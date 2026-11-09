O‘zbekistonlik qilichboz Sanam Nazarova Jahon kubogida bronza medalini qo‘lga kiritdi

·49·Sport
O‘zbekistonlik qilichboz Sanam Nazarova Jahon kubogida bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahraynning Manama shahrida o‘tgan yoshlar o‘rtasidagi qilichbozlik bo‘yicha Jahon kubogida o‘zbekistonlik Sanam Nazarova shpaga yo‘nalishida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • 5–8 noyabr kunlari bo‘lib o‘tgan musobaqada 23 mamlakatdan tashrif buyurgan 121 nafar sportchi ishtirok etdi.
  • Nazarova turnir davomida Xitoy, Hongkong va Misr terma jamoalari vakillarini mag‘lubiyatga uchratib, yarim finalga qadar yetib bordi.

Bahrayn poytaxti Manama shahrida qilichbozlikning shpaga yo‘nalishi bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi navbatdagi Jahon kubogi bosqichi murosasiz bahslar ostida yakunlandi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, dunyoning 23 mamlakatidan tashrif buyurgan 121 nafar eng kuchli yosh sportchi ishtirok etgan ushbu nufuzli musobaqada hamyurtimiz Sanam Nazarova yuqori mahorat ko‘rsatib, faxrli bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Medal sari bosib o‘tilgan murakkab yo‘l

O‘zbekistonlik yosh shpagachi musobaqa davomida qat’iyatli va ishonchli harakat qilib, yetakchi jamoalar vakillarini mag‘lubiyatga uchratdi:

  • Pley-offdagi ishonchli g‘alabalar: Nazarova turnir to‘ri bo‘ylab ilgarilash jarayonida qilichbozlikda dunyoda yetakchi hisoblangan Xitoy, Hongkong hamda Misr terma jamoalari sportchilari ustidan ketma-ket g‘alaba qozondi;

  • Yarim final intrigasi: Shohsupaning eng yuqori pog‘onasi uchun kechgan yarim final bosqichida hamyurtimiz Hongkongning boshqa bir tajribali vakiliga qarshi keskin bahs olib bordi. Murosasiz kechgan bellashuvda raqib ustunlikka erishdi va Nazarova Jahon kubogini munosib bronza medali bilan yakunladi.

Manamadagi Jahon kubogi bosqichining asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich

Raqam / Tafsilot

Izoh

Musobaqa sanasi

5–8 noyabr

To‘rt kunlik rasmiy turnir

Mezbon shahar

Manama (Bahrayn)

Yoshlar o‘rtasidagi rasmiy FIE bosqichi

Yo‘nalish

Shpaga (Épée)

Yoshlar o‘rtasidagi yakkalik bellashuvlar

Qatnashchi davlatlar soni

23 ta mamlakat

Xalqaro miqyosdagi yuqori raqobat

Umumiy sportchilar soni

121 nafar

Saralangan yosh qilichbozlar

O‘zbekiston natijasi

Bronza medali

Sanam Nazarova

O‘zbek qilichbozligining yangi avlodi

So‘nggi yillarda O‘zbekiston qilichbozlik federatsiyasi tomonidan yoshlar tarkibini tayyorlashga qaratilayotgan tizimli e’tibor o‘z samarasini bermoqda. 120 dan ziyod sportchi orasidan saralanib, Jahon kubogi shohsupasiga ko‘tarilgan Sanam Nazarovaning ushbu muvaffaqiyati milliy terma jamoa zaxirasining xalqaro maydonda raqobatbardosh ekanini yana bir bor isbotladi.

Sanam NazarovaQilichbozlikJahon kubogiO‘zbekiston qilichbozlik federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi28 sentabr 14:56Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiPokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi28 sentabr 14:57“Manchester Siti” ketma-ket 3 ta o‘yinda yutqazdi: Mareska inqirozni qanday to‘xtatmoqchi?“Manchester Siti” ketma-ket 3 ta o‘yinda yutqazdi: Mareska inqirozni qanday to‘xtatmoqchi?Bugun 19:58Joze Mourino La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiJoze Mourino La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun 19:54Afsona katta futbolga qaytdi: Raul Gonsales “Real Ovedo” bosh murabbiyi etib tayinlandiAfsona katta futbolga qaytdi: Raul Gonsales “Real Ovedo” bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun 19:49“10 dan 10 baho beraman”: Flik “Barselona”ning chempionlik sari yurishi haqida nima dedi?“10 dan 10 baho beraman”: Flik “Barselona”ning chempionlik sari yurishi haqida nima dedi?Bugun 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?