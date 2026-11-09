Afsona katta futbolga qaytdi: Raul Gonsales “Real Ovedo” bosh murabbiyi etib tayinlandi

·58·Sport
Afsona katta futbolga qaytdi: Raul Gonsales “Real Ovedo” bosh murabbiyi etib tayinlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur sobiq hujumchi Raul Gonsales Ispaniya Segundasi vakili «Real Ovedo» jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.
  • 49 yoshli mutaxassis klub bilan 2028 yilning iyunigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
  • Ayni damda 21 ochko bilan 9-o‘rinda borayotgan jamoa oldiga Raul Gonsales boshchiligida La Ligaga chiqish vazifasi qo‘yilgan.
  • Mutaxassis bunga qadar 2018 yildan 2025 yilga qadar «Real Madrid» tizimida yoshlar jamoalarini boshqargan.

Ispaniya futboli va Madridning «Real» klubi afsonasi, mashhur sobiq hujumchi Raul Gonsales murabbiylik faoliyatida yangi va muhim sahifa ochdi. 49 yoshli mutaxassis Ispaniya Segundasi vakili — «Real Ovedo» jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandi.

Bu haqda klub rasmiy matbuot xizmati e’lon qildi. Kelishuv shartlariga binoan, Raul jamoa bilan 2028 yilning iyunigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

Afsonaviy faoliyat: 3 karra YECHL g‘olibi va Madrid maktabi

Raul Gonsales jahon futboli tarixidagi eng yorqin va sovrindor hujumchilardan biri hisoblanadi:

  • Futbolchilik faoliyati: 1994 yildan 2010 yilgacha 16 mavsum davomida «Real Madrid» sharafini himoya qilgan. Shuningdek, faoliyatining keyingi yillarida Germaniyaning «Shalke», Qatarning «Al-Sadd» hamda AQSHning «Nyu-York Kosmos» jamoalarida to‘p surgan;

  • Qo‘lga kiritilgan sovrinlar: Futbolchi sifatida u 6 karra Ispaniya chempioni bo‘lgan, 3 marta UYEFA Chempionlar Ligasi kubogini boshi uzra baland ko‘targan;

  • Madrid tizimidagi 7 yillik tajriba: 2018 yildan 2025 yilga qadar u «Real»ning o‘smirlar va yoshlar jamoalarida (xususan, «Kastilya»da) bosh murabbiylik qilib, ko‘plab yosh iqtidorlarni tarbiyalab chiqardi.

«Real Ovedo»ning joriy holati va Raul oldidagi vazifa

Asturiya shahri jamoasi hozirda Ispaniyaning kuch jihatidan ikkinchi divizioni — Segundada La Liga yo‘llanmasi uchun kurash olib bormoqda:

Ko‘rsatkich

Raqam / Holat

Izoh

Musobaqa

Segunda (La Liga 2)

Kuch jihatidan 2-divizion

O‘tkazilgan turlar

13 ta tur

Mavsumning dastlabki qismi

Jamg‘arilgan ochko

21 ochko

Barqaror natijalar qayd etilmoqda

Jadvaldagi o‘rni

9-o‘rin

Pley-off va to‘g‘ridan to‘g‘ri chiqish zonasiga yaqin

Shartnoma muddati

2028 yil iyungacha

3,5 yillik ishonch bildirildi

21 ochko bilan 9-pog‘onani band etib turgan «Real Ovedo» rahbariyati Raul Gonsales tajribasi, murabbiylik salohiyati va g‘oliblik xarakteri orqali jamoani yana Ispaniya elitasi — La Ligaga olib chiqishni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Bundan tashqari, Raulning o‘g‘li ham klubning zaxira jamoasi — «Vetusta» safida to‘p tepadi.

Raul GonsalesReal OvedoSegundaReal Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi rasman Ispaniya klubini sotib oldi — Segundada yangi imperiya quriladimi?!Lionel Messi rasman Ispaniya klubini sotib oldi — Segundada yangi imperiya quriladimi?!2 oktabr 10:10Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiKarolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladi18 sentabr 11:51Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqda9 sentabr 09:37«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?19 avgust 16:05Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiNiko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdi4 avgust 12:56Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!28 avgust 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?