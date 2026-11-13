«Ajoyib o‘yin bo‘ldi»: Roberto Manchini Fransiyaga qarshi o‘yindan keyin nimalar dedi?

1 daqiqa o'qish25
«Ajoyib o‘yin bo‘ldi»: Roberto Manchini Fransiyaga qarshi o‘yindan keyin nimalar dedi?

Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar ligasi doirasida Fransiya terma jamoasiga qarshi kechgan muhim bahsdan (3:1) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U jamoaning ko‘rsatgan o‘yinidan mamnun ekanini, ammo hali oldida uzoq yo‘l va hal qiluvchi vazifalar turganini ta’kidlab o‘tdi.

«Yigitlar maydonda o‘zlarini juda yaxshi ko‘rsatishdi»

Uchrashuv boshida gol o‘tkazib yuborilganiga qaramay, italyanlar iroda ko‘rsatib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirishdi. Murabbiy bu g‘alaba stadionga kelib qo‘llab-quvvatlagan muxlislar uchun katta tuhfa bo‘lganini yashirmadi.

«Ajoyib o‘yin bo‘ldi, yigitlar maydonda o‘zlarini juda yaxshi ko‘rsatishdi. Ular uchun juda xursandman. Bu g‘alaba stadionga kelib, jamoamizni qo‘llab-quvvatlagan muxlislar uchun ham muhim edi. O‘yin boshidayoq to‘p o‘tkazib yubordik, ammo uchrashuv bizning foydamizga yanada yirikroq hisobda yakunlanishi ham mumkin edi», — dedi Manchini Janluka Di Marsioga bergan intervyusida.

Italiya terma jamoasining ko‘rsatkichlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Millatlar ligasi 5-tur

Fransiya — Italiya: 1:3

Guruhdagi holati

10 ochko bilan peshqadamlik (Fransiyada ham 10 ochko)

Asosiy muammolar

Penaltidan foydalana olmaslik va himoyadagi xatolar

Navbatdagi raqib

Belgiya milliy jamoasiga qarshi safar o‘yini

Penaltidagi xatolik va oldindagi Belgiya bilan bahs

O‘yin davomida penaltidan gol ura olinmaganiga to‘xtalib o‘tgan murabbiy bu kabi holatlar futbolda uchrab turishini, eng muhimi jamoa xotirjamlikni saqlab qolganini qayd etdi:

  • «Penaltidan gol ura olmaslik — xatolik. Afsuski, futbolda bunday holatlar uchrab turadi. Ammo biz xotirjamlikni saqlab qoldik va o‘zimizga xos uslubda o‘ynashda davom etdik. Eng muhimi ham shu».

Hozirda Italiya milliy jamoasi guruhda 10 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda (Fransiyada ham shuncha ochko mavjud, Belgiya hisobida esa 9 ochko bor). Manchini oldinda turgan Belgiyaga qarshi o‘yin hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini va yigitlar avvalgi mag‘lubiyat uchun revansh olishni istayotganini ta’kidladi.

Sizningcha, Roberto Manchini boshchiligidagi Italiya terma jamoasi joriy mavsum Millatlar ligasining g‘olibi bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari