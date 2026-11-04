Buxoroda elektr tarmoqlari 745 kilometrga uzaytiriladi

·31·Iqtisodiyot
Buxoroda elektr tarmoqlari 745 kilometrga uzaytiriladi

O‘zbekiston energetikasida yangi quvvatlarni ishga tushirish ishlari davom etmoqda. Qisqa vaqt ichida qariyb 2 ming megavatt quvvatga ega elektr stansiyalari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Oldindagi uch yilda esa 3,1 ming megavatt quvvatli shamol elektr stansiyalari va 1 ming megavattlik energiya saqlash tizimlarini barpo etish rejalashtirilgan.

Yangi elektr stansiyalaridan olinadigan energiyani iste’molchilarga yetkazish uchun tarmoqlarni ham modernizatsiya qilish zarur. Shu bois Buxoro viloyatida uch yil mobaynida 745 kilometr elektr uzatish tarmog‘i qurilishi belgilangan.

To‘qimachilik sanoatida ham eksport hajmini oshirish vazifasi qo‘yildi. Xususan, xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilish orqali Buxoroda tayyorlanayotgan mahsulotlarni xorijiy bozorlarga olib chiqishni kengaytirish rejalashtirilmoqda.

Kelasi yil uchun kamida 1 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish va to‘qimachilik mahsulotlari eksportini ikki barobar ko‘paytirish maqsad qilib belgilandi.

Buxoro viloyatiElektr energiyasiEnergiya saqlashTo‘qimachilik sanoatiEksport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi6 oktabr 22:43Elektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqdaElektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqda14 iyul 18:454 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha 18:18Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?2 noyabr 22:363 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon2 noyabr 17:50Oltin quymalar narxi pasaydiOltin quymalar narxi pasaydi2 noyabr 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi