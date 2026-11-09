O‘zbekistonlik qilichboz Sanam Nazarova Jahon kubogida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahraynning Manama shahrida o‘tgan yoshlar o‘rtasidagi qilichbozlik bo‘yicha Jahon kubogida o‘zbekistonlik Sanam Nazarova shpaga yo‘nalishida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- 5–8 noyabr kunlari bo‘lib o‘tgan musobaqada 23 mamlakatdan tashrif buyurgan 121 nafar sportchi ishtirok etdi.
- Nazarova turnir davomida Xitoy, Hongkong va Misr terma jamoalari vakillarini mag‘lubiyatga uchratib, yarim finalga qadar yetib bordi.
Bahrayn poytaxti Manama shahrida qilichbozlikning shpaga yo‘nalishi bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi navbatdagi Jahon kubogi bosqichi murosasiz bahslar ostida yakunlandi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, dunyoning 23 mamlakatidan tashrif buyurgan 121 nafar eng kuchli yosh sportchi ishtirok etgan ushbu nufuzli musobaqada hamyurtimiz Sanam Nazarova yuqori mahorat ko‘rsatib, faxrli bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Medal sari bosib o‘tilgan murakkab yo‘l
O‘zbekistonlik yosh shpagachi musobaqa davomida qat’iyatli va ishonchli harakat qilib, yetakchi jamoalar vakillarini mag‘lubiyatga uchratdi:
Pley-offdagi ishonchli g‘alabalar: Nazarova turnir to‘ri bo‘ylab ilgarilash jarayonida qilichbozlikda dunyoda yetakchi hisoblangan Xitoy, Hongkong hamda Misr terma jamoalari sportchilari ustidan ketma-ket g‘alaba qozondi;
Yarim final intrigasi: Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi uchun kechgan yarim final bosqichida hamyurtimiz Hongkongning boshqa bir tajribali vakiliga qarshi keskin bahs olib bordi. Murosasiz kechgan bellashuvda raqib ustunlikka erishdi va Nazarova Jahon kubogini munosib bronza medali bilan yakunladi.
Manamadagi Jahon kubogi bosqichining asosiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich
Raqam / Tafsilot
Izoh
Musobaqa sanasi
5–8 noyabr
To‘rt kunlik rasmiy turnir
Mezbon shahar
Manama (Bahrayn)
Yoshlar o‘rtasidagi rasmiy FIE bosqichi
Yo‘nalish
Shpaga (Épée)
Yoshlar o‘rtasidagi yakkalik bellashuvlar
Qatnashchi davlatlar soni
23 ta mamlakat
Xalqaro miqyosdagi yuqori raqobat
Umumiy sportchilar soni
121 nafar
Saralangan yosh qilichbozlar
O‘zbekiston natijasi
Bronza medali
Sanam Nazarova
O‘zbek qilichbozligining yangi avlodi
So‘nggi yillarda O‘zbekiston qilichbozlik federatsiyasi tomonidan yoshlar tarkibini tayyorlashga qaratilayotgan tizimli e’tibor o‘z samarasini bermoqda. 120 dan ziyod sportchi orasidan saralanib, Jahon kubogi shohsupasiga ko‘tarilgan Sanam Nazarovaning ushbu muvaffaqiyati milliy terma jamoa zaxirasining xalqaro maydonda raqobatbardosh ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…