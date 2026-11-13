Vertolyot uyga qulab, yong‘in keltirib chiqardi: Malatyadagi fojianing barcha tafsilotlari

1 daqiqa o'qish22
Vertolyot uyga qulab, yong‘in keltirib chiqardi: Malatyadagi fojianing barcha tafsilotlari

2026 yil 12 noyabr kuni kechqurun Turkiyaning sharqiy qismidagi Malatya viloyatida kelib chiqqan fojiali hodisa mamlakat jamoatchiligini larzaga keltirdi. Harbiy Sikorsky S-70 rusumli vertolyotning halokatga uchrashi natijasida bortdagi to‘rt nafar harbiy xizmatchi halok bo‘ldi.

Hodisa joyi va uning oqibatlari

Favqulodda vaziyat soat 18:45 atrofida Malatya viloyatining Yeshilyurt tumanidagi Samankyoy hududida yuz bergan. Vertolyot qulaganidan so‘ng kuchli yong‘in kelib chiqkan va olov to‘g‘ridan to‘g‘ri yaqin atrofdagi turar joy uylaridan biriga ham o‘tgan.

Voqea joyiga zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar xizmati (AFAD) va professional o‘t o‘chiruvchilar guruhi yetib kelib, yong‘inni qisqa vaqt ichida bartaraf etdi. Mahalliy aholi va yerdagi tinch aholi orasida jabrlanganlar yo‘qligi rasman tasdiqlandi.

Hodisaning asosiy tafsilotlari

Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Sana va vaqt

2026 yil 12 noyabr, soat 18:45 atrofida

Joylashuv

Malatya viloyati, Yeshilyurt tumani (Samankyoy hududi)

Havo kemasi

Sikorsky S-70 (Black Hawk eksport versiyasi)

Qurbonlar

4 nafar harbiy xizmatchi (2 nafar mayor uchuvchi va 2 texnik)

Yerdagi holat

Uyga o‘t ketgan, AFAD qutqaruvchilari yong‘inni o‘chirgan

Harbiylarning ismlari va rasmiy bayonot

Turkiya Milliy mudofaa vaziri Yashar Gyuler sodir bo‘lgan fojia yuzasidan chuqur hamdardlik bildirib, halok bo‘lganlarning shaxsini ochiqladi. Halokat oqibatida:

  • Ikki nafar mayor uchuvchi — Erdem Chimen hamda Orxun Pinar;

  • Ikki nafar texnik xizmatchi — Huseyn Zehir hamda Serkan Onder hayotdan ko‘z yumgan.

Tergov jarayoni va vertolyot haqida

Hozircha harbiy vertolyotning qulash sabablari noma’lumligicha qolmoqda. Malatya Bosh prokuraturasi tomonidan hodisa yuzasidan zudlik bilan rasmiy jinoiy tergov boshlangan bo‘lib, maxsus prokurorlar guruhi voqea joyida tekshiruv olib bormoqda.

Ma’lumot uchun, Sikorsky S-70 (mahoratli va mashhur Black Hawk vertolyotining eksport versiyasi) Turkiya Qurolli kuchlari tomonidan shaxsiy tarkibni tashish, harbiy logistika va qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida keng qo‘llaniladigan ishonchli ko‘p maqsadli harbiy vertolyot hisoblanadi.

Sizningcha, bu kabi murakkab harbiy vertolyotlarning to‘satdan halokatga uchrashiga asosan qanday texnik yoki ob-havo omillari sabab bo‘lishi mumkin? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari