizimi) uchun xavfli bo‘lsa-da, atrofdagilarni emotsional jihatdan bosim ostida qoldirmaydi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, oilada sog‘lom ruhiy muhitni saqlash uchun ayollarning ichki holatiga o‘z vaqtida e’tibor berish va depressiyaning ilk belgilari paydo bo‘lishi bilanoq mutaxassis ko‘magiga tayanish muhim ahamiyatga ega.

depressiyaruhiy salomatlikoilaviy munosabatlarpsixologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriEringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri1 noyabr 09:51Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiNikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi28 oktabr 17:52Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...28 sentabr 10:01Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?Hech narsaga kafolat yo‘q: inson hayotida eng qadrli bo‘lgan odamlar kim?24 sentabr 08:35Yoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odatYoshlikni o‘g‘irlovchi kundalik xatolar: Ayollarni erta qarituvchi 6 ta asosiy odat28 oktabr 23:58Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuliQorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli30 iyul 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari