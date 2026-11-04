“Ijtimoiy reyestr”ga kiritish rad etildimi? Endi uydan chiqmay shikoyat qilish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilmagan yoki undan chiqarib yuborilgan fuqarolar uchun onlayn tartibda apellyatsiya berish imkoniyati yaratildi.
- Shikoyatlar my.gov.uz portali orqali qabul qilinib, bevosita maxsus Apellyatsiya kengashiga yo‘naltiriladi.
- Mazkur murojaatlar qonunchilikka ko‘ra, ko‘pi bilan 15 kun muddat ichida ko‘rib chiqilib, rasmiy xulosa taqdim etiladi.
O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimida fuqarolarning huquqlarini tezkor va shaffof himoya qilishga qaratilgan muhim qulaylik joriy etildi. Endilikda «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilmagan yoki undan nohaq chiqarib yuborilgan deb hisoblagan fuqarolar idoralarga sarson bo‘lib bormasdan, onlayn tartibda apellyatsiya berishi mumkin.
Yangi xizmat vositasida fuqarolar «mahalla yettiligi» vakolatli vakillari tomonidan tuzilgan birlamchi xulosalar, moddiy ahvolni o‘rganish dalolatnomalari hamda tizimning rad javoblari ustidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shikoyat yo‘llash imkoniga ega bo‘ldi.
Onlayn shikoyat qaysi platforma orqali yuboriladi?
Jarayon ortiqcha byurokratiya va qog‘ozbozliklardan xoli tarzda raqamlashtirilgan:
Yagona portal orqali ariza: Barcha norozilik va shikoyatlar Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz orqali elektron tarzda qabul qilinadi;
To‘g‘ridan to‘g‘ri Apellyatsiya kengashiga: Yuborilgan murojaat bevosita mahalliy ijrochilardan yuqori turuvchi vakolatli organ — maxsus Apellyatsiya kengashiga yo‘naltiriladi;
Qat’iy muddat: Qonunchilikka ko‘ra, portal orqali kelib tushgan barcha shikoyat va e’tirozlar ko‘pi bilan 15 kun muddat ichida batafsil ko‘rib chiqilib, rasmiy xulosa taqdim etiladi.
Qanday holatlarda shikoyat qilish mumkin?
Mazkur onlayn mexanizm quyidagi vaziyatlarda aholiga o‘z qonuniy manfaatlarini tiklashga yordam beradi:
«Mahalla yettiligi»ning subyektiv xulosalari: Oilaning daromadi, mulki yoki ijtimoiy ahvoli haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan tarzda noto‘g‘ri baholanganda;
Dalolatnomalar bilan kelishmovchilik: Fuqaroning haqiqiy moddiy ehtiyojini hisobga olmasdan tuzilgan salbiy mazmundagi dalolatnomalar mavjud bo‘lganda;
Tizimdagi texnik rad etishlar: Yagona reyestrning avtomatik algoritmlari tomonidan asossiz ravishda ijtimoiy ko‘mak rad etilgani bo‘yicha dalillar bo‘lganda.
Ushbu tizim ijtimoiy yordam va nafaqalarning chinakam muhtoj oilalarga manzilli yetib borishini ta’minlash hamda mahalla darajasidagi korrupsiyaviy omillarni jilovlashda muhim qadam bo‘ldi.
Izohlar 0
…