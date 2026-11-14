Futbolchining o‘limiga sabab bo‘lgan darvozabon 12 o‘yinga diskvalifikatsiya qilindi

1 daqiqa o'qish65
Futbolchining o‘limiga sabab bo‘lgan darvozabon 12 o‘yinga diskvalifikatsiya qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Andorra» klubi darvozaboni Xesus Ovono raqib futbolchi Xesus de Migelning o‘limiga sabab bo‘lgan qo‘pol harakati uchun 12 o‘yinga diskvalifikatsiya qilindi.
  • 2 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan Segunda uchrashuvida darvozabon raqib yarimhimoyachisining ko‘krak qismiga oyog‘i bilan qattiq zarba bergan.
  • 30 yoshli Xesus de Migel olgan og‘ir tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan.

Ispaniya futbolida misl ko‘rilmagan va o‘ta ayanchli fojia sodir bo‘ldi. «Andorra» klubi darvozaboni Xesus Ovonoga nisbatan sport intizomi bo‘yicha qat’iy jazo chorasi qo‘llandi. Uning maydondagi qo‘pol harakati oqibatida «Tenerife» yarimhimoyachisi Xesus de Migel hayotdan ko‘z yumgan edi.

Intizom qo‘mitasining keskin qarori

Qirollik Ispaniya futbol federatsiyasi huzuridagi intizom qo‘mitasi bo‘lib o‘tgan voqeani chuqur o‘rganib chiqib, Xesus Ovononi 12 o‘yinga diskvalifikatsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu – amaldagi reglamentda ko‘zda tutilgan eng og‘ir jazolardan biri hisoblanadi.

Voqea va jazo tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar

Sana

2 noyabr kuni (Segunda uchrashuvi)

Ishtirokchilar

Xesus Ovono («Andorra») va Xesus de Migel («Tenerife»)

Qo‘llanilgan jazo

12 o‘yinga diskvalifikatsiya

Fojia natijasi

30 yoshli yarimhimoyachining vafoti

Fojia qanday sodir bo‘lgan edi?

Joriy yilning 2 noyabr kuni Ispaniya Segundasi doirasida o‘tkazilgan uchrashuv vaqtida darvozabon Ovono raqib futbolchi de Migelning ko‘krak qismiga oyog‘i bilan qattiq zarba bergan.

Maydon tabiblari futbolchini to‘g‘ridan to‘g‘ri stadionda reanimatsiya qilib, uni hayotga qaytarishga muvaffaq bo‘lishgan. Biroq zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan 30 yoshli yarimhimoyachi olgan og‘ir tan jarohatlari tufayli ertasi kuni vafot etgan. Bu xabar butun futbol hamjamiyatini larzaga keltirdi.

Darvozabonning ruhiy holati va murojaati

Ekvatorial Gvineya terma jamoasi sharafini ham himoya qiladigan Xesus Ovono sodir bo‘lgan bu fojiani juda og‘ir qabul qilmoqda. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, «Andorra» darvozaboni ruhiy tushkunlikka tushib qolgan: u mashg‘ulotlarga deyarli chiqmayapti, uyidan kam tashqariga chiqmoqda va og‘ir stress tufayli psixolog yordamiga murojaat qilgan.

Avvalroq Ovono ijtimoiy tarmoqlarda marhum Xesus de Migelning oilasi va muxlislarga o‘z hamdardligini bildirib, murojaat qilgan edi. Ushbu voqea sportda xavfsizlik va o‘zaro hurmat masalalarini yana bir bor jiddiy o‘ylab ko‘rishga majbur qilmoqda.

Sizningcha, sport maydonlaridagi bu kabi o‘ta xavfli va qo‘pol harakatlarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari