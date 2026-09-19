Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)

·64·Sport
Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik Mahmud Murodov va gruziyalik Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan Tbilisi shahrida yuzma-yuz keldi.
  • Ikkala jangchi ham og‘ir va o‘rta vazn toifalarida katta xalqaro tajribaga ega bo‘lib, ularning to‘qnashuvi katta qiziqish uyg‘otmoqda.
  • Murodovning tezkor zarbalari Dolidzening kuchli grepplingiga qarshi sinovdan o‘tadi.

MMA olamida yilning eng kutilgan va murosasiz to‘qnashuvlaridan biriga zamin hozirlanmoqda. O‘zbekistonlik taniqli aralash yakkakurash ustasi Mahmud Murodov Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida bo‘lib o‘tadigan shov-shuvli «Hype Georgia» turniri arafasida mahalliy yulduz, UFC reytingining kuchli jangchilaridan biri Roman Dolidze bilan rasmiy «face-to-face» — yuzma-yuz nigohlar jangida to‘qnash keldi. Tashkilotchilar tomonidan uyushtirilgan ushbu ko‘rgazmali matbuot tadbirida ikki tajribali atlet o‘rtasidagi bosiqlik, o‘zaro professional hurmat va shu bilan birga bo‘lajak qonli jang oldidan yuqori psixologik keskinlik yaqqol sezilib turdi.

Har ikki jangchining ham og‘ir va o‘rta vazn toifalarida katta xalqaro tajribaga ega ekani ushbu qarama-qarshilikka bo‘lgan qiziqishni yanada alanga oldirmoqda. Murodovning chaqqon oyoq harakatlari va kuchli stoykadagi zarbalari Dolidzening xavfli greppling hamda kuchli jismoniy bosimiga qarshi qanday javob qaytara oladi?

Xo‘sh, Tbilisida mezbonlik qiladigan Dolidze o‘z muxlislari qarshisida g‘alabani naqd qiladimi yoki Mahmud Murodov yana bir bor sensatsiya ko‘rsatib, raqibini muddatidan oldin taslim etadimi?

«Tbilisidagi yuzma-yuz kelish va ruhiy bosim»: Tadbir tafsilotlari

«Hype Georgia» oqshomi oldidan bo‘lib o‘tgan nigohlar jangining asosiy jihatlari:

  • «Face-to-face» muhiti: Mahmud Murodov va Roman Dolidze sahna markaziga chiqib, bir-birlarining ko‘zlariga boqqan holda ruhiy ustunlikka erishishga harakat qilishdi;

  • Do‘stona, ammo jiddiy signal: Har ikki sportchi ochiq adovat yoki janjal ko‘rsatmagan bo‘lsa-da, nigohlardagi sovuqqonlik oktagondagi bahs shafqatsiz kechishidan dalolat berdi;

  • Turnir arenasi: Bahs Gruziyaning Tbilisi shahridagi arenada bo‘lib o‘tadi va oqshom mahalliy hamda xorijiy minglab MMA muxlislarining diqqat markazida bo‘ladi;

  • OAV va promoushen e’tibori: Ushbu yuzma-yuz kelish ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida minglab ko‘rishlar va qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.

«Zarba kuchi va greppling to‘qnashuvi»: Jangchilarning imkoniyatlari

Mahmud Murodov va Roman Dolidzening taktik jihatlari qiyosi:

  • Mahmud Murodov (O‘zbekiston): Tezkor harakat, kikboksing uslubidagi zarbalar, masofani his qilish va qarshi hujumda raqibni ushlab olish mahorati;

  • Roman Dolidze (Gruziya): Og‘ir va yopishqoq parter, xavfli bo‘g‘ish usullari hamda yaqin masofadagi klinchda raqib kuchini so‘rib olish taktikasi;

  • Mezbonlik omili: Dolidze uchun tribunalar to‘liq qo‘llab-quvvatlovchi kuch bo‘lsa, Murodov uchun bu katta sinov va mehmonda jang qilish mas’uliyatidir;

  • Karyeradagi muhim burilish: Ushbu jangdagi g‘alaba har ikki sportchiga xalqaro yirik promoushenlarda o‘z mavqeini yanada yuqori pog‘onaga ko‘tarish imkoniyatini beradi.

Ekspertlar va MMA tahlilchilarining xulosasi

Jang taqdirini hal qilishi mumkin bo‘lgan muhim omillar:

  • Stoykadagi ustunlik: Tahlilchilarga ko‘ra, agar Murodov jangni tik turgan holda ushlab turib, raqibni masofada saqlay olsa, uning zarbalari bahs taqdirini tezroq hal qilishi mumkin;

  • Parter xavfi: Dolidzening asosiy maqsadi Murodovni teykdaun qilib, yerga qulatish bo‘ladi — Mahmudning mudofaasi ushbu rejaga qanchalik tayyor ekani hal qiluvchi nuqtaga aylanadi;

  • Taym-menejment va chidamlilik: Raundlar cho‘zilgan sari chidamlilik va funksional tayyorgarlik birinchi planga chiqadi.

Mahmud Murodov va Roman Dolidze o‘rtasidagi ushbu kutilgan to‘qnashuv ikki milliy maktabning oktagondagi haqiqiy mahorat namoyishiga aylanishi shubhasiz.

Sizningcha, Tbilisida kechadigan ushbu keskin jangda hamyurtimiz Mahmud Murodovning imkoniyati qanday va u Roman Dolidzeni qaysi raundda mag‘lub eta oladi? Jang nokaut bilan tugaydimi yoki hakamlar qarorigacha boradimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek MMA ustasining ushbu qaynoq to‘qnashuvi sharhini barcha sport ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Mahmud MurodovRoman DolidzeHype GeorgiaTbilisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiUFC 331 oldidan dahshatli keskinlik!: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi yuzma-yuz keldiBugun, 11:53Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Bugun, 11:36Aleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadiAleks Baena Lamine Yamalni dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb atadiBugun, 11:33"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdiBugun, 11:17Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiBugun, 11:11Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Bugun, 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng