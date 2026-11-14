Fridrix Mers AQSHga murojaat qilib, Yevropaning xavotirlarini oshkor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya kansleri Fridrix Mers Dublinda o‘tgan Yevropa politik hamjamiyati yig‘ilishida AQSHni Ukraina mojarosi bo‘yicha kutilmagan qarorlar qabul qilmaslikka chaqirdi.
- Yevropa davlatlari AQSH prezidenti Donald Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin haftada rejalashtirilgan uchrashuvi ortidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan «syurprizlar»dan xavotirda.
Germaniya kansleri Fridrix Mers Dublinda bo‘lib o‘tayotgan Yevropa politik hamjamiyati uchrashuvi chog‘ida AQSHga qarata muhim bayonot berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Yevropa davlatlari AQSH tomonidan Ukraina mojarosi bo‘yicha kutilmagan qarorlar yoki «syurprizlar» qilinishidan jiddiy xavotirda.
Dublindagi bayonot va «Ankoridj» xotiralari
Fridrix Mers jurnalistlar bilan muloqotda AQSH prezidenti Donald Tramp yaqin haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina masalasini muhokama qilishni rejalashtirayotganini eslatib o‘tdi.
«Biz bilamizki, prezident Tramp kelajak haftada Ukrainani prezident Putin bilan muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Bu yerda, Dublinda ba’zilar bu “ikkinchi Ankoridj momenti” bo‘lib qolishidan xavotirda. Shu munosabat bilan men AQSHga o‘z signalimizni yana bir bor yetkazmoqchiman — iltimos, hech qanday syurprizlar bo‘lmasin», — dedi Germaniya kansleri.
Eslatib o‘tamiz, 2025 yil 15 avgust kuni Alyaskaning Ankoridj shahridagi Elmendorf-Richardson harbiy bazasida Rossiya va AQSH prezidentlarining 2021 yildan beri ilk bor yuzma-yuz uchrashuvi bo‘lib o‘tgan edi. O‘shanda sammitning asosiy mavzusi Ukraina mojarosini hal qilishga qaratilgan bo‘lib, Yevropa yetakchilari bu kabi yopiq kelishuvlar ularning ishtirokisiz hal qilinishidan cho‘chimoqda.
Muhim jihatlar
Tafsilotlar
Kim bayonot berdi?
Germaniya kansleri Fridrix Mers
Qayerda aytildi?
Dublin shahrida (Yevropa politik hamjamiyati yig‘ilishi)
Asosiy xavotir
Tramp va Putin o‘rtasidagi bo‘lajak uchrashuv («Ankoridj momenti»)
Yevropaning talabi
Ukraina masalasida Vashington tomonidan kutilmagan «syurprizlar»ga yo‘l qo‘ymaslik
Yevropa va AQSH munosabatlaridagi noaniqliklar
Ekspertlarning fikricha, Yevropa yetakchilari o‘z manfaatlari chetda qolib ketishidan yoki AQSH va Rossiya o‘zlaricha muhim geosiyosiy kelishuvlarga erishishidan xavotirda. Mersning ushbu qat’iy murojaati Germaniya va Yevropa Ittifoqi Ukraina borasidagi har qanday muzokaralarda o‘z so‘ziga ega bo‘lishni va Vashingtonning keskin qarorlariga duch kelmaslikni istashini yaqqol ko‘rsatadi.
Sizningcha, Yevropa yetakchilarining AQSH va Rossiya o‘rtasidagi muzokaralardan bunday xavotirda ekani qanchalik asosli? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…