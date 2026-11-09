Farrux Xamrayev «O‘z kasbining fidoyisi» ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)

·56·Madaniyat
Farrux Xamrayev «O‘z kasbining fidoyisi» ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)

Xonanda Farrux Xamrayev «O‘z kasbining fidoyisi» ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi. San’atkor bu haqda Instagram sahifasida ma’lum qildi.

Farrux Xamrayev O‘zbekiston Respublikasi Ilmiy-tadqiqot markazi tomonidan ushbu ko‘krak nishoniga loyiq ko‘rilgan. Xonanda sahifasiga joylagan videosida o‘zini qo‘llab-quvvatlab kelayotgan muxlislariga minnatdorchilik bildirdi.

«Assalomu alaykum, qadrdonlarim, muxlislarim! Bugun O‘zbekiston Respublikasi Ilmiy-tadqiqot kengashi markazi tomonidan “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandik. Barchangizga rahmat! Chunki sizlar bizni doimo qo‘llab-quvvatlab turdingiz. Baxtimga sog‘-salomat bo‘linglar. Bundan keyin ham chiroyli ijod qilamiz, yangi kliplar suratga olamiz va sizlarni xursand qilamiz», — dedi xonanda.

Shuningdek, Farrux Xamrayev video ostida «Alhamdulillah. Keyingi bekat — Xalq artisti», deya izoh qoldirdi.

Uning kuzatuvchilari izohlarda xonandani ushbu e’tirof bilan tabriklab, ijodiy faoliyatida yanada katta muvaffaqiyatlar tilamoqda.

Farrux HamrayevO‘z kasbining fidoyisiO‘zbekiston madaniyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Gulinur yangi ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiXonanda Gulinur yangi ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun 18:47Zebo Raximova va Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Zebo Raximova va Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)28 sentabr 09:49Durdona Qurbonova kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi: aktrisa yangi nishon bilan taqdirlandiDurdona Qurbonova kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi: aktrisa yangi nishon bilan taqdirlandi27 sentabr 17:33Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandi14 sentabr 02:52Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildiMaftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi20 sentabr 23:51«Qizingizmi yoki rafiqangizmi?» — Farrux Komilovning qizi bilan bog‘liq qiziq holat (video)«Qizingizmi yoki rafiqangizmi?» — Farrux Komilovning qizi bilan bog‘liq qiziq holat (video)Kecha 07:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi
Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi