Falokatlar oldida birlashish: MDH davlatlari qanday hamkorlik qilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonning Shimkent shahrida 13 noyabrdan boshlab tabiiy va texnogen xususiyatga ega favqulodda vaziyatlar bo‘yicha MDH Davlatlararo kengashining navbatdagi majlisi o‘tkazilmoqda.
- Qozog‘iston 11 yil ichida ilk bor mezbonlik qilayotgan ushbu tadbirda to‘qqizta MDH mamlakati vakillari va MDH Ijroiya Qo‘mitasi xodimlari ishtirok etmoqda.
Kecha, 13 noyabrdan boshlab Qozog‘istonning Shimkent shahrida tabiiy va texnogen xususiyatga ega favqulodda vaziyatlar bo‘yicha MDH Davlatlararo kengashining navbatdagi majlisi bo‘lib o‘tmoqda. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi.
Tarixiy mezbonlik va ishtirokchilar
Mazkur xalqaro uchrashuv Qozog‘iston uchun alohida ahamiyatga ega, chunki mamlakat bunday nufuzli tadbirga so‘nggi 11 yil ichida birinchi marotaba mezbonlik qilmoqda. Bu holat mintaqada xavfsizlik va hamkorlik masalalari qanchalik dolzarb ekanidan dalolat beradi.
Yig‘ilishda quyidagilarning ishtirok etishi kutilmoqda:
To‘qqizta MDH mamlakatining favqulodda vaziyatlar bo‘yicha vakolatli vakillari;
MDH Ijroiya Qo‘mitasining mas’ul xodimlari.
Muhokama qilinadigan asosiy masalalar
Kengash a’zolari keng qamrovli kun tartibini muhokama qiladilar. Asosiy e’tibor quyidagi yo‘nalishlarga qaratiladi:
Birgalikda harakat qilish: Transchegaraviy tabiiy ofatlar va texnogen falokatlar yuz berganda tezkor va samarali qo‘shma chora-tadbirlarni ishlab chiqish.
Kadrlar tayyorlash: O‘t o‘chiruvchilar va qutqaruvchilarni professional tayyorlash, zamonaviy metodikalarni joriy etish hamda tajriba almashish.
Xalqaro hamkorlik: Fuqaro muhofazasi sohasida mamlakatlararo aloqalarni yanada rivojlantirish va mustahkamlash.
Uchrashuv parametrlari
Ma’lumotlar
Sana
Juma
Joy
Shimkent shahri, Qozog‘iston
Tashkilotchi
MDH Davlatlararo kengashi / Qozog‘iston FVV
Asosiy maqsad
Mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash
Shubhasiz, bunday uchrashuvlar MDH makonida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish bo‘yicha yagona va muvofiqlashtirilgan strategiyani shakllantirishda muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.
Sizningcha, bu kabi xalqaro kengashlar real vaziyatda qutqaruvchilarning ishini qanchalik yaxshilaydi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…