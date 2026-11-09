Lukashenkoning shaxsiy boltasi kimga nasib etdi? OAV o‘tin yorish chempionati tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Belarusda ommaviy axborot vositalari xodimlari o‘rtasida o‘tkazilgan V yubiley o‘tin yorish chempionatida «VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasi g‘olib chiqdi.
- Minsk viloyatidagi Vyacha suv ombori sohilida tashkil etilgan musobaqada 37 ta jamoa kuch sinashdi.
- Aleksandr Lukashenko tadbirda videomurojaat orqali ishtirokchilarga o‘tin yorish texnikasini namoyish etib, ularni jismoniy mehnatga ruhlantirdi.
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko an’anaviy tarzda o‘tkazib kelinayotgan ommaviy axborot vositalari (OAV) xodimlari o‘rtasidagi o‘tin yorish bo‘yicha V yubiley chempionati qatnashchilari uchun maxsus mahorat darsi (master-klass) o‘tib berdi.
Minsk viloyatidagi manzarali Vyacha suv ombori sohilida tashkil etilgan musobaqada mamlakatning yetakchi respublika va hududiy OAVlari hamda rasmiy matbuot xizmatlaridan iborat 37 ta jamoa g‘oliblik uchun bahs olib bordi.
Videomurojaat orqali mahorat darsi: «Yolg‘iz o‘zlari mehnat qilmayotganini ko‘rishsin»
Davlat rahbari musobaqa kuni Mogilyov viloyatiga amaliy safar bilan ketgani sababli tadbirga shaxsan tashrif buyura olmadi, ammo ishtirokchilarni e’tiborsiz qoldirmadi:
Amaliy ko‘rsatma va texnika: Prezident yo‘llagan videomurojaatida o‘tin yorishning murakkab jihatlari, boltani to‘g‘ri ushlash va zarba berish texnikasini shaxsan namoyish etib, ishtirokchilarga yuqori standartni belgilab berdi;
Jurnalistlarga dalda: «Jurnalistlar faqat o‘zlari mehnat qilmayotganini bilishlari kerak», — deya ta’kidlagan Lukashenko media xodimlarini og‘ir jismoniy mehnatda ham faollik ko‘rsatishga ruhlantirdi.
Musobaqa formati va asosiy yo‘nalishlar
Ishtirokchi jamoalar nafaqat jismoniy kuch, balki aniqlik va tezlikni talab qiluvchi bir nechta o‘ziga xos shartlar bo‘yicha bellashdi:
«Prezidentcha o‘tin yorish»: Davlat rahbari ko‘rsatgan texnika asosida to‘nkalarni mahorat bilan yorish;
«Bir zarba bilan!»: Birgina kuchli va aniq zarba orqali o‘tinni ikkiga ajratish sinovi;
Jamoaviy estafeta: Tezkorlik va hamjihatlikni sinovdan o‘tkazgan umumiy bosqich.
Musobaqa yakunlari va bosh sovrin tafsilotlari
Yo‘nalish / Mezon
Ko‘rsatkich / Tafsilotlar
Musobaqa sanasi va manzili
2026 yil 8 noyabr, Vyacha suv ombori bo‘yi (Minsk viloyati)
Ishtirokchilar miqyosi
37 ta jamoa (Respublika va viloyat OAVlari, matbuot xizmatlari)
Bosh sovrin (Eksklyuziv)
Belarus mahsuloti bo‘lgan bolta va prezident qo‘lqoplari (Aleksandr Lukashenko avtografi bilan)
Mutlaq chempion
«VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasi
Prezident avtografi tushirilgan bolta kimga nasib etdi?
Tadbirning eng qiziqarli lahzasi bosh sovrinni topshirish jarayoni bo‘ldi. Prezident shaxsan o‘tin yorishda foydalangan, Belarus sanoatida ishlab chiqarilgan maxsus bolta va o‘z ishchi qo‘lqoplarini taqdirlash fondi sifatida taqdim etdi.
Davlat rahbarining avtografi tushirilgan ushbu qimmatbaho va ramziy sovrin musobaqa yakunlariga ko‘ra barcha raqiblarini ortda qoldirib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egallagan «VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasiga nasib etdi.
Izohlar 0
…