Buxoroda noqonuniy ovchilar Ekopolitsiya xodimiga tan jarohati yetkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxoro viloyatining Peshku tumanida noqonuniy ov bilan shug‘ullangan 5 nafar fuqaro Ekopolitsiya xodimiga qarshilik ko‘rsatib, unga tan jarohati yetkazdi.
- «Qoraqir» massivida to‘xtatilgan shaxslar taqiqlangan usullar yordamida 13 ta quyonni ovlagani aniqlangan.
- Jabrlangan xodim shifoxonaga yotqizilgan bo‘lib, uning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda.
- Hozirda tuman Ichki ishlar bo‘limi tomonidan holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Buxoro viloyatining Peshku tumanida tabiat resurslarini noqonuniy o‘zlashtirishga qarshi kurash doirasida navbatdagi reyd tekshiruvi o‘tkazildi. Afsuski, ushbu jarayon kutilmagan keskin tus olib, Ekopolitsiya xodimiga qarshilik ko‘rsatilishi va unga tan jarohati yetkazilishi bilan yakunlandi.
Muhofaza etiladigan hududdagi jinoyat
Voqea Peshku tumanidagi «Qoraqir» massivining muhofaza etiladigan tabiiy hududida yuz berdi. Ekopolitsiya xodimlari hududni nazorat qilish vaqtida shubhali UAZ rusumli avtomobilni payqashdi va tekshirish uchun to‘xtatishdi.
Aniqlanishicha, avtomobil ichida bo‘lgan Peshku tumanida yashovchi 5 nafar fuqaro taqiqlangan ov usullaridan foydalanib, jami 13 ta quyonni noqonuniy ovlagan. Ular yonida taqiqlangan tungi yoritish moslamasi va ov quroli bo‘lgan.
Qonuniy talablarga bo‘ysunmaslik va jarohat
Ekopolitsiya xodimlari qonunbuzarlarni to‘xtatib, tekshiruv o‘tkazmoqchi bo‘lgan vaqtda, mazkur shaxslar o‘z harakatlarini tan olishdan bosh tortib, xodimlarning qonuniy talablariga bo‘ysunmadi va faol qarshilik ko‘rsatdi.
To‘qnashuv natijasida Ekopolitsiya xodimlaridan biri og‘ir tan jarohati oldi. Hozirda u shifoxonaga yotqizilgan va shifokorlarning ma’lumotiga ko‘ra, ahvoli qoniqarli.
Voqea xronologiyasi
Tafsilotlar
Joy
Peshku tumani, «Qoraqir» massivi
Vaqt
Reyderlik tekshiruvi vaqtida
Qonunbuzarlar soni
5 nafar
Ovlangan hayvonlar
13 ta quyon
Ko‘rilgan choralar
Xodim shifoxonada, tergov ketmoqda
Ko‘rilgan choralar va tergov harakatlari
Voqea joyiga darhol tuman Ichki ishlar bo‘limi xodimlari jalb etildi. Hozirda ushbu holat yuzasidan tuman IIB tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Qonunbuzarlarga nisbatan tegishli qonunchilikka muvofiq jinoiy ish qo‘zg‘atilishi va javobgarlikka tortilishi kutilmoqda.
Sizningcha, muhofaza etiladigan hududlarda noqonuniy ov va tabiat resurslarini noqonuniy o‘zlashtirish holatlariga qarshi kurashishda qonunchilikni yanada kuchaytirish kerakmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…