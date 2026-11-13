Qo‘qonda tanishini uxlab yotganida lom bilan urib o‘ldirgan 66 yoshli erkak jazolandi
1 daqiqa o'qish1
Farg‘ona viloyatining Qo‘qon shahrida tanishini temir lom bilan urib, uning o‘limiga sabab bo‘lgan 66 yoshli erkakka sud hukmi o‘qildi. U 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Ma’lum qilinishicha, hodisa joriy yilning 4 aprel kuni sodir bo‘lgan. Shu kuni erkak va uning tanishi o‘rtasida spirtli ichimlik iste’mol qilish oqibatida kelishmovchilik yuzaga kelgan.
Janjal davomida 66 yoshli erkak uxlab yotgan tanishiga temir lom bilan bir necha bor zarba bergan. Olingan jarohatlar oqibatida jabrlanuvchi hayotdan ko‘z yumgan.
Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, sudda ko‘rib chiqildi. Yakunda sudlanuvchi aybdor deb topildi va unga 13 yil qamoq jazosi tayinlandi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…