“Ijtimoiy reyestr”ga kiritish rad etildimi? Endi uydan chiqmay shikoyat qilish mumkin

·34·Jamiyat
“Ijtimoiy reyestr”ga kiritish rad etildimi? Endi uydan chiqmay shikoyat qilish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilmagan yoki undan chiqarib yuborilgan fuqarolar uchun onlayn tartibda apellyatsiya berish imkoniyati yaratildi.
  • Shikoyatlar my.gov.uz portali orqali qabul qilinib, bevosita maxsus Apellyatsiya kengashiga yo‘naltiriladi.
  • Mazkur murojaatlar qonunchilikka ko‘ra, ko‘pi bilan 15 kun muddat ichida ko‘rib chiqilib, rasmiy xulosa taqdim etiladi.

O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimida fuqarolarning huquqlarini tezkor va shaffof himoya qilishga qaratilgan muhim qulaylik joriy etildi. Endilikda «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilmagan yoki undan nohaq chiqarib yuborilgan deb hisoblagan fuqarolar idoralarga sarson bo‘lib bormasdan, onlayn tartibda apellyatsiya berishi mumkin.

Yangi xizmat vositasida fuqarolar «mahalla yettiligi» vakolatli vakillari tomonidan tuzilgan birlamchi xulosalar, moddiy ahvolni o‘rganish dalolatnomalari hamda tizimning rad javoblari ustidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shikoyat yo‘llash imkoniga ega bo‘ldi.

Onlayn shikoyat qaysi platforma orqali yuboriladi?

Jarayon ortiqcha byurokratiya va qog‘ozbozliklardan xoli tarzda raqamlashtirilgan:

  • Yagona portal orqali ariza: Barcha norozilik va shikoyatlar Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali — my.gov.uz orqali elektron tarzda qabul qilinadi;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri Apellyatsiya kengashiga: Yuborilgan murojaat bevosita mahalliy ijrochilardan yuqori turuvchi vakolatli organ — maxsus Apellyatsiya kengashiga yo‘naltiriladi;

  • Qat’iy muddat: Qonunchilikka ko‘ra, portal orqali kelib tushgan barcha shikoyat va e’tirozlar ko‘pi bilan 15 kun muddat ichida batafsil ko‘rib chiqilib, rasmiy xulosa taqdim etiladi.

Qanday holatlarda shikoyat qilish mumkin?

Mazkur onlayn mexanizm quyidagi vaziyatlarda aholiga o‘z qonuniy manfaatlarini tiklashga yordam beradi:

  • «Mahalla yettiligi»ning subyektiv xulosalari: Oilaning daromadi, mulki yoki ijtimoiy ahvoli haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan tarzda noto‘g‘ri baholanganda;

  • Dalolatnomalar bilan kelishmovchilik: Fuqaroning haqiqiy moddiy ehtiyojini hisobga olmasdan tuzilgan salbiy mazmundagi dalolatnomalar mavjud bo‘lganda;

  • Tizimdagi texnik rad etishlar: Yagona reyestrning avtomatik algoritmlari tomonidan asossiz ravishda ijtimoiy ko‘mak rad etilgani bo‘yicha dalillar bo‘lganda.

Ushbu tizim ijtimoiy yordam va nafaqalarning chinakam muhtoj oilalarga manzilli yetib borishini ta’minlash hamda mahalla darajasidagi korrupsiyaviy omillarni jilovlashda muhim qadam bo‘ldi.

Ijtimoiy himoya yagona reyestrimy.gov.uzMahalla yettiligiIjtimoiy nafaqalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noyabr oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik yordam ajratiladiNoyabr oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik yordam ajratiladi30 oktabr 10:41Suvdan qarzi borlarga “svet” uchun to‘lov cheklanadi: Yangi tartib qachondan kuchga kiradi?Suvdan qarzi borlarga “svet” uchun to‘lov cheklanadi: Yangi tartib qachondan kuchga kiradi?31 oktabr 11:54Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?Haydovchilar diqqatiga: Ekostiker uchun qachondan jarima qo‘llanadi va u pullik bo‘ladimi?30 oktabr 21:35Milliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindiMilliy sertifikat imtihonlari natijalari chiqdi: 4 ta fan bo‘yicha ballar e’lon qilindi28 oktabr 12:42Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?26 oktabr 23:18Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?26 iyul 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi