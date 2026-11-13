MacBook Pro M5 noutbuklarining yangi narxlari e’lon qilindi
MacBook Pro noutbuklarining M5, M5 Pro va M5 Max protsessorli modellari uchun narxlar e’lon qilindi. Ro‘yxatda 2025 yilgi 14 dyuymli MacBook Pro M5 hamda 2026 yilgi 14 va 16 dyuymli yangi modellar bor. Ayrim konfiguratsiyalar chegirma bilan taklif qilinmoqda.
MacBook Pro M5, 14 dyuym (2025 yil):
• 16 GB operativ xotira, 1 TB xotira — 1899 dollar
• 24 GB operativ xotira, 1 TB xotira — 2200 dollar
MacBook Pro M5 Pro, 14 dyuym (2026 yil):
• 24 GB operativ xotira, 1 TB xotira — 2369 dollar
• 48 GB operativ xotira, 1 TB xotira — 3500 dollar
• 36 GB operativ xotira, 2 TB xotira (M5 Max) — 3850 dollar
MacBook Pro M5 Pro, 16 dyuym (2026 yil):
• 24 GB operativ xotira, 1 TB xotira — 2630 dollar
• 48 GB operativ xotira, 1 TB xotira — 3550 dollar
• 64 GB operativ xotira, 1 TB xotira — 3900 dollar
• 36 GB operativ xotira, 2 TB xotira (M5 Max) — 3850 dollar
• 48 GB operativ xotira, 2 TB xotira (M5 Max) — 4550 dollar
Narxlar deyarli har kuni o‘zgarishi mumkin. Ayrim modellarga katta miqdorda chegirmalar berilgan. Xariddan oldin amaldagi narxni aniqlashtirish tavsiya etiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…