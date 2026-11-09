Trampning boyligi 3 mlrd dollarga oshdimi? Uning bergan javobi tarmoqlarni “portlatdi”

·47·Dunyo
Trampning boyligi 3 mlrd dollarga oshdimi? Uning bergan javobi tarmoqlarni “portlatdi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Forbes jurnali ma'lumotlariga ko'ra uning sof boyligi 3 milliard dollarga oshgani haqidagi savolga kinoyali javob qaytardi.
  • Prezident o'z boyligining ko'payishini fond bozoridagi o'sish bilan izohlab, jurnalistga ham aksiyalarga ega bo'lishi kerakligini maslahat berdi.
  • Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarga sabab bo'lib, siyosatchining iqtisodiy siyosati va boylik taqsimoti borasida turlicha fikrlarni keltirib chiqardi.

AQSH prezidenti Donald Tramp navbatdagi matbuot anjumanida jurnalist bilan yuz bergan keskin va o‘ziga xos kinoyali dialogi sabab yana jahon mediasining eng ko‘p muhokama qilinayotgan mavzusiga aylandi.

Suhbat chog‘ida muxbir nufuzli Forbes jurnalining so‘nggi surishtiruviga tayanib, siyosatchining prezidentlik kursisiga qaytganidan so‘ng sof boyligi keskin sakrash yasaganiga e’tibor qaratdi. Biroq davlat rahbarining bunga qaytargan nostandart reaksiyasi va tavsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in rezonans uyg‘otdi.

Oq uydagi 30 soniyalik bahs: «Hamma boyidi»

Matbuot xodimi va prezident o‘rtasidagi muloqot so‘zma-so‘z quyidagicha kechdi:

  • Muxbirning savoli: «Forbes jurnalidagi maqolada aytilishicha, o‘z lavozimingizga qaytganingizdan beri sof boyligingiz 3 milliard dollarga oshgan»;

  • Trampning qisqa reaksiyasi: «Mening davrimda hammada shunaqa bo‘ldi (hammaning boyligi oshdi)»;

  • Jurnalistning e’tirozi: «Mening sof boyligim 3 milliard dollarga oshgani yo‘q»;

  • Prezidentning yakuniy zarbasi: «Siz ham aksiyalarga ega bo‘lishingiz kerak edi-da».

Forbes hisoboti va moliyaviy o‘sishning asl sabablari

Forbes nashri tahlilchilari Trampning kapitali keskin ko‘payishini bir nechta strategik aktivlar va bozordagi kon’yunktura bilan bog‘lamoqda:

Omil / Aktiv yo‘nalishi

O‘sish mexanizmi

Natija va ta’siri

Birja va aksiyalar bozori

Uning kompaniyalari va affillangan aktivlari aksiyalari qiymatining oshishi

Sof kapitalning milliardlab dollarga kengayishi

Media va raqamli aktivlar

Truth Social platformasi va boshqa raqamli loyihalar kapitallashuvi

Bozor ishtirokchilari va investorlar qiziqishining ortishi

Ko‘chmas mulk va brend qiymati

Tramp brendi ostidagi premium ko‘chmas mulklar bahosining ko‘tarilishi

Aktivlarning umumiy portfeli mustahkamlanishi

Jamoatchilik va tahlilchilar munosabati

Trampning jurnalistga bergan javobi AQSH siyosiy va moliyaviy doiralarida ikki xil talqin qilinmoqda:

  • Investitsiya madaniyati va bozor farovonligi: Tarafdorlari va bozor ekspertlari prezidentning so‘zlari fond bozorining (Wall Street) kuchli o‘sishini va investorlar yuqori foyda ko‘rayotganini aks ettiruvchi pragmatik haqiqat deb hisoblamoqda;

  • Ijtimoiy tabaqalanish tanqidi: Muxolifat va tanqidchilar esa bu iqrorni oddiy amerikaliklarning kundalik iqtisodiy muammolari, inflyatsiya va fond bozorida aksiyalarga ega bo‘lmagan qatlam dardidan uzoqlik belgisi sifatida keskin baholamoqda.

Shu tariqa, Donald Trampning fond bozoriga ishora qilib bergan navbatdagi kinoyali javobi yana bir bor iqtisodiy siyosat va boylikning taqsimlanishi atrofidagi global bahslarni avj oldirdi.

Donald TrampForbesTruth SocialAQSH iqtisodiyoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“SI — AQSHning yangi oltini”: Tramp inqiroz fonida “o‘ta intellekt” erasini e’lon qildi“SI — AQSHning yangi oltini”: Tramp inqiroz fonida “o‘ta intellekt” erasini e’lon qildi7 noyabr 13:32Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdi20 avgust 07:42Futbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdiFutbol tarixidagi mutlaq rekord: Ronalduning daromadi 2 milliard dollardan oshdi22 oktabr 22:47«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi19 avgust 08:31Tramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiTramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildi11 iyun 23:48Shov-shuvli iste’fo: Trampning eng ishonchli mulozimi Oq uyni tark etmoqdaShov-shuvli iste’fo: Trampning eng ishonchli mulozimi Oq uyni tark etmoqda13 avgust 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi