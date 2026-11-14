Maktabda shov-shuv: O‘quvchi qiz yashirincha tasvirga olgan video o‘qituvchining boshiga yetdi

1 daqiqa o'qish64
Maktabda shov-shuv: O‘quvchi qiz yashirincha tasvirga olgan video o‘qituvchining boshiga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tbilisi shahridagi maktablardan birida 76 yoshli o‘qituvchi va o‘quv bo‘limi mudiri voyaga yetmagan o‘quvchiga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etganlikda gumonlanib qo‘lga olindi.
  • Tergovga sakkizinchi sinf o‘quvchisi tomonidan yashirincha tasvirga olingan video asos bo‘ldi.
  • Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141-moddasi bo‘yicha tergov harakatlarini boshladi.

Gruziya poytaxti Tbilisi shahridagi maktablarning birida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan voqea yuz berdi. 76 yoshli maktab o‘qituvchisi va o‘quv bo‘limi mudiri voyaga yetmagan o‘quvchiga nisbatan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan gumonlanib qo‘lga olindi.

Jinoiy ish va tergov tafsilotlari

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141-moddasi (zo‘rlik ishlatmasdan 16 yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan fahsh harakatlarini sodir etish) bo‘yicha rasman tergov harakatlari boshlandi.

Tergovga sabab sakkizinchi sinf o‘quvchisining murojaati bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, maktab o‘quvchisi qiz dugonasining yordami bilan sodir bo‘layotgan jarayonni videoga olib, muhim dalilni saqlab qolgan va shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berilgan.

Voqea parametrlari

Ma’lumotlar

Joy

Tbilisi shahri, Gruziya

Gumonlanuvchi

76 yoshli o‘qituvchi va o‘quv bo‘limi mudiri (zavuch)

Ish staji

Maktabda 55 yil faoliyat yuritgan

Qonuniy modda

Jinoyat kodeksining 141-moddasi

Pedagogik jamoadagi norozilik va shok holati

Mahalliy Pirveli telekanalining xabar berishicha, mazkur xabar butun maktab jamoasi va o‘qituvchilar uchun haqiqiy shok bo‘lgan. Kollektiv ichida fikrlar ikkiga bo‘lingan:

  • O‘qituvchilarning bir qismi bu ayblovlarga umuman ishonmayotganini va o‘quvchi qiz o‘quv bo‘limi mudirini ataylab tuhmat orqali qoralaganini da’vo qilmoqda.

  • Xodimlarning boshqa bir guruhi esa hozircha hech qanday izoh bermaslikni ma’qul ko‘rmoqda.

Rasmiy davlat idoralari voyaga yetmagan shaxsning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish hamda tergov sir saqlanishini ta’minlash maqsadida hozircha batafsil ma’lumot berishdan tiyilmoqda. Hozirda tergov tadbirlari davom etmoqda.

Sizningcha, maktablarda bu kabi noxush holatlarning oldini olish va o‘quvchilar xavfsizligini ta’minlash uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari