Yevropa parlamentida Trampning oltindan yalang‘och haykali namoyish etildi

·78·Dunyo
Yevropa parlamentida Trampning oltindan yalang‘och haykali namoyish etildi

Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa parlamenti binosida AQSH prezidenti Donald Tramp tasvirlangan g‘ayrioddiy haykal namoyishga qo‘yildi. Satirik asar yalang‘och holdagi Trampni boshqa bir insonning yelkasida o‘tirgan tarzda tasvirlaydi.

«Orange Plague» — «To‘q sariq o‘lat» deb nomlangan mazkur asar daniyalik haykaltarosh Yens Galsxiyot tomonidan yaratilgan. U «Adolatsizlik qiroli» nomi bilan ham tanilgan.

Qariyb 2,5 metr balandlikdagi haykal 23 karatli oltin bilan qoplangani aytilmoqda. Unda Tramp qo‘lida uzun golf tayog‘i bilan tasvirlangan. Asar Yevropa parlamentining ikki binosini bog‘lovchi gavjum hududlardan birida namoyish etilmoqda.

Haykalni Yevropa parlamentida namoyish qilish tashabbusi daniyalik yevrodeputat Per Klausen tomonidan ilgari surilgan. Ko‘rgazma 8 oktyabrgacha davom etishi rejalashtirilgan.

Muallifning ta’kidlashicha, asar siyosiy satira bo‘lib, Trampning siyosati va iqlim o‘zgarishiga munosabatiga tanqidiy ishora qiladi. Galsxiyot Trampni iqlim inqiroziga qarshi kurashdagi to‘siqlardan biri sifatida ko‘rishini bildirgan.

Hozircha Donald Trampning o‘zi ushbu haykalga munosabat bildirmagan. Asar avvalroq boshqa xalqaro tadbirlarda, jumladan, Braziliyadagi BMT iqlim konferensiyasida ham namoyish etilgan.

Donald TrampYens GalsxiyotYevropa parlamentiIqlim o‘zgarishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!1 avgust 16:198 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:19«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi13 sentabr 00:47Rossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdiRossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdi1 avgust 16:04Deputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiDeputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildi5 iyul 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?