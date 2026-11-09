Trampning boyligi 3 mlrd dollarga oshdimi? Uning bergan javobi tarmoqlarni “portlatdi”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Forbes jurnali ma'lumotlariga ko'ra uning sof boyligi 3 milliard dollarga oshgani haqidagi savolga kinoyali javob qaytardi.
- Prezident o'z boyligining ko'payishini fond bozoridagi o'sish bilan izohlab, jurnalistga ham aksiyalarga ega bo'lishi kerakligini maslahat berdi.
- Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarga sabab bo'lib, siyosatchining iqtisodiy siyosati va boylik taqsimoti borasida turlicha fikrlarni keltirib chiqardi.
AQSH prezidenti Donald Tramp navbatdagi matbuot anjumanida jurnalist bilan yuz bergan keskin va o‘ziga xos kinoyali dialogi sabab yana jahon mediasining eng ko‘p muhokama qilinayotgan mavzusiga aylandi.
Suhbat chog‘ida muxbir nufuzli Forbes jurnalining so‘nggi surishtiruviga tayanib, siyosatchining prezidentlik kursisiga qaytganidan so‘ng sof boyligi keskin sakrash yasaganiga e’tibor qaratdi. Biroq davlat rahbarining bunga qaytargan nostandart reaksiyasi va tavsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in rezonans uyg‘otdi.
Oq uydagi 30 soniyalik bahs: «Hamma boyidi»
Matbuot xodimi va prezident o‘rtasidagi muloqot so‘zma-so‘z quyidagicha kechdi:
Muxbirning savoli: «Forbes jurnalidagi maqolada aytilishicha, o‘z lavozimingizga qaytganingizdan beri sof boyligingiz 3 milliard dollarga oshgan»;
Trampning qisqa reaksiyasi: «Mening davrimda hammada shunaqa bo‘ldi (hammaning boyligi oshdi)»;
Jurnalistning e’tirozi: «Mening sof boyligim 3 milliard dollarga oshgani yo‘q»;
Prezidentning yakuniy zarbasi: «Siz ham aksiyalarga ega bo‘lishingiz kerak edi-da».
Forbes hisoboti va moliyaviy o‘sishning asl sabablari
Forbes nashri tahlilchilari Trampning kapitali keskin ko‘payishini bir nechta strategik aktivlar va bozordagi kon’yunktura bilan bog‘lamoqda:
Omil / Aktiv yo‘nalishi
O‘sish mexanizmi
Natija va ta’siri
Birja va aksiyalar bozori
Uning kompaniyalari va affillangan aktivlari aksiyalari qiymatining oshishi
Sof kapitalning milliardlab dollarga kengayishi
Media va raqamli aktivlar
Truth Social platformasi va boshqa raqamli loyihalar kapitallashuvi
Bozor ishtirokchilari va investorlar qiziqishining ortishi
Ko‘chmas mulk va brend qiymati
Tramp brendi ostidagi premium ko‘chmas mulklar bahosining ko‘tarilishi
Aktivlarning umumiy portfeli mustahkamlanishi
Jamoatchilik va tahlilchilar munosabati
Trampning jurnalistga bergan javobi AQSH siyosiy va moliyaviy doiralarida ikki xil talqin qilinmoqda:
Investitsiya madaniyati va bozor farovonligi: Tarafdorlari va bozor ekspertlari prezidentning so‘zlari fond bozorining (Wall Street) kuchli o‘sishini va investorlar yuqori foyda ko‘rayotganini aks ettiruvchi pragmatik haqiqat deb hisoblamoqda;
Ijtimoiy tabaqalanish tanqidi: Muxolifat va tanqidchilar esa bu iqrorni oddiy amerikaliklarning kundalik iqtisodiy muammolari, inflyatsiya va fond bozorida aksiyalarga ega bo‘lmagan qatlam dardidan uzoqlik belgisi sifatida keskin baholamoqda.
Shu tariqa, Donald Trampning fond bozoriga ishora qilib bergan navbatdagi kinoyali javobi yana bir bor iqtisodiy siyosat va boylikning taqsimlanishi atrofidagi global bahslarni avj oldirdi.
Izohlar 0
…