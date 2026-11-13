«Ajoyib o‘yin bo‘ldi»: Roberto Manchini Fransiyaga qarshi o‘yindan keyin nimalar dedi?
Italiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar ligasi doirasida Fransiya terma jamoasiga qarshi kechgan muhim bahsdan (3:1) so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U jamoaning ko‘rsatgan o‘yinidan mamnun ekanini, ammo hali oldida uzoq yo‘l va hal qiluvchi vazifalar turganini ta’kidlab o‘tdi.
«Yigitlar maydonda o‘zlarini juda yaxshi ko‘rsatishdi»
Uchrashuv boshida gol o‘tkazib yuborilganiga qaramay, italyanlar iroda ko‘rsatib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirishdi. Murabbiy bu g‘alaba stadionga kelib qo‘llab-quvvatlagan muxlislar uchun katta tuhfa bo‘lganini yashirmadi.
«Ajoyib o‘yin bo‘ldi, yigitlar maydonda o‘zlarini juda yaxshi ko‘rsatishdi. Ular uchun juda xursandman. Bu g‘alaba stadionga kelib, jamoamizni qo‘llab-quvvatlagan muxlislar uchun ham muhim edi. O‘yin boshidayoq to‘p o‘tkazib yubordik, ammo uchrashuv bizning foydamizga yanada yirikroq hisobda yakunlanishi ham mumkin edi», — dedi Manchini Janluka Di Marsioga bergan intervyusida.
Italiya terma jamoasining ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Millatlar ligasi 5-tur
Fransiya — Italiya: 1:3
Guruhdagi holati
10 ochko bilan peshqadamlik (Fransiyada ham 10 ochko)
Asosiy muammolar
Penaltidan foydalana olmaslik va himoyadagi xatolar
Navbatdagi raqib
Belgiya milliy jamoasiga qarshi safar o‘yini
Penaltidagi xatolik va oldindagi Belgiya bilan bahs
O‘yin davomida penaltidan gol ura olinmaganiga to‘xtalib o‘tgan murabbiy bu kabi holatlar futbolda uchrab turishini, eng muhimi jamoa xotirjamlikni saqlab qolganini qayd etdi:
«Penaltidan gol ura olmaslik — xatolik. Afsuski, futbolda bunday holatlar uchrab turadi. Ammo biz xotirjamlikni saqlab qoldik va o‘zimizga xos uslubda o‘ynashda davom etdik. Eng muhimi ham shu».
Hozirda Italiya milliy jamoasi guruhda 10 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda (Fransiyada ham shuncha ochko mavjud, Belgiya hisobida esa 9 ochko bor). Manchini oldinda turgan Belgiyaga qarshi o‘yin hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini va yigitlar avvalgi mag‘lubiyat uchun revansh olishni istayotganini ta’kidladi.
Sizningcha, Roberto Manchini boshchiligidagi Italiya terma jamoasi joriy mavsum Millatlar ligasining g‘olibi bo‘la oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…