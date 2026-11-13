43 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti: Ispaniya futbolida yangi sahifa ochildi

1 daqiqa o'qish22
43 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti: Ispaniya futbolida yangi sahifa ochildi

Yevropa va jahon futbolining grandlaridan biri hisoblangan Ispaniya milliy jamoasi o‘zining ajoyib sport formasida ekanini yana bir bor isbotladi. Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa UYEFA Millatlar ligasining 5-turi doirasida Chexiya terma jamoasini 2:0 hisobida mag‘lub etib, o‘zining ketma-ket g‘alabalari seriyasini davom ettirdi.

Rekord darajadagi 43 ta mag‘lubiyatsiz o‘yin

Ispanlar so‘nggi bor chempionlik bilan yakunlangan 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk turida Kabo-Verde (0:0) milliy jamoasiga qarshi bahsdagina g‘alaba qozona olmagandi. Shundan buyon jamoa to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi.

Mazkur g‘alaba bilan birga «qizil furiya» o‘yinning asosiy vaqti bo‘yicha mag‘lubiyatsiz seriyasini 43 ta uchrashuvga yetkazdi. Bu esa zamonaviy futbol uchun chinakam rekord hisoblanadi.

Ispaniya terma jamoasining seriyasi

Ko‘rsatkichlar va tafsilotlar

Ketma-ket g‘alabalar

12 ta o‘yin qatorasiga g‘alaba bilan yakunlangan

Mag‘lubiyatsiz seriya

Asosiy vaqtda 43 ta uchrashuvdan beri mag‘lubiyat ko‘rmagan

So‘nggi mag‘lubiyat vaqti

2024 yil mart oyida Kolumbiyaga qarshi o‘rtoqlik o‘yini (0:1)

Umumiy balans (so‘nggi seriya)

34 ta g‘alaba va 9 ta durang

Statistika va barqarorlik siri

Ispaniyaliklar so‘nggi bor 2024 yil mart oyida asosiy vaqtda mag‘lubiyatga uchragan edi. O‘shanda Kolumbiya o‘rtoqlik uchrashuvida ularni 1:0 hisobida mag‘lub etgandi. Shundan buyon jamoa hisobida 34 ta g‘alaba va 9 marta durang bor. (Eslatib o‘tamiz, 2025 yilgi Millatlar ligasi finalida Portugaliyaga penaltilar seriyasida yutqazilgani reglamentga ko‘ra asosiy vaqt uchun durang hisoblanadi).

Luis de la Fuente boshchiligidagi jamoa nafaqat chiroyli hujumkor futbol, balki har bir uchrashuvda barqaror natija ko‘rsatib, muxlislarni xursand qilishda davom etmoqda.

Sizningcha, Luis de la Fuente boshchiligidagi Ispaniya terma jamoasining bunday uzoq davom etayotgan mag‘lubiyatsiz seriyasi yana qanchaga cho‘ziladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari