Maktabda shov-shuv: O‘quvchi qiz yashirincha tasvirga olgan video o‘qituvchining boshiga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tbilisi shahridagi maktablardan birida 76 yoshli o‘qituvchi va o‘quv bo‘limi mudiri voyaga yetmagan o‘quvchiga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etganlikda gumonlanib qo‘lga olindi.
- Tergovga sakkizinchi sinf o‘quvchisi tomonidan yashirincha tasvirga olingan video asos bo‘ldi.
- Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141-moddasi bo‘yicha tergov harakatlarini boshladi.
Gruziya poytaxti Tbilisi shahridagi maktablarning birida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan voqea yuz berdi. 76 yoshli maktab o‘qituvchisi va o‘quv bo‘limi mudiri voyaga yetmagan o‘quvchiga nisbatan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan gumonlanib qo‘lga olindi.
Jinoiy ish va tergov tafsilotlari
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141-moddasi (zo‘rlik ishlatmasdan 16 yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan fahsh harakatlarini sodir etish) bo‘yicha rasman tergov harakatlari boshlandi.
Tergovga sabab sakkizinchi sinf o‘quvchisining murojaati bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, maktab o‘quvchisi qiz dugonasining yordami bilan sodir bo‘layotgan jarayonni videoga olib, muhim dalilni saqlab qolgan va shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berilgan.
Voqea parametrlari
Ma’lumotlar
Joy
Tbilisi shahri, Gruziya
Gumonlanuvchi
76 yoshli o‘qituvchi va o‘quv bo‘limi mudiri (zavuch)
Ish staji
Maktabda 55 yil faoliyat yuritgan
Qonuniy modda
Jinoyat kodeksining 141-moddasi
Pedagogik jamoadagi norozilik va shok holati
Mahalliy Pirveli telekanalining xabar berishicha, mazkur xabar butun maktab jamoasi va o‘qituvchilar uchun haqiqiy shok bo‘lgan. Kollektiv ichida fikrlar ikkiga bo‘lingan:
O‘qituvchilarning bir qismi bu ayblovlarga umuman ishonmayotganini va o‘quvchi qiz o‘quv bo‘limi mudirini ataylab tuhmat orqali qoralaganini da’vo qilmoqda.
Xodimlarning boshqa bir guruhi esa hozircha hech qanday izoh bermaslikni ma’qul ko‘rmoqda.
Rasmiy davlat idoralari voyaga yetmagan shaxsning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish hamda tergov sir saqlanishini ta’minlash maqsadida hozircha batafsil ma’lumot berishdan tiyilmoqda. Hozirda tergov tadbirlari davom etmoqda.
Sizningcha, maktablarda bu kabi noxush holatlarning oldini olish va o‘quvchilar xavfsizligini ta’minlash uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…