Buxoroda noqonuniy ovchilar Ekopolitsiya xodimiga tan jarohati yetkazdi

1 daqiqa o'qish47
Buxoroda noqonuniy ovchilar Ekopolitsiya xodimiga tan jarohati yetkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxoro viloyatining Peshku tumanida noqonuniy ov bilan shug‘ullangan 5 nafar fuqaro Ekopolitsiya xodimiga qarshilik ko‘rsatib, unga tan jarohati yetkazdi.
  • «Qoraqir» massivida to‘xtatilgan shaxslar taqiqlangan usullar yordamida 13 ta quyonni ovlagani aniqlangan.
  • Jabrlangan xodim shifoxonaga yotqizilgan bo‘lib, uning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda.
  • Hozirda tuman Ichki ishlar bo‘limi tomonidan holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Buxoro viloyatining Peshku tumanida tabiat resurslarini noqonuniy o‘zlashtirishga qarshi kurash doirasida navbatdagi reyd tekshiruvi o‘tkazildi. Afsuski, ushbu jarayon kutilmagan keskin tus olib, Ekopolitsiya xodimiga qarshilik ko‘rsatilishi va unga tan jarohati yetkazilishi bilan yakunlandi.

Muhofaza etiladigan hududdagi jinoyat

Voqea Peshku tumanidagi «Qoraqir» massivining muhofaza etiladigan tabiiy hududida yuz berdi. Ekopolitsiya xodimlari hududni nazorat qilish vaqtida shubhali UAZ rusumli avtomobilni payqashdi va tekshirish uchun to‘xtatishdi.

Aniqlanishicha, avtomobil ichida bo‘lgan Peshku tumanida yashovchi 5 nafar fuqaro taqiqlangan ov usullaridan foydalanib, jami 13 ta quyonni noqonuniy ovlagan. Ular yonida taqiqlangan tungi yoritish moslamasi va ov quroli bo‘lgan.

Buxoroda noqonuniy ovchilar Ekopolitsiya xodimiga tan jarohati yetkazdi

Qonuniy talablarga bo‘ysunmaslik va jarohat

Ekopolitsiya xodimlari qonunbuzarlarni to‘xtatib, tekshiruv o‘tkazmoqchi bo‘lgan vaqtda, mazkur shaxslar o‘z harakatlarini tan olishdan bosh tortib, xodimlarning qonuniy talablariga bo‘ysunmadi va faol qarshilik ko‘rsatdi.

To‘qnashuv natijasida Ekopolitsiya xodimlaridan biri og‘ir tan jarohati oldi. Hozirda u shifoxonaga yotqizilgan va shifokorlarning ma’lumotiga ko‘ra, ahvoli qoniqarli.

Voqea xronologiyasi

Tafsilotlar

Joy

Peshku tumani, «Qoraqir» massivi

Vaqt

Reyderlik tekshiruvi vaqtida

Qonunbuzarlar soni

5 nafar

Ovlangan hayvonlar

13 ta quyon

Ko‘rilgan choralar

Xodim shifoxonada, tergov ketmoqda

Ko‘rilgan choralar va tergov harakatlari

Voqea joyiga darhol tuman Ichki ishlar bo‘limi xodimlari jalb etildi. Hozirda ushbu holat yuzasidan tuman IIB tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Qonunbuzarlarga nisbatan tegishli qonunchilikka muvofiq jinoiy ish qo‘zg‘atilishi va javobgarlikka tortilishi kutilmoqda.

Sizningcha, muhofaza etiladigan hududlarda noqonuniy ov va tabiat resurslarini noqonuniy o‘zlashtirish holatlariga qarshi kurashishda qonunchilikni yanada kuchaytirish kerakmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari