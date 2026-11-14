Tarkanning 10 yillik rafiqasi qanday ko‘rinishda va kim o‘zi?
90-yillarning mashhur turk xonandasi Tarkanning rafiqasi Pinar Dilek ko‘pchilikka tanish emas. U model yoki aktrisa emas, omma e’tiboridan yiroqda bo‘lishni afzal ko‘radi. Qizig‘i shundaki, Pinar bir vaqtlar Tarkanning oddiy muxlisasi bo‘lgan, keyinchalik esa uning hayot yo‘ldoshiga aylangan.
Tarkan va Pinarning tanishuvi 2011 yilda xonandaning konsertidan keyin sodir bo‘lgan. Pinar sahna ortida o‘z kumiri bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo‘lgan. Ikkalasi ham Germaniyada tug‘ilib o‘sgani, o‘xshash madaniy qarashlarga ega ekani sababli tezda til topishgan. Dastlabki muloqot vaqt o‘tishi bilan muhabbatga aylangan.
Aslida, Tarkan uzoq yillar davomida uylanishga shoshilmagan. 2000 yillarning boshlarida u advokat Bilge O‘zturk bilan qariyb bir necha yil munosabatda bo‘lgan. Juftlik birgalikda ko‘plab tadbirlarda ishtirok etgan bo‘lsa-da, oxir-oqibat munosabatlarini yakunlagan.
Pinar bilan besh yillik munosabatlardan keyin xonanda unga turmush qurishni taklif qilgan. 2016 yil aprel oyida ular Istanbuldagi Tarkanning villasida nikohdan o‘tdi. Dabdabali to‘y o‘rniga kichik oilaviy marosim o‘tkazilib, unga qariyb 40 nafar yaqin qarindosh va do‘st taklif etildi.
2018 yil iyul oyida esa ularning Liya ismli qizi dunyoga keldi. Ota bo‘lish Tarkanning hayotiga katta o‘zgarish olib kirdi. Ilgari erkinlikni afzal ko‘rgan xonanda endi oilasi va farzandi bilan o‘tkazgan vaqtlarini katta baxt deb biladi.
Tarkan va Pinar qizlarining shaxsiy hayotini ommadan ehtiyotkorlik bilan himoya qiladi. Xonanda ba’zan oilaviy suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylaydi, ammo 8 yoshli Liyaning yuzini hech qachon ochiq ko‘rsatmaydi.
Qizining tug‘ilgan kunida esa Tarkan rafiqasi va farzandi bilan tushgan suratini e’lon qilib, shunday yozgan:
«Mening qadrdonlarim, ikki bebaho qalbim. Hayotimizga xuddi quyoshdek kirib kelganingdan juda ham baxtiyorman, aziz qizim. Biz seni juda-juda yaxshi ko‘ramiz».
So‘nggi yillarda xonanda ijodida ham ma’lum tanaffus kuzatildi. 2019 yildan keyin u sahnadan biroz uzoqlashib, oilasiga va yangi musiqalar ustida ishlashga ko‘proq vaqt ajratdi. Bu davrda uning salomatligi haqida ham turli mish-mishlar tarqalgan, biroq keyinchalik Tarkan ijodiy tanaffus olganini ma’lum qilgan.
2022 yilda esa u yana sahnaga qaytib, yangi qo‘shiqlar va konsert dasturlarini taqdim eta boshladi. Bugungi kunda ham uning chiqishlari muxlislar bilan gavjum bo‘lib, Tarkanning mashhurligi saqlanib qolmoqda.
Pinar Dilek esa shon-shuhratdan ko‘ra oilaviy hayotni afzal ko‘rib, turmush o‘rtog‘i va qizining yonida bo‘lishni davom ettirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…