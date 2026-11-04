“1000 yilda bir bo‘ladigan ofat”: Floridani suv bosdi, mashinalar oqib ketmoqda (video)

·62·Dunyo
“1000 yilda bir bo‘ladigan ofat”: Floridani suv bosdi, mashinalar oqib ketmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Florida shtatida yuz bergan rekord darajadagi kuchli yog‘ingarchiliklar oqibatida keng ko‘lamli toshqinlar yuzaga kelib, kamida ikki kishi halok bo‘ldi.
  • Tabiiy ofat sababli gubernator Ron Desantis bir qancha okruglarda favqulodda holat rejimini joriy etdi va 19 ta saylov uchastkasi xavfsiz hududlarga ko‘chirildi.

AQSH Kongressiga bo‘lib o‘tayotgan hal qiluvchi oraliq saylovlar kunida Florida shtatining sharqiy qirg‘oqlarini misli ko‘rilmagan darajadagi vayronkor toshqinlar bosib qoldi. Tabiiy ofat sababli sakkizta okrugdagi kamida 19 ta saylov uchastkasi favqulodda xavfsiz hududlarga ko‘chirildi.

Siyosiy kuzatuvchilarning baholashicha, asosiy saylov kunida (Election Day) infratuzilmaning falajlanishi ovoz berishda shaxsan qatnashishni ma’qul ko‘ruvchi Respublikachilar partiyasi elektoratining faolligiga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatishi va umumiy natijalarni o‘zgartirib yuborishi mumkin.

«1000 yilda bir kuzatiladigan yog‘ingarchilik»: Falokat miqyosi

Milliy ob-havo xizmati (NWS) yuz bergan hodisani «ming yilda bir marta yuz beradigan ekstremal yog‘ingarchilik» deb atadi hamda Palm-Bey, Vest-Melburn va Grant-Valkariya shaharlarida favqulodda toshqin tartibini e’lon qildi:

  • Rekord darajadagi yog‘ingarchilik: Ayrim hududlarga atigi 36 soat ichida 500–600 mm (20–25 dyuym) atrofida yomg‘ir yog‘di. Eng yuqori ko‘rsatkich Grant-Valkariya hududida qayd etilib, yog‘ingarchilik hajmi qariyb 627 mm (24,69 dyuym)ni tashkil etdi;

  • Qurbonlar va qayiqlardagi evakuatsiya: Olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, suv sathining keskin ko‘tarilishi oqibatida kamida ikki kishi halok bo‘ldi. Yuzlab aholi va yo‘llarda suv iskanjasida qolgan haydovchilar baland g‘ildirakli maxsus texnikalar hamda qutqaruv qayiqlari yordamida xavfsiz yerga olib chiqildi;

  • Shaharlar falaj holatda: Ko‘plab asosiy trassalar butunlay suv ostida qolgan, maktablar yopilgan va jamoat transportining harakati to‘xtatilgan.

Gubernator qarori va saylov jarayoniga jiddiy tahdid

Shtat rahbariyati ofat ko‘lamini hisobga olib shoshilinch choralarni ishga soldi:

  • Ron Desantisdan favqulodda holat farmoni: Florida gubernatori toshqindan eng ko‘p talafot ko‘rgan okruglar — Brevard, Indian-River, Martin, Sent-Lyusi va boshqa hududlarda rasman favqulodda holat rejimini joriy etdi;

  • Saylovchilar uchastkalarga yetib bora olmayapti: Kamida yettita okrugda ovoz berish punktlari boshqa joylarga ko‘chirilgani va yo‘llar yopilgani sababli ko‘plab fuqarolar saylovda qatnashish imkoniyatidan mahrum bo‘lmoqda, bu esa kun tartibidagi siyosiy muvozanatni xavf ostiga qo‘ymoqda.

Olimlar tushuntirishi: Nega aynan «Kosmik sohil» nishonga aylandi?

Meteorologlar ofatning kelib chiqish sabablarini noyob atmosfera hodisasi bilan izohlamoqda: Meksika ko‘rfazi ustida paydo bo‘lgan past bosimli siklon Atlantika okeanidan ulkan tropik namlik oqimini olib kelgan. Bulutli front «Kosmik sohil» (Space Coast) ustida deyarli harakatsiz qotib qolib, misli ko‘rilmagan miqdordagi suvni atigi bir necha o‘n soat ichida bir hududga to‘kkan.

FloridaAQSH saylovlariRon Desantistabiiy ofat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildiAQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildi10 oktabr 12:04Meksikada sel dahshati: kasalxonalarni suv bosdi, avtomobillarni oqizib ketdi (video)Meksikada sel dahshati: kasalxonalarni suv bosdi, avtomobillarni oqizib ketdi (video)26 oktabr 08:21Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)15 oktabr 10:11Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)1 noyabr 16:48Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)27 avgust 21:07Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)27 avgust 20:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi