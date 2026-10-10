Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
AQSHning Nyu-York shtatidagi Itaka shahrida 1 yanvar kuni dunyoga kelgan ikki chaqaloq tug‘ilishdagi vazni bilan e’tibor markaziga tushdi. Cayuga tibbiyot markazida bir-biridan-bir necha soat farq bilan tug‘ilgan chaqaloqlarning vazni keskin farq qilgani bilan ajralib turdi.
Ulardan birining vazni 5,9 kilogrammni tashkil etgan. Bunday vazn yangi tug‘ilgan chaqaloqlar orasida kam uchraydi. Ikkinchi chaqaloq esa atigi 1,8 kilogramm vazn bilan tug‘ilgan.
Odatda, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning vazni 3–3,5 kilogramm atrofida bo‘ladi. Bu ikki go‘dakning vazni o‘rtasidagi tafovut esa qariyb 4,1 kilogrammga yetgan.
Tibbiyotda 5,9 kilogramm vazn bilan tug‘ilgan chaqaloq makrosomiya, ya’ni odatdagidan ancha yirik tug‘ilish holatiga kirishi mumkin. 1,8 kilogramm vazn esa chaqaloqning kam vazn bilan tug‘ilganini anglatadi. Bunday farqlar homiladorlik muddati, onaning salomatligi va irsiy xususiyatlar kabi omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Shu tariqa, bir kunda va bir tibbiyot markazida dunyoga kelgan ikki chaqaloq tug‘ilishdagi vazni bilan keskin farq qildi. Ularning biri odatdagidan ancha yirik, ikkinchisi esa ancha kichik vaznda hayotga qadam qo‘ydi.
Izohlar 0
…