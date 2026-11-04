“1000 yilda bir bo‘ladigan ofat”: Floridani suv bosdi, mashinalar oqib ketmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Florida shtatida yuz bergan rekord darajadagi kuchli yog‘ingarchiliklar oqibatida keng ko‘lamli toshqinlar yuzaga kelib, kamida ikki kishi halok bo‘ldi.
- Tabiiy ofat sababli gubernator Ron Desantis bir qancha okruglarda favqulodda holat rejimini joriy etdi va 19 ta saylov uchastkasi xavfsiz hududlarga ko‘chirildi.
AQSH Kongressiga bo‘lib o‘tayotgan hal qiluvchi oraliq saylovlar kunida Florida shtatining sharqiy qirg‘oqlarini misli ko‘rilmagan darajadagi vayronkor toshqinlar bosib qoldi. Tabiiy ofat sababli sakkizta okrugdagi kamida 19 ta saylov uchastkasi favqulodda xavfsiz hududlarga ko‘chirildi.
Siyosiy kuzatuvchilarning baholashicha, asosiy saylov kunida (Election Day) infratuzilmaning falajlanishi ovoz berishda shaxsan qatnashishni ma’qul ko‘ruvchi Respublikachilar partiyasi elektoratining faolligiga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatishi va umumiy natijalarni o‘zgartirib yuborishi mumkin.
«1000 yilda bir kuzatiladigan yog‘ingarchilik»: Falokat miqyosi
Milliy ob-havo xizmati (NWS) yuz bergan hodisani «ming yilda bir marta yuz beradigan ekstremal yog‘ingarchilik» deb atadi hamda Palm-Bey, Vest-Melburn va Grant-Valkariya shaharlarida favqulodda toshqin tartibini e’lon qildi:
Rekord darajadagi yog‘ingarchilik: Ayrim hududlarga atigi 36 soat ichida 500–600 mm (20–25 dyuym) atrofida yomg‘ir yog‘di. Eng yuqori ko‘rsatkich Grant-Valkariya hududida qayd etilib, yog‘ingarchilik hajmi qariyb 627 mm (24,69 dyuym)ni tashkil etdi;
Qurbonlar va qayiqlardagi evakuatsiya: Olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, suv sathining keskin ko‘tarilishi oqibatida kamida ikki kishi halok bo‘ldi. Yuzlab aholi va yo‘llarda suv iskanjasida qolgan haydovchilar baland g‘ildirakli maxsus texnikalar hamda qutqaruv qayiqlari yordamida xavfsiz yerga olib chiqildi;
Shaharlar falaj holatda: Ko‘plab asosiy trassalar butunlay suv ostida qolgan, maktablar yopilgan va jamoat transportining harakati to‘xtatilgan.
Gubernator qarori va saylov jarayoniga jiddiy tahdid
Shtat rahbariyati ofat ko‘lamini hisobga olib shoshilinch choralarni ishga soldi:
Ron Desantisdan favqulodda holat farmoni: Florida gubernatori toshqindan eng ko‘p talafot ko‘rgan okruglar — Brevard, Indian-River, Martin, Sent-Lyusi va boshqa hududlarda rasman favqulodda holat rejimini joriy etdi;
Saylovchilar uchastkalarga yetib bora olmayapti: Kamida yettita okrugda ovoz berish punktlari boshqa joylarga ko‘chirilgani va yo‘llar yopilgani sababli ko‘plab fuqarolar saylovda qatnashish imkoniyatidan mahrum bo‘lmoqda, bu esa kun tartibidagi siyosiy muvozanatni xavf ostiga qo‘ymoqda.
Olimlar tushuntirishi: Nega aynan «Kosmik sohil» nishonga aylandi?
Meteorologlar ofatning kelib chiqish sabablarini noyob atmosfera hodisasi bilan izohlamoqda: Meksika ko‘rfazi ustida paydo bo‘lgan past bosimli siklon Atlantika okeanidan ulkan tropik namlik oqimini olib kelgan. Bulutli front «Kosmik sohil» (Space Coast) ustida deyarli harakatsiz qotib qolib, misli ko‘rilmagan miqdordagi suvni atigi bir necha o‘n soat ichida bir hududga to‘kkan.
Izohlar 0
…