Futbolchining o‘limiga sabab bo‘lgan darvozabon 12 o‘yinga diskvalifikatsiya qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Andorra» klubi darvozaboni Xesus Ovono raqib futbolchi Xesus de Migelning o‘limiga sabab bo‘lgan qo‘pol harakati uchun 12 o‘yinga diskvalifikatsiya qilindi.
- 2 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan Segunda uchrashuvida darvozabon raqib yarimhimoyachisining ko‘krak qismiga oyog‘i bilan qattiq zarba bergan.
- 30 yoshli Xesus de Migel olgan og‘ir tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan.
Ispaniya futbolida misl ko‘rilmagan va o‘ta ayanchli fojia sodir bo‘ldi. «Andorra» klubi darvozaboni Xesus Ovonoga nisbatan sport intizomi bo‘yicha qat’iy jazo chorasi qo‘llandi. Uning maydondagi qo‘pol harakati oqibatida «Tenerife» yarimhimoyachisi Xesus de Migel hayotdan ko‘z yumgan edi.
Intizom qo‘mitasining keskin qarori
Qirollik Ispaniya futbol federatsiyasi huzuridagi intizom qo‘mitasi bo‘lib o‘tgan voqeani chuqur o‘rganib chiqib, Xesus Ovononi 12 o‘yinga diskvalifikatsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu – amaldagi reglamentda ko‘zda tutilgan eng og‘ir jazolardan biri hisoblanadi.
Voqea va jazo tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Sana
2 noyabr kuni (Segunda uchrashuvi)
Ishtirokchilar
Xesus Ovono («Andorra») va Xesus de Migel («Tenerife»)
Qo‘llanilgan jazo
12 o‘yinga diskvalifikatsiya
Fojia natijasi
30 yoshli yarimhimoyachining vafoti
Fojia qanday sodir bo‘lgan edi?
Joriy yilning 2 noyabr kuni Ispaniya Segundasi doirasida o‘tkazilgan uchrashuv vaqtida darvozabon Ovono raqib futbolchi de Migelning ko‘krak qismiga oyog‘i bilan qattiq zarba bergan.
Maydon tabiblari futbolchini to‘g‘ridan to‘g‘ri stadionda reanimatsiya qilib, uni hayotga qaytarishga muvaffaq bo‘lishgan. Biroq zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan 30 yoshli yarimhimoyachi olgan og‘ir tan jarohatlari tufayli ertasi kuni vafot etgan. Bu xabar butun futbol hamjamiyatini larzaga keltirdi.
Darvozabonning ruhiy holati va murojaati
Ekvatorial Gvineya terma jamoasi sharafini ham himoya qiladigan Xesus Ovono sodir bo‘lgan bu fojiani juda og‘ir qabul qilmoqda. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, «Andorra» darvozaboni ruhiy tushkunlikka tushib qolgan: u mashg‘ulotlarga deyarli chiqmayapti, uyidan kam tashqariga chiqmoqda va og‘ir stress tufayli psixolog yordamiga murojaat qilgan.
Avvalroq Ovono ijtimoiy tarmoqlarda marhum Xesus de Migelning oilasi va muxlislarga o‘z hamdardligini bildirib, murojaat qilgan edi. Ushbu voqea sportda xavfsizlik va o‘zaro hurmat masalalarini yana bir bor jiddiy o‘ylab ko‘rishga majbur qilmoqda.
Sizningcha, sport maydonlaridagi bu kabi o‘ta xavfli va qo‘pol harakatlarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…