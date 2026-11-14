Bibisora Asaubayeva dunyoning 12-raqamli shaxmatchisini mag‘lub etdi

1 daqiqa o'qish66
Bibisora Asaubayeva dunyoning 12-raqamli shaxmatchisini mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Budapeshtda o'tayotgan Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 superturnirida qozog'istonlik Bibisora Asaubayeva FIDЕ reytingida 12-o'rinda turuvchi hindistonlik Ardjun Erigaysini mag'lub etdi.
  • Musobaqa davomida Asaubayeva Vayshali Rameshbabuga qarshi bahslardan so'ng 8 ochko jamg'arib, D guruhida to'rtinchi o'rinni egallab turibdi.
  • A guruhida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov esa Yorden van Forestga qarshi o'yinlardan so'ng 5 ochkoga ega bo'ldi.

Qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisora Asaubayeva Budapeshtda o‘tayotgan Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 superturnirida sensatsion natija qayd etdi. U hindistonlik Ardjun Erigaysini mag‘lub etdi. Erigaysi FIDЕ reytingining ochiq toifasida 12-o‘rinda turadi. Bu haqda Zakon.kz xabar berdi.

Hindistonlik shaxmatchining reytingi 2746 ochkoni, Asaubayevaniki esa 2532 ochkoni tashkil etadi. Biroq javob bahsida Erigaysi revansh olishga muvaffaq bo‘ldi. Ikki partiya natijasiga ko‘ra, raqiblar bir-biridan bittadan g‘alaba qayd etdi.

Musobaqaning 13 noyabr kunigi bahslarida Asaubayeva hindistonlik Vayshali Rameshbabuga qarshi ham ikkita partiya o‘tkazdi. Birinchi o‘yinda qozog‘istonlik shaxmatchi g‘alaba qozongan bo‘lsa, javob uchrashuvida Vayshali ustun keldi. Shu tariqa Asaubayeva guruhdagi ochkolari sonini 8 taga yetkazdi.

D guruhida Maksim Vashe-Lagrav 12 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Hans Nimann 9 ochko bilan ikkinchi, Ardjun Erigaysi ham 9 ochko bilan uchinchi o‘rinda bormoqda. Asaubayeva esa 8 ochko bilan to‘rtinchi o‘rinni egallagan.

Arjun Erigaisi va Bibisara Assaubayeva shaxmat doskasi qarshisida qo‘l berib ko‘rishmoqda.

Turnirda O‘zbekiston vakili Nodirbek Abdusattorov ham ishtirok etmoqda. U A guruhida Yorden van Forestga qarshi o‘tkazgan ikki partiyasidan birida mag‘lub bo‘lib, ikkinchisida durang qayd etdi. Hozirda uning hisobida 5 ochko bor.

A guruhida Alireza Firuzdja 11 ochko bilan yetakchilik qilmoqda. Yorden van Forest 8 ochko bilan ikkinchi o‘rinda joylashgan.

Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 musobaqasi 10–20 noyabr kunlari Budapeshtda o‘tkazilmoqda. Unda jahonning 24 nafar kuchli shaxmatchisi ishtirok etyapti.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari