Lukashenkoning shaxsiy boltasi kimga nasib etdi? OAV o‘tin yorish chempionati tafsilotlari

·44·Dunyo
Lukashenkoning shaxsiy boltasi kimga nasib etdi? OAV o‘tin yorish chempionati tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Belarusda ommaviy axborot vositalari xodimlari o‘rtasida o‘tkazilgan V yubiley o‘tin yorish chempionatida «VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasi g‘olib chiqdi.
  • Minsk viloyatidagi Vyacha suv ombori sohilida tashkil etilgan musobaqada 37 ta jamoa kuch sinashdi.
  • Aleksandr Lukashenko tadbirda videomurojaat orqali ishtirokchilarga o‘tin yorish texnikasini namoyish etib, ularni jismoniy mehnatga ruhlantirdi.

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko an’anaviy tarzda o‘tkazib kelinayotgan ommaviy axborot vositalari (OAV) xodimlari o‘rtasidagi o‘tin yorish bo‘yicha V yubiley chempionati qatnashchilari uchun maxsus mahorat darsi (master-klass) o‘tib berdi.

Minsk viloyatidagi manzarali Vyacha suv ombori sohilida tashkil etilgan musobaqada mamlakatning yetakchi respublika va hududiy OAVlari hamda rasmiy matbuot xizmatlaridan iborat 37 ta jamoa g‘oliblik uchun bahs olib bordi.

Videomurojaat orqali mahorat darsi: «Yolg‘iz o‘zlari mehnat qilmayotganini ko‘rishsin»

Davlat rahbari musobaqa kuni Mogilyov viloyatiga amaliy safar bilan ketgani sababli tadbirga shaxsan tashrif buyura olmadi, ammo ishtirokchilarni e’tiborsiz qoldirmadi:

  • Amaliy ko‘rsatma va texnika: Prezident yo‘llagan videomurojaatida o‘tin yorishning murakkab jihatlari, boltani to‘g‘ri ushlash va zarba berish texnikasini shaxsan namoyish etib, ishtirokchilarga yuqori standartni belgilab berdi;

  • Jurnalistlarga dalda: «Jurnalistlar faqat o‘zlari mehnat qilmayotganini bilishlari kerak», — deya ta’kidlagan Lukashenko media xodimlarini og‘ir jismoniy mehnatda ham faollik ko‘rsatishga ruhlantirdi.

Musobaqa formati va asosiy yo‘nalishlar

Ishtirokchi jamoalar nafaqat jismoniy kuch, balki aniqlik va tezlikni talab qiluvchi bir nechta o‘ziga xos shartlar bo‘yicha bellashdi:

  • «Prezidentcha o‘tin yorish»: Davlat rahbari ko‘rsatgan texnika asosida to‘nkalarni mahorat bilan yorish;

  • «Bir zarba bilan!»: Birgina kuchli va aniq zarba orqali o‘tinni ikkiga ajratish sinovi;

  • Jamoaviy estafeta: Tezkorlik va hamjihatlikni sinovdan o‘tkazgan umumiy bosqich.

Musobaqa yakunlari va bosh sovrin tafsilotlari

Yo‘nalish / Mezon

Ko‘rsatkich / Tafsilotlar

Musobaqa sanasi va manzili

2026 yil 8 noyabr, Vyacha suv ombori bo‘yi (Minsk viloyati)

Ishtirokchilar miqyosi

37 ta jamoa (Respublika va viloyat OAVlari, matbuot xizmatlari)

Bosh sovrin (Eksklyuziv)

Belarus mahsuloti bo‘lgan bolta va prezident qo‘lqoplari (Aleksandr Lukashenko avtografi bilan)

Mutlaq chempion

«VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasi

Prezident avtografi tushirilgan bolta kimga nasib etdi?

Tadbirning eng qiziqarli lahzasi bosh sovrinni topshirish jarayoni bo‘ldi. Prezident shaxsan o‘tin yorishda foydalangan, Belarus sanoatida ishlab chiqarilgan maxsus bolta va o‘z ishchi qo‘lqoplarini taqdirlash fondi sifatida taqdim etdi.

Davlat rahbarining avtografi tushirilgan ushbu qimmatbaho va ramziy sovrin musobaqa yakunlariga ko‘ra barcha raqiblarini ortda qoldirib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egallagan «VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasiga nasib etdi.

Aleksandr LukashenkoBelarusVyacha suv omboriVoyenTV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchi1 avgust 11:47O‘zbekiston AESi uchun Belarus tajribasi jalb etiladiO‘zbekiston AESi uchun Belarus tajribasi jalb etiladi20 iyul 23:34Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBelarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindi16 iyul 20:37Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandiMirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi10 iyul 12:44«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi10 iyul 10:28Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiMirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladi9 iyul 19:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda