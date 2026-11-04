To‘ydagi qonli xayp: Pokistonda TikTok yulduzining to‘yida 2 kishi qurbon bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pokistonning Sialkot shahrida TikTok yulduzi Anser Mahmudning to‘y oldi tadbirida yuz bergan ommaviy tiqilinch oqibatida ikki kishi halok bo‘ldi va 20 ga yaqin inson jarohatlandi.
- Bloger ijtimoiy tarmoqlar orqali stadionga kelganlarga 20 million Pokiston rupiyasi, avtomobil va 50 ta mototsikl kabi qimmatbaho sovg‘alar va’da qilishi oqibatida nazoratsiz olomon yuzaga kelgan.
Pokistonning Panjob provinsiyasi Sialkot shahrida mashhur TikTok yulduzi Anser Mahmudning (tarmoqlarda Mr Patlo / Mr Pattlo taxallusi bilan tanilgan) to‘yi arafasida yuz bergan dahshatli tiqilinch va tartibsizlik ikki kishining o‘limi hamda 20 ga yaqin insonning og‘ir jarohatlanishi bilan yakun topdi.
Internetdagi ommaviy chaqiriqlar va qimmatbaho sovrinlar va’da qilingan marosim oxir-oqibat nazoratdan chiqib, ommaviy fojiaga sabab bo‘ldi. Holat yuzasidan bloger va tashkilotchilar hibsga olingan.
200 ming dollar, avtomobil va 50 ta mototsikl: Olomonni nima jalb qildi?
Hodisaning asl kelib chiqishiga blogerning ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni to‘y marosimiga chaqirib, qimmatbaho yutuqlarni va’da qilgani turtki bo‘lgan:
Shov-shuvli sovg‘alar va’dasi: Mr Patlo o‘z obunachilarini «Faraz Sports» stadionida o‘tkaziladigan to‘y oldi tadbiriga taklif etib, kelganlarga jami 20 million Pokiston rupiyasi (qariyb 211 ming AQSH dollari) naqd pul, yengil avtomobil, 50 ta mototsikl va qimmatbaho smartfonlar sovg‘a qilinishini bildirgan;
Tekin ovqat va sovrin ilinji: Shov-shuvli e’londan so‘ng butun provinsiya bo‘ylab minglab fuqarolar stadion hududiga oqib kela boshlagan.
Darvozalar ochilishi va nazoratsiz olomon: Guvohlar nima deydi?
Stadionga to‘plangan ulkan ommaviy to‘lqinni boshqarishning imkoni bo‘lmagan:
Chorlov va ommaviy bosim: Guvohlarning ta’kidlashicha, stadion darvozalari ochilib, sahnadan yig‘ilganlarni ichkariga kirishga da’vat qilinganidan so‘ng, odamlar bir-birini bosib-yanchib ichkariga yopirilgan;
Xavfsizlikning yo‘qligi: Hududda xavfsizlik choralari yetarli darajada tashkil etilmagani sababli politsiya va xavfsizlik kuchlari nazoratni butunlay yo‘qotgan;
Qurbonlar va jarohatlanganlar: Yuzaga kelgan qattiq tiqilinch oqibatida Rehan va Odil ismli ikki fuqaro voqea joyida hayotdan ko‘z yumdi. Yana 20 ga yaqin kishi turli darajadagi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan.
Jinoiy ish va blogerning so‘roqdagi da’vosi
Fojiadan so‘ng huquq-tartibot organlari qat’iy choralarni ishga soldi:
Hibsga olishlar: Mahalliy politsiya tadbirni noqonuniy tashkil etish va ehtiyotsizlik oqibatida insonlar o‘limiga sabab bo‘lish moddalari bilan jinoiy ish qo‘zg‘atdi. Bloger Anser Mahmud va tadbir tashkilotchilari qo‘lga olindi;
Aybni politsiyaga yuklash urinishi: So‘roq paytida bloger voqea sodir bo‘lgan lahzada o‘zi stadionda bo‘lmaganini ro‘kach qilib, aybni xavfsizlikni nazorat qilolmagan politsiyaga ag‘darishga uringan;
Rasmiylar pozitsiyasi: Hukumat vakillari esa blogerga faqat yopiq binoda shaxsiy marosim o‘tkazish uchun ruxsatnoma berilganini, stadiondagi ommaviy shou va xayp esa to‘liq noqonuniy bo‘lganini ma’lum qildi.
Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda auditoriya yig‘ish va «xayp» ortidan quvish xavfsizlik normalariga amal qilinmaganda qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…