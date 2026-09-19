Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik Mahmud Murodov va gruziyalik Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan Tbilisi shahrida yuzma-yuz keldi.
- Ikkala jangchi ham og‘ir va o‘rta vazn toifalarida katta xalqaro tajribaga ega bo‘lib, ularning to‘qnashuvi katta qiziqish uyg‘otmoqda.
- Murodovning tezkor zarbalari Dolidzening kuchli grepplingiga qarshi sinovdan o‘tadi.
MMA olamida yilning eng kutilgan va murosasiz to‘qnashuvlaridan biriga zamin hozirlanmoqda. O‘zbekistonlik taniqli aralash yakkakurash ustasi Mahmud Murodov Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida bo‘lib o‘tadigan shov-shuvli «Hype Georgia» turniri arafasida mahalliy yulduz, UFC reytingining kuchli jangchilaridan biri Roman Dolidze bilan rasmiy «face-to-face» — yuzma-yuz nigohlar jangida to‘qnash keldi. Tashkilotchilar tomonidan uyushtirilgan ushbu ko‘rgazmali matbuot tadbirida ikki tajribali atlet o‘rtasidagi bosiqlik, o‘zaro professional hurmat va shu bilan birga bo‘lajak qonli jang oldidan yuqori psixologik keskinlik yaqqol sezilib turdi.
Har ikki jangchining ham og‘ir va o‘rta vazn toifalarida katta xalqaro tajribaga ega ekani ushbu qarama-qarshilikka bo‘lgan qiziqishni yanada alanga oldirmoqda. Murodovning chaqqon oyoq harakatlari va kuchli stoykadagi zarbalari Dolidzening xavfli greppling hamda kuchli jismoniy bosimiga qarshi qanday javob qaytara oladi?
Xo‘sh, Tbilisida mezbonlik qiladigan Dolidze o‘z muxlislari qarshisida g‘alabani naqd qiladimi yoki Mahmud Murodov yana bir bor sensatsiya ko‘rsatib, raqibini muddatidan oldin taslim etadimi?
«Tbilisidagi yuzma-yuz kelish va ruhiy bosim»: Tadbir tafsilotlari
«Hype Georgia» oqshomi oldidan bo‘lib o‘tgan nigohlar jangining asosiy jihatlari:
«Face-to-face» muhiti: Mahmud Murodov va Roman Dolidze sahna markaziga chiqib, bir-birlarining ko‘zlariga boqqan holda ruhiy ustunlikka erishishga harakat qilishdi;
Do‘stona, ammo jiddiy signal: Har ikki sportchi ochiq adovat yoki janjal ko‘rsatmagan bo‘lsa-da, nigohlardagi sovuqqonlik oktagondagi bahs shafqatsiz kechishidan dalolat berdi;
Turnir arenasi: Bahs Gruziyaning Tbilisi shahridagi arenada bo‘lib o‘tadi va oqshom mahalliy hamda xorijiy minglab MMA muxlislarining diqqat markazida bo‘ladi;
OAV va promoushen e’tibori: Ushbu yuzma-yuz kelish ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida minglab ko‘rishlar va qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
«Zarba kuchi va greppling to‘qnashuvi»: Jangchilarning imkoniyatlari
Mahmud Murodov va Roman Dolidzening taktik jihatlari qiyosi:
Mahmud Murodov (O‘zbekiston): Tezkor harakat, kikboksing uslubidagi zarbalar, masofani his qilish va qarshi hujumda raqibni ushlab olish mahorati;
Roman Dolidze (Gruziya): Og‘ir va yopishqoq parter, xavfli bo‘g‘ish usullari hamda yaqin masofadagi klinchda raqib kuchini so‘rib olish taktikasi;
Mezbonlik omili: Dolidze uchun tribunalar to‘liq qo‘llab-quvvatlovchi kuch bo‘lsa, Murodov uchun bu katta sinov va mehmonda jang qilish mas’uliyatidir;
Karyeradagi muhim burilish: Ushbu jangdagi g‘alaba har ikki sportchiga xalqaro yirik promoushenlarda o‘z mavqeini yanada yuqori pog‘onaga ko‘tarish imkoniyatini beradi.
Ekspertlar va MMA tahlilchilarining xulosasi
Jang taqdirini hal qilishi mumkin bo‘lgan muhim omillar:
Stoykadagi ustunlik: Tahlilchilarga ko‘ra, agar Murodov jangni tik turgan holda ushlab turib, raqibni masofada saqlay olsa, uning zarbalari bahs taqdirini tezroq hal qilishi mumkin;
Parter xavfi: Dolidzening asosiy maqsadi Murodovni teykdaun qilib, yerga qulatish bo‘ladi — Mahmudning mudofaasi ushbu rejaga qanchalik tayyor ekani hal qiluvchi nuqtaga aylanadi;
Taym-menejment va chidamlilik: Raundlar cho‘zilgan sari chidamlilik va funksional tayyorgarlik birinchi planga chiqadi.
Mahmud Murodov va Roman Dolidze o‘rtasidagi ushbu kutilgan to‘qnashuv ikki milliy maktabning oktagondagi haqiqiy mahorat namoyishiga aylanishi shubhasiz.
Sizningcha, Tbilisida kechadigan ushbu keskin jangda hamyurtimiz Mahmud Murodovning imkoniyati qanday va u Roman Dolidzeni qaysi raundda mag‘lub eta oladi? Jang nokaut bilan tugaydimi yoki hakamlar qarorigacha boradimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek MMA ustasining ushbu qaynoq to‘qnashuvi sharhini barcha sport ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…