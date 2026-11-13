Vertolyot uyga qulab, yong‘in keltirib chiqardi: Malatyadagi fojianing barcha tafsilotlari
2026 yil 12 noyabr kuni kechqurun Turkiyaning sharqiy qismidagi Malatya viloyatida kelib chiqqan fojiali hodisa mamlakat jamoatchiligini larzaga keltirdi. Harbiy Sikorsky S-70 rusumli vertolyotning halokatga uchrashi natijasida bortdagi to‘rt nafar harbiy xizmatchi halok bo‘ldi.
Hodisa joyi va uning oqibatlari
Favqulodda vaziyat soat 18:45 atrofida Malatya viloyatining Yeshilyurt tumanidagi Samankyoy hududida yuz bergan. Vertolyot qulaganidan so‘ng kuchli yong‘in kelib chiqkan va olov to‘g‘ridan to‘g‘ri yaqin atrofdagi turar joy uylaridan biriga ham o‘tgan.
Voqea joyiga zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar xizmati (AFAD) va professional o‘t o‘chiruvchilar guruhi yetib kelib, yong‘inni qisqa vaqt ichida bartaraf etdi. Mahalliy aholi va yerdagi tinch aholi orasida jabrlanganlar yo‘qligi rasman tasdiqlandi.
Hodisaning asosiy tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Sana va vaqt
2026 yil 12 noyabr, soat 18:45 atrofida
Joylashuv
Malatya viloyati, Yeshilyurt tumani (Samankyoy hududi)
Havo kemasi
Sikorsky S-70 (Black Hawk eksport versiyasi)
Qurbonlar
4 nafar harbiy xizmatchi (2 nafar mayor uchuvchi va 2 texnik)
Yerdagi holat
Uyga o‘t ketgan, AFAD qutqaruvchilari yong‘inni o‘chirgan
Harbiylarning ismlari va rasmiy bayonot
Turkiya Milliy mudofaa vaziri Yashar Gyuler sodir bo‘lgan fojia yuzasidan chuqur hamdardlik bildirib, halok bo‘lganlarning shaxsini ochiqladi. Halokat oqibatida:
Ikki nafar mayor uchuvchi — Erdem Chimen hamda Orxun Pinar;
Ikki nafar texnik xizmatchi — Huseyn Zehir hamda Serkan Onder hayotdan ko‘z yumgan.
Tergov jarayoni va vertolyot haqida
Hozircha harbiy vertolyotning qulash sabablari noma’lumligicha qolmoqda. Malatya Bosh prokuraturasi tomonidan hodisa yuzasidan zudlik bilan rasmiy jinoiy tergov boshlangan bo‘lib, maxsus prokurorlar guruhi voqea joyida tekshiruv olib bormoqda.
Ma’lumot uchun, Sikorsky S-70 (mahoratli va mashhur Black Hawk vertolyotining eksport versiyasi) Turkiya Qurolli kuchlari tomonidan shaxsiy tarkibni tashish, harbiy logistika va qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida keng qo‘llaniladigan ishonchli ko‘p maqsadli harbiy vertolyot hisoblanadi.
Sizningcha, bu kabi murakkab harbiy vertolyotlarning to‘satdan halokatga uchrashiga asosan qanday texnik yoki ob-havo omillari sabab bo‘lishi mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…