AQSHda sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishi kerak bo‘ladigan ulkan kitob namoyish etilmoqda (video)

·66·Dunyo
AQSHda sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishi kerak bo‘ladigan ulkan kitob namoyish etilmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Los-Anjeles markaziy jamoat kutubxonasining 100 yilligi munosabati bilan dunyodagi eng katta pop-up kitob hisoblangan «Luceros y Penumbras» asari namoyish etilmoqda.
  • Rassom Deniyel Gonsales tomonidan yaratilgan va Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan ushbu ulkan asarning sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishining yordami talab qilinadi.

AQSHning Los-Anjeles shahrida dunyodagi eng katta hajmli pop-up kitob — «Luceros y Penumbras» («Yulduzlar shu’lasi va soyalar») namoyish etilmoqda. Uning sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishining yordami kerak bo‘ladi, asarni ko‘rgazma zaliga joylashtirish uchun esa maxsus muhandislik yechimlaridan foydalanilgan. Bu haqda Guinness World Records xabar berdi.

Kitob Los-Anjeles markaziy jamoat kutubxonasining 100 yilligi munosabati bilan yaratilgan. U Richard J. Riordan nomidagi markaziy kutubxonaning rotundasida — dumaloq zalida joylashtirilgan.

Los-Anjeleslik rassom va grafika ustasi Deniyel Gonsales tomonidan yaratilgan asar yopiq holatda 4,7 metr balandlik va 6,1 metr kenglikka ega. To‘liq ochilganda esa taxminan 9,45 metr kenglikdagi kompozitsiya hosil bo‘ladi. Undagi ayrim qog‘ozdan yasalgan hajmli tasvirlar 3,35 metrgacha ko‘tariladi.

Kitobning ulkan o‘lchamlari sabab uni kutubxona eshiklaridan yaxlit holda olib kirish imkoni bo‘lmagan. Shuning uchun asar alohida qismlarga bo‘lib tayyorlangan, binoning ikkinchi qavatiga olib chiqilgan va rotundada qayta yig‘ilgan.

«Luceros y Penumbras» ikkita katta hajmli ochilma kompozitsiyadan iborat. Ularning birida kutubxona binosi tungi osmon bag‘ridan ko‘tarilayotgandek tasvirlangan. Ikkinchi kompozitsiyada esa turli hayvonlar va ramzlar bilan bezatilgan ulkan «Donishmandlik daraxti» aks etgan. Ushbu tasvirlar bilim, xotira, madaniyat va kashfiyot g‘oyalarini ifodalaydi.

2026 yil 2 iyul kuni rasman taqdim etilgan asar Ginnesning rekordlar kitobi tomonidan dunyodagi eng katta pop-up kitob sifatida e’tirof etildi.

Ushbu ulkan kitob Los-Anjeles markaziy kutubxonasining yubiley tadbirlari doirasida tashkil etilgan ko‘rgazmada namoyish etilmoqda. Tashrif buyuruvchilar uni 2027 yil 17 yanvargacha bepul tomosha qilishlari mumkin.

Ginnes rekordlar kitobiLos-Anjeles markaziy kutubxonasiLuceros y PenumbrasDeniyel Gonsales
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildi11 qavatli bino balandligidagi ulkan skelet: Meksikada Ginnes rekordi o‘rnatildiKecha 10:24Italiyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdiItaliyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdi26 oktabr 23:44Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!Dunyodagi eng baland bo‘yli turkiyalik ayol sakkiz marta Ginnes rekordlariga kirdi!26 oktabr 13:06Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi11 sentabr 17:42Amerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdiAmerikalik yigit Kubik Rubikni 11,56 soniyada ko‘zi bog‘liq holda yechib rekord o‘rnatdi18 avgust 09:31250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?250 xil qovun va 186 ming sayyoh: Xivadagi xalqaro festival qanday o‘tdi?11 avgust 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi