Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi

·61·Dunyo
Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Suriya prezidenti Ahmad ash-Sharaa Isroilni mamlakat strategik ob’yektlariga, jumladan prezident saroyiga ham havo zarbalari berishda aybladi va bir yillik maxfiy muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugaganini ma’lum qildi.
  • Ash-Sharaa, shuningdek, Suriyadagi barcha xorijiy harbiy bazalarni, jumladan Rossiyaning 170 ga yaqin nuqtasini qisqartirish va Turkiya bazalarini parlament nazoratiga o‘tkazish boshlanganini e’lon qildi.

BMT Bosh Assambleyasi doirasida Nyu-Yorkda nufuzli Atlantika kengashi (Atlantic Council) tomonidan tashkil etilgan siyosiy munozaralarda Yaqin Sharq geosiyosatini larzaga soluvchi shov-shuvli bayonotlar yangradi. «Anadolu Aynasi» tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Suriya prezidenti Ahmad ash-Sharaa Tel-Avivni mamlakatning strategik va davlat infratuzilmasiga muntazam havo zarbalari berishda ochiq aybladi: «Hatto prezident saroyi ham ikki marta Isroil hujumiga uchradi! Isroil aeroportlarimizni uzluksiz bombardimon qilmoqda. Nahotki bu Isroil fuqarolari xavfsizligini ta’minlasa? Bizning AQSH, Buyuk Britaniya va Livan bilan munosabatlarimizga qarang — ular muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. Muammo Suriyada emas, balki aynan Isroilda deb hisoblayman».

Shuningdek, Suriya yetakchisi Isroil bilan bir yil davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri maxfiy muzokaralar olib borilganini va kelishuv 90 foizgacha shakllangan bir pallada, Isroil kutilmaganda ortga chekinganini ma’lum qildi. Damashqning sharti qat’iy: BMT tomonidan Suriya hududi sifatida tan olingan Jo‘lon (Golan) tepaliklari hech qanday savdolashuv mavzusi bo‘lolmaydi va doimiy tinchlik uchun Isroil armiyasi 1974 yilgi chegara chizig‘iga qaytishi shart. Ash-Sharaa Oq uyda Donald Tramp bilan bo‘lgan suhbatini eslab: «Nega Isroilga Nyu-Jersini bermaysiz? Sizda berish uchun Golan tepaliklari yo‘q, Nyu-Jersi esa o‘zingizniki (baribir u yerdagi demokratlar sizga ovoz bermaydi)», deya kinoya qilganini ochiqladi.

Tarixiy sensatsiyalardan biri sifatida ash-Sharaa Suriyani barcha xorijiy harbiy bazalardan tozalash boshlanganini e’lon qildi: Rossiyaning mamlakatdagi qariyb 170 ta baza va harbiy nuqtasi qisqartirilib, faqatgina Suriya armiyasi uchun 2 ta o‘quv markaziga aylantirilmoqda, Turkiya bazalari esa parlament tomonidan tasdiqlanadigan qat’iy huquqiy maqomga o‘tkazilmoqda. Bundan tashqari, Suriya Ormuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tish maqsadida Iroq neftini Suriya portlariga olib chiquvchi ulkan strategik quvur loyihasini boshlamoqda.

Xo‘sh, Damashqning ushbu qat’iy va mustaqil pozitsiyasi Isroilning havo hujumlarini to‘xtata oladimi, Suriya 5 yillik o‘tish davrida mintaqaning mustaqil markaziga aylana oladimi va xorijiy bazalarning chiqarilishi kuchlar muvozanatini qanday o‘zgartiradi?

«Bombardimon qilingan saroy, Nyu-Jersi hazili va 170 ta bazaning yopilishi»: Muzokaraning 5 ta asosiy nuqtasi

Ahmad ash-Sharaaning Nyu-Yorkdagi nutqidan eng hayratlanarli faktlar:

  • Prezident saroyiga ikki bor zarba: Isroil harbiy-havo kuchlari Damashqdagi prezident rezidensiyasiga ikki marta to‘g‘ridan to‘g‘ri aviazarba bergan;

  • 90 foizlik bitimning barbod bo‘lishi: Isroil va Suriya bir yil davomida to‘g‘ridan to‘g‘ri tinchlik muzokaralari olib borgan, ammo so‘nggi pallada Tel-Aviv yangi shartlar qo‘yib, kelishuvni buzgan;

  • Golan tepaliklari muhokama qilinmaydi: Suriya yetakchisi Jo‘lon tepaliklari BMT tan olgan Suriya zamini ekanini va faqat Isroil qo‘shinlari 1974 yilgi chegaraga qaytganidan so‘ng doimiy tinchlik bo‘lishini bildirdi;

  • Rossiya va Turkiya bazalari qisqartirilmoqda: Rossiyaning 170 ga yaqin harbiy nuqtasi faqat 2 ta mashg‘ulot markazi darajasiga tushirildi; Turkiya bazalariga esa Xalq kengashi roziligi bilan qonuniy maqom berilmoqda;

  • Ormuz bo‘g‘ozini chetlab o‘tuvchi quvur: Iroq neftini xavfsiz tarzda Suriya portlari orqali jahon bozoriga olib chiquvchi yangi strategik tranzit loyihasi e’lon qilindi.

