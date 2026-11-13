Neslihan Atagul 9 yildan so‘ng «Sevgi iztirobi» serialidagi qizi bilan uchrashdi (video)

1 daqiqa o'qish9
Neslihan Atagul 9 yildan so‘ng «Sevgi iztirobi» serialidagi qizi bilan uchrashdi (video)

Turkiyalik aktrisa Neslihan Atagul mashhur «Sevgi iztirobi» («Kara Sevda») serialida uning qizi Deniz obrazini gavdalantirgan Arven Beren Kushatman bilan oradan to‘qqiz yil o‘tib yana uchrashdi.

Samimiy uchrashuv 12 noyabr kuni Istanbulda aktrisaning ilk bolalar kitobi — «Bu Evde Bir Afet Var» taqdimotida bo‘lib o‘tdi. Arven Beren aktrisani yangi kitobining nashr etilgani bilan tabriklash va undan imzoli nusxa olish uchun tadbirga kelgan.

Neslihan Atagul uni bag‘riga bosib, serial suratga olingan davrni esladi. «Sen mening qo‘limda katta bo‘lding. Uch oylik paytingda menikiga berishgandi. Qara, qanday katta bo‘libsan», — deya hayratlandi aktrisa.

Neslihan Atagul 9 yildan so‘ng «Sevgi iztirobi» serialidagi qizi bilan uchrashdi (video)

Eslatib o‘tamiz, «Kara Sevda» seriali 2015–2017 yillarda namoyish etilgan. Unda Neslihan Atagul Nihon, Arven Beren esa uning chaqaloq qizi Deniz rolini ijro etgan. Yillar o‘tib ekrandagi ona-qizning uchrashuvi ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari