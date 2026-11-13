6 yoshli bola tasodifan velosipedi bilan bosib ketgan jo‘jasini qutqarish uchun bor pulini sarfladi
Olti yoshli bolaning kichik, ammo katta mehr-muhabbatni namoyon etgan harakati ko‘pchilikning qalbini larzaga soldi. U tasodifan velosipedi bilan jo‘jani bosib yuborganidan so‘ng, uni qutqarish uchun qo‘lidan kelgan barcha ishni qilishga qaror qildi.
Voqeadan keyin bolakay befarq qolmadi. U yig‘ib yurgan bor pulini olib, jarohatlangan jo‘jani veterinarga olib bordi. Uning yagona istagi qushchaning hayotini saqlab qolish va unga yordam berish edi.
Bolaning bu harakati ijtimoiy tarmoqlarda iliq munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik uning yoshiga qaramay, qilgan ishiga mas’uliyat bilan yondashgani va kichik jonivorga nisbatan mehr ko‘rsatganini e’tirof etdi.
Bu voqea chinakam mehr-oqibat va rahm-shafqat yosh tanlamasligini yana bir bor eslatdi. Ba’zan insoniylikning eng go‘zal namunasi aynan shunday oddiy, samimiy harakatlarda namoyon bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…