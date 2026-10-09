Gruziya o‘zbekistonliklarni nimasi bilan maftun etmoqda?

·66·Dunyo
Gruziya o‘zbekistonliklarni nimasi bilan maftun etmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yilning dastlabki 8 oyida 13,6 ming o‘zbekistonlik turistik maqsadlarda Gruziyaga safar qildi.
  • O‘zbekistonliklar Gruziyani o‘ziga tortuvchi asosiy omillar qatoriga maroqli sayohat va dam olish (12 548 nafar), madaniy va tabiiy uyg‘unlik, til to‘sig‘ining yo‘qligi hamda logistika qulayliklari kiradi.
  • Gruziyadagi qadimiy obidalar, so‘lim tabiat, betakror milliy taomlar va mehmondo‘stlik an’analari o‘zbek sayyohlariga manzur bo‘lmoqda.

Kavkaz mintaqasining so‘lim tabiati, qadimiy obidalari va boy madaniy merosi o‘zbekistonlik sayohatchilarni tobora ko‘proq o‘ziga jalb qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan so‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki 8 oyida (yanvar-avgust) mamlakatimizdan jami 13,6 ming nafar fuqaro turistik maqsadlarda Gruziyaga safar qildi.

To‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarning yo‘lga qo‘yilganligi hamda qulay viza tartibi o‘zbek sayyohlarining mazkur yo‘nalishga bo‘lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirgan.

Nima uchun Gruziya? Safar maqsadlarining aniq statistikasi

Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan hisobotda yurtdoshlarimizning Gruziyaga tashrif buyurish sabablari quyidagicha taqsimlangan:

  • Maroqli sayohat va dam olish: 12 548 nafar (umumiy oqimning mutlaq ko‘pchiligi sof turistik sayohatlarni tanlagan);

  • Qarindoshlar va yaqinlarni yo‘qlash: 831 nafar;

  • Xizmat safari va biznes maqsadlar: 134 nafar;

  • Davolanish va sog‘lomlashtirish turizmi: 94 nafar (Gruziyaning mashhur Borjomi va mineral suv shifoxonalariga borganlar);

  • Ta’lim va o‘qish: 9 nafar.

Sayohatchilar mehrini qozongan omillar

Gruziyaning o‘zbekistonliklar uchun ommabop yo‘nalishga aylanishi bejiz emas:

  • Madaniy va tabiiy uyg‘unlik: Tbilisining ko‘hna ko‘chalari, Kavkazning baland tog‘lari, Qora dengiz sohilidagi Batumi kurorti va betakror milliy taomlar o‘zbek sayyohlariga manzur bo‘lmoqda;

  • Til to‘sig‘ining yo‘qligi: Mahalliy aholi bilan muloqotning osonligi va mehmondo‘stlik an’analari sayohatni yanada qulay qiladi;

  • Logistika qulayligi: Mavsumiy va muntazam parvozlar sayohat vaqtini tejash va arzon tur-paketlarni tanlash imkonini bermoqda.

Gruziyaga sayohat qiluvchilar sonining barqaror o‘sib borishi o‘zbekistonliklarning xorijiy turizm geografiyasi tobora kengayib borayotganidan dalolat beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasiGruziyaTbilisiBatumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi«Sizlar mayda odamlarsiz»: Merab va Umar o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga chiqdi14 avgust 08:16Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)4 iyul 11:48Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)19 sentabr 11:44Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)12 iyul 12:34Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)4 iyul 12:19Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)4 iyul 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?