Tarkanning 10 yillik rafiqasi qanday ko‘rinishda va kim o‘zi?

2 daqiqa o'qish1
Tarkanning 10 yillik rafiqasi qanday ko‘rinishda va kim o‘zi?

90-yillarning mashhur turk xonandasi Tarkanning rafiqasi Pinar Dilek ko‘pchilikka tanish emas. U model yoki aktrisa emas, omma e’tiboridan yiroqda bo‘lishni afzal ko‘radi. Qizig‘i shundaki, Pinar bir vaqtlar Tarkanning oddiy muxlisasi bo‘lgan, keyinchalik esa uning hayot yo‘ldoshiga aylangan.

Tarkan va Pinarning tanishuvi 2011 yilda xonandaning konsertidan keyin sodir bo‘lgan. Pinar sahna ortida o‘z kumiri bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo‘lgan. Ikkalasi ham Germaniyada tug‘ilib o‘sgani, o‘xshash madaniy qarashlarga ega ekani sababli tezda til topishgan. Dastlabki muloqot vaqt o‘tishi bilan muhabbatga aylangan.

Aslida, Tarkan uzoq yillar davomida uylanishga shoshilmagan. 2000 yillarning boshlarida u advokat Bilge O‘zturk bilan qariyb bir necha yil munosabatda bo‘lgan. Juftlik birgalikda ko‘plab tadbirlarda ishtirok etgan bo‘lsa-da, oxir-oqibat munosabatlarini yakunlagan.

Atirgullar fonida er-xotin va kichkina qizaloqdan iborat baxtli oila.

Pinar bilan besh yillik munosabatlardan keyin xonanda unga turmush qurishni taklif qilgan. 2016 yil aprel oyida ular Istanbuldagi Tarkanning villasida nikohdan o‘tdi. Dabdabali to‘y o‘rniga kichik oilaviy marosim o‘tkazilib, unga qariyb 40 nafar yaqin qarindosh va do‘st taklif etildi.

2018 yil iyul oyida esa ularning Liya ismli qizi dunyoga keldi. Ota bo‘lish Tarkanning hayotiga katta o‘zgarish olib kirdi. Ilgari erkinlikni afzal ko‘rgan xonanda endi oilasi va farzandi bilan o‘tkazgan vaqtlarini katta baxt deb biladi.

Tarkan va Pinar qizlarining shaxsiy hayotini ommadan ehtiyotkorlik bilan himoya qiladi. Xonanda ba’zan oilaviy suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylaydi, ammo 8 yoshli Liyaning yuzini hech qachon ochiq ko‘rsatmaydi.

Qizining tug‘ilgan kunida esa Tarkan rafiqasi va farzandi bilan tushgan suratini e’lon qilib, shunday yozgan:

Qizil futbolkadagi kulib turgan erkak ayol va bola bilan selfiga tushmoqda.

«Mening qadrdonlarim, ikki bebaho qalbim. Hayotimizga xuddi quyoshdek kirib kelganingdan juda ham baxtiyorman, aziz qizim. Biz seni juda-juda yaxshi ko‘ramiz».

So‘nggi yillarda xonanda ijodida ham ma’lum tanaffus kuzatildi. 2019 yildan keyin u sahnadan biroz uzoqlashib, oilasiga va yangi musiqalar ustida ishlashga ko‘proq vaqt ajratdi. Bu davrda uning salomatligi haqida ham turli mish-mishlar tarqalgan, biroq keyinchalik Tarkan ijodiy tanaffus olganini ma’lum qilgan.

2022 yilda esa u yana sahnaga qaytib, yangi qo‘shiqlar va konsert dasturlarini taqdim eta boshladi. Bugungi kunda ham uning chiqishlari muxlislar bilan gavjum bo‘lib, Tarkanning mashhurligi saqlanib qolmoqda.

Pinar Dilek esa shon-shuhratdan ko‘ra oilaviy hayotni afzal ko‘rib, turmush o‘rtog‘i va qizining yonida bo‘lishni davom ettirmoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari