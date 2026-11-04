To‘ydagi qonli xayp: Pokistonda TikTok yulduzining to‘yida 2 kishi qurbon bo‘ldi (video)

·93·Dunyo
To‘ydagi qonli xayp: Pokistonda TikTok yulduzining to‘yida 2 kishi qurbon bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pokistonning Sialkot shahrida TikTok yulduzi Anser Mahmudning to‘y oldi tadbirida yuz bergan ommaviy tiqilinch oqibatida ikki kishi halok bo‘ldi va 20 ga yaqin inson jarohatlandi.
  • Bloger ijtimoiy tarmoqlar orqali stadionga kelganlarga 20 million Pokiston rupiyasi, avtomobil va 50 ta mototsikl kabi qimmatbaho sovg‘alar va’da qilishi oqibatida nazoratsiz olomon yuzaga kelgan.

Pokistonning Panjob provinsiyasi Sialkot shahrida mashhur TikTok yulduzi Anser Mahmudning (tarmoqlarda Mr Patlo / Mr Pattlo taxallusi bilan tanilgan) to‘yi arafasida yuz bergan dahshatli tiqilinch va tartibsizlik ikki kishining o‘limi hamda 20 ga yaqin insonning og‘ir jarohatlanishi bilan yakun topdi.

Internetdagi ommaviy chaqiriqlar va qimmatbaho sovrinlar va’da qilingan marosim oxir-oqibat nazoratdan chiqib, ommaviy fojiaga sabab bo‘ldi. Holat yuzasidan bloger va tashkilotchilar hibsga olingan.

200 ming dollar, avtomobil va 50 ta mototsikl: Olomonni nima jalb qildi?

Hodisaning asl kelib chiqishiga blogerning ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni to‘y marosimiga chaqirib, qimmatbaho yutuqlarni va’da qilgani turtki bo‘lgan:

  • Shov-shuvli sovg‘alar va’dasi: Mr Patlo o‘z obunachilarini «Faraz Sports» stadionida o‘tkaziladigan to‘y oldi tadbiriga taklif etib, kelganlarga jami 20 million Pokiston rupiyasi (qariyb 211 ming AQSH dollari) naqd pul, yengil avtomobil, 50 ta mototsikl va qimmatbaho smartfonlar sovg‘a qilinishini bildirgan;

  • Tekin ovqat va sovrin ilinji: Shov-shuvli e’londan so‘ng butun provinsiya bo‘ylab minglab fuqarolar stadion hududiga oqib kela boshlagan.

Darvozalar ochilishi va nazoratsiz olomon: Guvohlar nima deydi?

Stadionga to‘plangan ulkan ommaviy to‘lqinni boshqarishning imkoni bo‘lmagan:

  • Chorlov va ommaviy bosim: Guvohlarning ta’kidlashicha, stadion darvozalari ochilib, sahnadan yig‘ilganlarni ichkariga kirishga da’vat qilinganidan so‘ng, odamlar bir-birini bosib-yanchib ichkariga yopirilgan;

  • Xavfsizlikning yo‘qligi: Hududda xavfsizlik choralari yetarli darajada tashkil etilmagani sababli politsiya va xavfsizlik kuchlari nazoratni butunlay yo‘qotgan;

  • Qurbonlar va jarohatlanganlar: Yuzaga kelgan qattiq tiqilinch oqibatida Rehan va Odil ismli ikki fuqaro voqea joyida hayotdan ko‘z yumdi. Yana 20 ga yaqin kishi turli darajadagi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan.

Jinoiy ish va blogerning so‘roqdagi da’vosi

Fojiadan so‘ng huquq-tartibot organlari qat’iy choralarni ishga soldi:

  • Hibsga olishlar: Mahalliy politsiya tadbirni noqonuniy tashkil etish va ehtiyotsizlik oqibatida insonlar o‘limiga sabab bo‘lish moddalari bilan jinoiy ish qo‘zg‘atdi. Bloger Anser Mahmud va tadbir tashkilotchilari qo‘lga olindi;

  • Aybni politsiyaga yuklash urinishi: So‘roq paytida bloger voqea sodir bo‘lgan lahzada o‘zi stadionda bo‘lmaganini ro‘kach qilib, aybni xavfsizlikni nazorat qilolmagan politsiyaga ag‘darishga uringan;

  • Rasmiylar pozitsiyasi: Hukumat vakillari esa blogerga faqat yopiq binoda shaxsiy marosim o‘tkazish uchun ruxsatnoma berilganini, stadiondagi ommaviy shou va xayp esa to‘liq noqonuniy bo‘lganini ma’lum qildi.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda auditoriya yig‘ish va «xayp» ortidan quvish xavfsizlik normalariga amal qilinmaganda qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Anser MahmudMr PatloSialkotPokiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindi10 sentabr 17:14BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)16 sentabr 18:04Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildi18 avgust 09:56FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...23 iyul 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi