Oq uydan kutilmagan bayonot: AQSH, Rossiya va Xitoy yetakchilari uchrashuvi qachon bo‘lib o‘tadi?

1 daqiqa o'qish73
Oq uydan kutilmagan bayonot: AQSH, Rossiya va Xitoy yetakchilari uchrashuvi qachon bo‘lib o‘tadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH ma'muriyati Rossiya, Xitoy va Shtatlar yetakchilarining uch tomonlama uchrashuvini joriy yilning 19 noyabr kuni o'tkazishni rejalashtirmoqda.
  • Mazkur muloqot Xitoyning Shenchjen shahrida bo'lib o'tadigan ATES sammiti doirasida tashkil etilishi kutilmoqda.
  • AQSH prezidenti Donald Tramp uchrashuv davomida yadro arsenallarini qisqartirish masalasini ko'tarishni maqsad qilgan.

AQSH ma’muriyati Rossiya, Xitoy va Shtatlar yetakchilarining uch tomonlama uchrashuvini o‘tkazishni rejalashtirmoqda. Oq uy matbuot xizmatining xabar berishicha, mazkur muhim tarixiy muloqot joriy yilning 19 noyabr kuni bo‘lib o‘tishi mumkin.

Shenchjen shahridagi ATES sammiti

Amerika ma’muriyati vakilining so‘zlariga ko‘ra, uch davlat rahbarlarining uchrashuvi bo‘lajak payshanba kuni Xitoyning Shenchjen shahrida o‘tadigan ATES sammiti doirasida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.

Mazkur tadbir global miqyosdagi eng nufuzli siyosiy maydonlardan biri hisoblanib, unda dunyoning yetakchi derjavalari rahbarlarining muloqoti xalqaro munosabatlarda katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Uchrashuv tafsilotlari

Ma’lumotlar

Sana

19 noyabr (payshanba)

Joy

Shenchjen, Xitoy (ATES sammiti maydoni)

Ishtirokchilar

AQSH, Rossiya va Xitoy yetakchilari

Asosiy masala

Yadro arsenallarini qisqartirish

Muhokama qilinadigan asosiy mavzu va tomonlarning pozitsiyasi

Oq uyda ma’lum qilishlaricha, AQSH prezidenti Donald Tramp mazkur uchrashuv chog‘ida yadro arsenallarini qisqartirish masalasini ko‘tarishni maqsad qilgan. Biroq Amerika tomoni ushbu muloqot yakuni bo‘yicha biror-bir rasmiy kelishuv yoki shartnoma imzolanishini kutmayotganini ham qayd etib o‘tgan.

Shu bilan birga, Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov avvalroq ATES sammiti doirasida Vladimir Putin va Donald Trampning uchrashuvi rejalashtirilayotganini xabar qilgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirining o‘rinbosari Sergey Ryabkov ham o‘z navbatida Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilarining uch tomonlama formatdagi uchrashuvi puxta o‘rganilayotganini tasdiqlagan edi.

Sizningcha, AQSH, Rossiya va Xitoy yetakchilarining ushbu uch tomonlama uchrashuvi global xavfsizlikni ta’minlashga qanchalik ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari