Gruziya o‘zbekistonliklarni nimasi bilan maftun etmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yilning dastlabki 8 oyida 13,6 ming o‘zbekistonlik turistik maqsadlarda Gruziyaga safar qildi.
- O‘zbekistonliklar Gruziyani o‘ziga tortuvchi asosiy omillar qatoriga maroqli sayohat va dam olish (12 548 nafar), madaniy va tabiiy uyg‘unlik, til to‘sig‘ining yo‘qligi hamda logistika qulayliklari kiradi.
- Gruziyadagi qadimiy obidalar, so‘lim tabiat, betakror milliy taomlar va mehmondo‘stlik an’analari o‘zbek sayyohlariga manzur bo‘lmoqda.
Kavkaz mintaqasining so‘lim tabiati, qadimiy obidalari va boy madaniy merosi o‘zbekistonlik sayohatchilarni tobora ko‘proq o‘ziga jalb qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki 8 oyida (yanvar-avgust) mamlakatimizdan jami 13,6 ming nafar fuqaro turistik maqsadlarda Gruziyaga safar qildi.
To‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarning yo‘lga qo‘yilganligi hamda qulay viza tartibi o‘zbek sayyohlarining mazkur yo‘nalishga bo‘lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirgan.
Nima uchun Gruziya? Safar maqsadlarining aniq statistikasi
Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan hisobotda yurtdoshlarimizning Gruziyaga tashrif buyurish sabablari quyidagicha taqsimlangan:
Maroqli sayohat va dam olish: 12 548 nafar (umumiy oqimning mutlaq ko‘pchiligi sof turistik sayohatlarni tanlagan);
Qarindoshlar va yaqinlarni yo‘qlash: 831 nafar;
Xizmat safari va biznes maqsadlar: 134 nafar;
Davolanish va sog‘lomlashtirish turizmi: 94 nafar (Gruziyaning mashhur Borjomi va mineral suv shifoxonalariga borganlar);
Ta’lim va o‘qish: 9 nafar.
Sayohatchilar mehrini qozongan omillar
Gruziyaning o‘zbekistonliklar uchun ommabop yo‘nalishga aylanishi bejiz emas:
Madaniy va tabiiy uyg‘unlik: Tbilisining ko‘hna ko‘chalari, Kavkazning baland tog‘lari, Qora dengiz sohilidagi Batumi kurorti va betakror milliy taomlar o‘zbek sayyohlariga manzur bo‘lmoqda;
Til to‘sig‘ining yo‘qligi: Mahalliy aholi bilan muloqotning osonligi va mehmondo‘stlik an’analari sayohatni yanada qulay qiladi;
Logistika qulayligi: Mavsumiy va muntazam parvozlar sayohat vaqtini tejash va arzon tur-paketlarni tanlash imkonini bermoqda.
Gruziyaga sayohat qiluvchilar sonining barqaror o‘sib borishi o‘zbekistonliklarning xorijiy turizm geografiyasi tobora kengayib borayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…