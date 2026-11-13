O‘zbekistonda dam olish kunlari kutilmagan ob-havo o‘zgarishi kuzatiladi
O‘zbekistonda 14–15 noyabr kunlari ob-havo yog‘ingarchiliksiz o‘tishi va havo harorati asta-sekin ko‘tarilishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda tuman tushishi ehtimoli bor.
«O‘zgidromet» ma’lumotlariga ko‘ra, 13 noyabr kuni kunduzi respublika bo‘ylab havo harorati 5–10 daraja iliq atrofida bo‘ladi. Dam olish kunlari, ya’ni 14–15 noyabr kunlari esa harorat bosqichma-bosqich ko‘tarilib, 10–15 daraja iliqni tashkil etadi.
Shu bilan birga, mamlakatning ba’zi hududlarida tuman kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7–12 metr tezlikda esadi. 13 noyabr kuni janubiy hududlarning ayrim joylarida shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi ehtimoli mavjud.
Respublika tog‘oldi va tog‘li hududlarida esa 13 noyabr kuni ba’zi joylarda yomg‘ir va qor ko‘rinishida yog‘ingarchilik bo‘lishi prognoz qilingan. Ayrim hududlarda yog‘ingarchilik kuchli tus olishi ham mumkin.
Poytaxt Toshkent shahrida 14–15 noyabr kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi. Biroq kechasi va ertalabki soatlarda tuman tushishi ehtimoli bor. Havo harorati kechalari 2–4 daraja iliq bo‘ladi. Kunduzi esa 13 noyabr kuni 7–9 daraja, 14–15 noyabr kunlari 13–15 daraja iliq atrofida bo‘lishi kutilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…