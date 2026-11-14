Falokatlar oldida birlashish: MDH davlatlari qanday hamkorlik qilmoqda?

1 daqiqa o'qish71
Falokatlar oldida birlashish: MDH davlatlari qanday hamkorlik qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonning Shimkent shahrida 13 noyabrdan boshlab tabiiy va texnogen xususiyatga ega favqulodda vaziyatlar bo‘yicha MDH Davlatlararo kengashining navbatdagi majlisi o‘tkazilmoqda.
  • Qozog‘iston 11 yil ichida ilk bor mezbonlik qilayotgan ushbu tadbirda to‘qqizta MDH mamlakati vakillari va MDH Ijroiya Qo‘mitasi xodimlari ishtirok etmoqda.

Kecha, 13 noyabrdan boshlab Qozog‘istonning Shimkent shahrida tabiiy va texnogen xususiyatga ega favqulodda vaziyatlar bo‘yicha MDH Davlatlararo kengashining navbatdagi majlisi bo‘lib o‘tmoqda. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi.

Tarixiy mezbonlik va ishtirokchilar

Mazkur xalqaro uchrashuv Qozog‘iston uchun alohida ahamiyatga ega, chunki mamlakat bunday nufuzli tadbirga so‘nggi 11 yil ichida birinchi marotaba mezbonlik qilmoqda. Bu holat mintaqada xavfsizlik va hamkorlik masalalari qanchalik dolzarb ekanidan dalolat beradi.

Yig‘ilishda quyidagilarning ishtirok etishi kutilmoqda:

  • To‘qqizta MDH mamlakatining favqulodda vaziyatlar bo‘yicha vakolatli vakillari;

  • MDH Ijroiya Qo‘mitasining mas’ul xodimlari.

Muhokama qilinadigan asosiy masalalar

Kengash a’zolari keng qamrovli kun tartibini muhokama qiladilar. Asosiy e’tibor quyidagi yo‘nalishlarga qaratiladi:

  1. Birgalikda harakat qilish: Transchegaraviy tabiiy ofatlar va texnogen falokatlar yuz berganda tezkor va samarali qo‘shma chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

  2. Kadrlar tayyorlash: O‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilarni professional tayyorlash, zamonaviy metodikalarni joriy etish hamda tajriba almashish.

  3. Xalqaro hamkorlik: Fuqaro muhofazasi sohasida mamlakatlararo aloqalarni yanada rivojlantirish va mustahkamlash.

Uchrashuv parametrlari

Ma’lumotlar

Sana

Juma

Joy

Shimkent shahri, Qozog‘iston

Tashkilotchi

MDH Davlatlararo kengashi / Qozog‘iston FVV

Asosiy maqsad

Mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash

Shubhasiz, bunday uchrashuvlar MDH makonida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish bo‘yicha yagona va muvofiqlashtirilgan strategiyani shakllantirishda muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, bu kabi xalqaro kengashlar real vaziyatda qutqaruvchilarning ishini qanchalik yaxshilaydi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari