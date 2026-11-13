43 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti: Ispaniya futbolida yangi sahifa ochildi
Yevropa va jahon futbolining grandlaridan biri hisoblangan Ispaniya milliy jamoasi o‘zining ajoyib sport formasida ekanini yana bir bor isbotladi. Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa UYEFA Millatlar ligasining 5-turi doirasida Chexiya terma jamoasini 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘zining ketma-ket g‘alabalari seriyasini davom ettirdi.
Rekord darajadagi 43 ta mag‘lubiyatsiz o‘yin
Ispanlar so‘nggi bor chempionlik bilan yakunlangan 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk turida Kabo-Verde (0:0) milliy jamoasiga qarshi bahsdagina g‘alaba qozona olmagandi. Shundan buyon jamoa to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi.
Mazkur g‘alaba bilan birga «qizil furiya» o‘yinning asosiy vaqti bo‘yicha mag‘lubiyatsiz seriyasini 43 ta uchrashuvga yetkazdi. Bu esa zamonaviy futbol uchun chinakam rekord hisoblanadi.
Ispaniya terma jamoasining seriyasi
Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar
Ketma-ket g‘alabalar
12 ta o‘yin qatorasiga g‘alaba bilan yakunlangan
Mag‘lubiyatsiz seriya
Asosiy vaqtda 43 ta uchrashuvdan beri mag‘lubiyat ko‘rmagan
So‘nggi mag‘lubiyat vaqti
2024 yil mart oyida Kolumbiyaga qarshi o‘rtoqlik o‘yini (0:1)
Umumiy balans (so‘nggi seriya)
34 ta g‘alaba va 9 ta durang
Statistika va barqarorlik siri
Ispaniyaliklar so‘nggi bor 2024 yil mart oyida asosiy vaqtda mag‘lubiyatga uchragan edi. O‘shanda Kolumbiya o‘rtoqlik uchrashuvida ularni 1:0 hisobida mag‘lub etgandi. Shundan buyon jamoa hisobida 34 ta g‘alaba va 9 marta durang bor. (Eslatib o‘tamiz, 2025 yilgi Millatlar ligasi finalida Portugaliyaga penaltilar seriyasida yutqazilgani reglamentga ko‘ra asosiy vaqt uchun durang hisoblanadi).
Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa nafaqat chiroyli hujumkor futbol, balki har bir uchrashuvda barqaror natija ko‘rsatib, muxlislarni xursand qilishda davom etmoqda.
Sizningcha, Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining bunday uzoq davom etayotgan mag‘lubiyatsiz seriyasi yana qanchaga cho‘ziladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…