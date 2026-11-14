Oq uydan kutilmagan bayonot: AQSH, Rossiya va Xitoy yetakchilari uchrashuvi qachon bo‘lib o‘tadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH ma'muriyati Rossiya, Xitoy va Shtatlar yetakchilarining uch tomonlama uchrashuvini joriy yilning 19 noyabr kuni o'tkazishni rejalashtirmoqda.
- Mazkur muloqot Xitoyning Shenchjen shahrida bo'lib o'tadigan ATES sammiti doirasida tashkil etilishi kutilmoqda.
- AQSH prezidenti Donald Tramp uchrashuv davomida yadro arsenallarini qisqartirish masalasini ko'tarishni maqsad qilgan.
AQSH ma’muriyati Rossiya, Xitoy va Shtatlar yetakchilarining uch tomonlama uchrashuvini o‘tkazishni rejalashtirmoqda. Oq uy matbuot xizmatining xabar berishicha, mazkur muhim tarixiy muloqot joriy yilning 19 noyabr kuni bo‘lib o‘tishi mumkin.
Shenchjen shahridagi ATES sammiti
Amerika ma’muriyati vakilining so‘zlariga ko‘ra, uch davlat rahbarlarining uchrashuvi bo‘lajak payshanba kuni Xitoyning Shenchjen shahrida o‘tadigan ATES sammiti doirasida bo‘lib o‘tishi kutilmoqda.
Mazkur tadbir global miqyosdagi eng nufuzli siyosiy maydonlardan biri hisoblanib, unda dunyoning yetakchi derjavalari rahbarlarining muloqoti xalqaro munosabatlarda katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin.
Uchrashuv tafsilotlari
Ma’lumotlar
Sana
19 noyabr (payshanba)
Joy
Shenchjen, Xitoy (ATES sammiti maydoni)
Ishtirokchilar
AQSH, Rossiya va Xitoy yetakchilari
Asosiy masala
Yadro arsenallarini qisqartirish
Muhokama qilinadigan asosiy mavzu va tomonlarning pozitsiyasi
Oq uyda ma’lum qilishlaricha, AQSH prezidenti Donald Tramp mazkur uchrashuv chog‘ida yadro arsenallarini qisqartirish masalasini ko‘tarishni maqsad qilgan. Biroq Amerika tomoni ushbu muloqot yakuni bo‘yicha biror-bir rasmiy kelishuv yoki shartnoma imzolanishini kutmayotganini ham qayd etib o‘tgan.
Shu bilan birga, Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov avvalroq ATES sammiti doirasida Vladimir Putin va Donald Trampning uchrashuvi rejalashtirilayotganini xabar qilgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirining o‘rinbosari Sergey Ryabkov ham o‘z navbatida Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilarining uch tomonlama formatdagi uchrashuvi puxta o‘rganilayotganini tasdiqlagan edi.
Sizningcha, AQSH, Rossiya va Xitoy yetakchilarining ushbu uch tomonlama uchrashuvi global xavfsizlikni ta’minlashga qanchalik ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…