Suriyaning yangi geosiyosiy doktrinasi: Munosabatlar va xavfsizlik taqqosi

Ahmad ash-Sharaa tomonidan e’lon qilingan yangi tashqi va ichki siyosat parametrlari:

Yo‘nalishlar va masalalar

Avvalgi vaziyat va muammolar

Ahmad ash-Sharaa e’lon qilgan yangi siyosiy yo‘nalish

Isroil bilan munosabat

Doimiy urush holati va noma’lumlik

Bir yillik muzokaralar bo‘lgan; shart — qo‘shinlarni 1974 yilgi chiziqqa qaytarish

Golan tepaliklari maqomi

Isroil tomonidan anneksiyaga urinish

Suriyaning ajralmas hududi, suverenitet masalasi mutlaqo savdolashilmaydi

Rossiyaning harbiy ishtiroki

Mamlakat bo‘ylab qariyb 170 ta baza va punktlar

Faqat 2 ta markazgacha qisqartirildi (Suriya armiyasi uchun o‘quv bazasi bo‘ladi)

Turkiyaning harbiy kuchlari

Shimoli-g‘arbdagi nazoratsiz harbiy ishtirok

Qisqartirilmoqda va Xalq kengashi nazoratidagi huquqiy maqomga o‘tkazilmoqda

Energetika va iqtisodiyot

Qamal va vayron bo‘lgan infratuzilma

Iroq neftini O‘rta Yer dengiziga chiqaruvchi Ormuz bo‘g‘ozidan xoli yangi quvur

Ichki siyosiy boshqaruv

Bir shaxs monopoliyasidagi diktatura

5 yillik o‘tish davri, qonun ustuvorligi va kurdlarni to‘liq teng huquqli deb tan olish

Harbiy-siyosiy va geosiyosat ekspertizasi: Nega bu bayonotlar katta burilish yasaydi?

Yaqin Sharq tahlilchilari va xalqaro xavfsizlik ekspertlarining xulosalari:

  • Damashqning G‘arb bilan to‘liq til topishishi: Ash-Sharaaning Nyu-Yorkda Atlantic Council minbaridan chiqish qilishi, AQSH va Buyuk Britaniya bilan muloqotlar iliqlashganini aytishi Suriya yangi rahbariyati xalqaro yakkalanishni butunlay yengib o‘tganini isbotlaydi;

  • Isroilning diplomatik burchakka taqalishi: Saroyga zarbalar va 90 foizlik kelishuvning Tel-Aviv tomonidan buzilganini fosh etish Isroilni mintaqada tinchlikni xohlamaydigan tomon sifatida namoyish etishga qaratilgan kuchli diplomatik yurish bo‘ldi;

  • Xorijiy bazalar monopoliyasiga barham: 170 ta rus bazasidan faqat 2 tasini qoldirish va turk harbiylarini mahalliy parlament nazoratiga bo‘ysundirish Damashqning hech bir tashqi kuchga qaram bo‘lmagan, neytral mudofaa tizimi qurayotganidan dalolat beradi;

  • Mintaqaviy energetik xab istiqboli: Iroq nefti uchun quvur yotqizish loyihasi Fors ko‘rfazidagi xavflar fonida Suriyani tranzit bozorining muhim o‘yinchisiga aylantiradi va mamlakat xazinasiga katta valyuta oqimini ta’minlaydi;

  • Bir kishilik hokimiyatdan voz kechish: Prezidentning boshqaruv charchatishi, normal hayotga qaytishni istashi va hokimiyatni bir qo‘lga jamlamaslik haqidagi va’dalari Suriyada demokratik institutlar shakllanishi uchun zamin yaratadi.

Ahmad ash-Sharaaning Nyu-Yorkdagi ushbu ochiq chiqishi Suriyaning eski urushlar va qaramlik davridan chiqib, o‘z milliy manfaatlarini qat’iy himoya qiluvchi mustaqil davlatga aylanayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Suriya va Isroil o‘rtasida 1974 yilgi chegaralar asosida doimiy tinchlik bitimi imzolanishi mumkinmi? Mamlakatning Rossiya va Turkiya bazalarini qisqartirib, to‘liq harbiy suverenitetga intilishi Suriya xavfsizligini mustahkamlaydimi yoki yangi tahdidlar tug‘diradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharq siyosatining parda orti haqiqatlari ochilgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Ahmad ash-SharaaAtlantika kengashiGolan tepaliklariIroq nefti tranzit loyihasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Bugun 12:48«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchiKecha 17:04«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladiBugun 09:58BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)16 sentabr 18:04Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildi16 sentabr 22:54Kremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariKremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlari6 sentabr 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota