Italiyada tug‘ma ko‘zi ojiz ayol 200 soatdan ortiq parvoz qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyalik 56 yoshli Lyuchiya Sabrina Papa tug‘ma ko‘zi ojiz bo‘lishiga qaramay, instruktor yordamida samolyot boshqarishni o‘rganib, 200 soatdan ortiq parvoz tajribasini to‘pladi.
- U maxsus taktil usul va asboblarni ovozli o‘qish yordamida Sky Arrow, Tecnam P-92, Cessna 152, Cessna 172 hamda Extra EA-200 samolyotlarini boshqargan.
Italiyalik 56 yoshli Lyuchiya Sabrina Papa tug‘ma ko‘zi ojiz bo‘lishiga qaramay, samolyot boshqarishni o‘rganib, 200 soatdan ortiq parvoz tajribasini to‘pladi. U mamlakatdagi ilk ko‘zi ojiz uchuvchi-shogird sifatida tanilgan.
Sabrina bolaligidan samolyotlarga qiziqqan. U kichikligida uyi yaqinidagi harbiy aeroportdan uchib o‘tadigan samolyotlar ovozini eshitib, osmonda parvoz qilishni orzu qilgan. Biroq ko‘rish qobiliyati yo‘qligi sababli bu orzusini amalga oshirish imkonini tasavvur ham qilmagan.
2016 yilda u nogironligi bo‘lgan insonlarga aviatsiya bilan shug‘ullanishda yordam beruvchi tashkilotlar bilan tanishib, parvoz mashg‘ulotlarini boshlagan. Dastlab samolyotda yo‘lovchi sifatida uchgan, keyinchalik instruktor yordamida boshqaruv tizimini o‘zlashtirgan.
Mashg‘ulotlar davomida Sabrina va uning instruktori maxsus taktil usulni ishlab chiqqan. Instruktor samolyotning holatini qo‘l bilan sezish orqali tushuntiradi, asboblar ko‘rsatkichlarini esa ovoz chiqarib o‘qib beradi. Shu tariqa ayol samolyotni boshqarish uchun zarur harakatlarni o‘rgangan.
U Sky Arrow va Tecnam P-92 kabi ultrayengil samolyotlardan tashqari, Cessna 152 va Cessna 172 hamda Extra EA-200 akrobatik samolyotida ham parvoz qilgan. Biroq Sabrina hozircha xususiy uchuvchi litsenziyasiga ega emas va barcha parvozlarni instruktor hamrohligida amalga oshiradi. Instruktor zarur hollarda boshqaruvga aralashishga tayyor turadi.
2024 yil dekabr oyida u o‘z hayoti va parvoz tajribalari haqida «Volando nell'invisibile» («Ko‘rinmaslik olamida parvoz») nomli kitobini nashr ettirgan. Unda ayol aviatsiyaga bo‘lgan qiziqishi, mashg‘ulotlar davomida duch kelgan qiyinchiliklari va orzusini amalga oshirish yo‘li haqida hikoya qilgan.
2026 yil noyabr oyida Sabrina Rimdagi Fyumichino aeroportining dispetcherlik minorasiga ham tashrif buyurdi. U yerda havo harakatini boshqaruvchi mutaxassislar faoliyati va parvozlar xavfsizligini ta’minlashda qo‘llaniladigan texnologiyalar bilan tanishdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…