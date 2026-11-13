Neslihan Atagul 9 yildan so‘ng «Sevgi iztirobi» serialidagi qizi bilan uchrashdi (video)
Turkiyalik aktrisa Neslihan Atagul mashhur «Sevgi iztirobi» («Kara Sevda») serialida uning qizi Deniz obrazini gavdalantirgan Arven Beren Kushatman bilan oradan to‘qqiz yil o‘tib yana uchrashdi.
Samimiy uchrashuv 12 noyabr kuni Istanbulda aktrisaning ilk bolalar kitobi — «Bu Evde Bir Afet Var» taqdimotida bo‘lib o‘tdi. Arven Beren aktrisani yangi kitobining nashr etilgani bilan tabriklash va undan imzoli nusxa olish uchun tadbirga kelgan.
Neslihan Atagul uni bag‘riga bosib, serial suratga olingan davrni esladi. «Sen mening qo‘limda katta bo‘lding. Uch oylik paytingda menikiga berishgandi. Qara, qanday katta bo‘libsan», — deya hayratlandi aktrisa.
Eslatib o‘tamiz, «Kara Sevda» seriali 2015–2017 yillarda namoyish etilgan. Unda Neslihan Atagul Nihon, Arven Beren esa uning chaqaloq qizi Deniz rolini ijro etgan. Yillar o‘tib ekrandagi ona-qizning uchrashuvi ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…