Afsona katta futbolga qaytdi: Raul Gonsales “Real Ovedo” bosh murabbiyi etib tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur sobiq hujumchi Raul Gonsales Ispaniya Segundasi vakili «Real Ovedo» jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.
- 49 yoshli mutaxassis klub bilan 2028 yilning iyunigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
- Ayni damda 21 ochko bilan 9-o‘rinda borayotgan jamoa oldiga Raul Gonsales boshchiligida La Ligaga chiqish vazifasi qo‘yilgan.
- Mutaxassis bunga qadar 2018 yildan 2025 yilga qadar «Real Madrid» tizimida yoshlar jamoalarini boshqargan.
Ispaniya futboli va Madridning «Real» klubi afsonasi, mashhur sobiq hujumchi Raul Gonsales murabbiylik faoliyatida yangi va muhim sahifa ochdi. 49 yoshli mutaxassis Ispaniya Segundasi vakili — «Real Ovedo» jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.
Bu haqda klub rasmiy matbuot xizmati e’lon qildi. Kelishuv shartlariga binoan, Raul jamoa bilan 2028 yilning iyunigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
Afsonaviy faoliyat: 3 karra YECHL g‘olibi va Madrid maktabi
Raul Gonsales jahon futboli tarixidagi eng yorqin va sovrindor hujumchilardan biri hisoblanadi:
Futbolchilik faoliyati: 1994 yildan 2010 yilgacha 16 mavsum davomida «Real Madrid» sharafini himoya qilgan. Shuningdek, faoliyatining keyingi yillarida Germaniyaning «Shalke», Qatarning «Al-Sadd» hamda AQSHning «Nyu-York Kosmos» jamoalarida to‘p surgan;
Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Futbolchi sifatida u 6 karra Ispaniya chempioni bo‘lgan, 3 marta UYEFA Chempionlar Ligasi kubogini boshi uzra baland ko‘targan;
Madrid tizimidagi 7 yillik tajriba: 2018 yildan 2025 yilga qadar u «Real»ning o‘smirlar va yoshlar jamoalarida (xususan, «Kastilya»da) bosh murabbiylik qilib, ko‘plab yosh iqtidorlarni tarbiyalab chiqardi.
«Real Ovedo»ning joriy holati va Raul oldidagi vazifa
Asturiya shahri jamoasi hozirda Ispaniyaning kuch jihatidan ikkinchi divizioni — Segundada La Liga yo‘llanmasi uchun kurash olib bormoqda:
Ko‘rsatkich
Raqam / Holat
Izoh
Musobaqa
Segunda (La Liga 2)
Kuch jihatidan 2-divizion
O‘tkazilgan turlar
13 ta tur
Mavsumning dastlabki qismi
Jamg‘arilgan ochko
21 ochko
Barqaror natijalar qayd etilmoqda
Jadvaldagi o‘rni
9-o‘rin
Pley-off va to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish zonasiga yaqin
Shartnoma muddati
2028 yil iyungacha
3,5 yillik ishonch bildirildi
21 ochko bilan 9-pog‘onani band etib turgan «Real Ovedo» rahbariyati Raul Gonsales tajribasi, murabbiylik salohiyati va g‘oliblik xarakteri orqali jamoani yana Ispaniya elitasi — La Ligaga olib chiqishni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Bundan tashqari, Raulning o‘g‘li ham klubning zaxira jamoasi — «Vetusta» safida to‘p tepadi.
Izohlar 0
…