Jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar qaysi va nega dron zarbalari ko‘paymoqda?

·74·Dunyo
Jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar qaysi va nega dron zarbalari ko‘paymoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • YUNESKO hisobotiga ko‘ra, 2024–2025 yillarda dunyo bo‘ylab kasbiy faoliyati davomida halok bo‘lgan jurnalistlar soni avvalgi davrga nisbatan 20 foizga oshib, 189 nafarni tashkil etdi.
  • O‘lim holatlarining aksariyati harbiy harakatlar zonalariga to‘g‘ri kelib, ularning 40 foizi aynan dron zarbalari oqibatida yuz bergan.
  • Eng ko‘p yo‘qotishlar Falastin (62 nafar), Meksika (17 nafar), Sudan (14 nafar) va Ukrainada (12 nafar) qayd etilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha tashkiloti — YUNЕSKO (UNESCO) dunyo bo‘ylab jurnalistlar xavfsizligiga oid yangi xavotirli hisobotini e’lon qildi. Hujjatga ko‘ra, oxirgi ikki yil ichida o‘z kasbiy burchini bajarish chog‘ida halok bo‘lgan OAV xodimlari soni sezilarli darajada ko‘paygan.

2024–2025 yillar davomida global miqyosda jami 189 nafar jurnalist kasbiy faoliyati sababli hayotdan ko‘z yumgan. Bu ko‘rsatkich avvalgi hisobot davriga (2022–2023 yillar) nisbatan 20 foizga o‘sganini ko‘rsatmoqda.

Harbiy to‘qnashuvlar va dron zarbalarining ulushi

Hisobotda jurnalistlar o‘limining aksariyat qismi aynan qurolli to‘qnashuvlar va urush o‘choqlariga to‘g‘ri kelayotgani alohida qayd etilgan:

  • Urush hududlaridagi yo‘qotishlar: Qayd etilgan barcha o‘lim holatlarining 127 tasi bevosita harbiy harakatlar zonalarida yuz bergan;

  • Dronlarning halokatli ta’siri: Harbiy nizolar hududida halok bo‘lgan media vakillarining 40 foizi dronlar (uchuvchisiz uchish apparatlari) zarbalari oqibatida qurbon bo‘lgan. Bu esa zamonaviy urushlarda masofaviy aniq zarba beruvchi qurollar jurnalistlar xavfsizligi uchun eng jiddiy tahdidga aylanganini isbotlaydi.

Jurnalistlar uchun eng xavfli nuqtalar

YUNЕSKO taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lgan media xodimlari soni bo‘yicha quyidagi davlatlar birinchi o‘rinlarda qayd etilgan:

  • Falastin — 62 nafar: Mintaqadagi harbiy harakatlar jurnalistlar uchun eng qonli va halokatli maydonga aylandi;

  • Meksika — 17 nafar: Urush bo‘lmasa-da, uyushgan jinoyatchilik va narkokartellar faoliyatini yoritish xavfi yuqoriligicha qolmoqda;

  • Sudan — 14 nafar: Ichki qurolli ixtilof va gumanitar bo‘hron OAV vakillari hayotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solmoqda;

  • Ukraina — 12 nafar: Davom etayotgan harbiy harakatlar davomida yana 12 nafar mahalliy va xalqaro jurnalist halok bo‘lgan.

YUNЕSKO xalqaro hamjamiyatni mojaro zonalarida ishlayotgan reportyorlar va operatorlarni himoya qilish bo‘yicha xalqaro gumanitar huquq normalariga qat’iy rioya etilishini ta’minlashga chaqirmoqda.

YUNЕSKOJurnalistlar xavfsizligiXalqaro gumanitar huquqHarbiy mojarolar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadiJurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadi10 oktabr 22:05Islom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdiIslom sivilizatsiyasi markazi YUNЕSKOda Movarounnahr allomalari merosini namoyish etdi9 oktabr 16:10Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiAfg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdi13 avgust 09:01Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiIpakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildi1 avgust 10:12Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi30 iyun 22:12Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi10 sentabr 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi