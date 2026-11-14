Fridrix Mers AQSHga murojaat qilib, Yevropaning xavotirlarini oshkor etdi

1 daqiqa o'qish66
Fridrix Mers AQSHga murojaat qilib, Yevropaning xavotirlarini oshkor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya kansleri Fridrix Mers Dublinda o‘tgan Yevropa politik hamjamiyati yig‘ilishida AQSHni Ukraina mojarosi bo‘yicha kutilmagan qarorlar qabul qilmaslikka chaqirdi.
  • Yevropa davlatlari AQSH prezidenti Donald Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin haftada rejalashtirilgan uchrashuvi ortidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan «syurprizlar»dan xavotirda.

Germaniya kansleri Fridrix Mers Dublinda bo‘lib o‘tayotgan Yevropa politik hamjamiyati uchrashuvi chog‘ida AQSHga qarata muhim bayonot berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Yevropa davlatlari AQSH tomonidan Ukraina mojarosi bo‘yicha kutilmagan qarorlar yoki «syurprizlar» qilinishidan jiddiy xavotirda.

Dublindagi bayonot va «Ankoridj» xotiralari

Fridrix Mers jurnalistlar bilan muloqotda AQSH prezidenti Donald Tramp yaqin haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina masalasini muhokama qilishni rejalashtirayotganini eslatib o‘tdi.

«Biz bilamizki, prezident Tramp kelajak haftada Ukrainani prezident Putin bilan muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Bu yerda, Dublinda ba’zilar bu “ikkinchi Ankoridj momenti” bo‘lib qolishidan xavotirda. Shu munosabat bilan men AQSHga o‘z signalimizni yana bir bor yetkazmoqchiman — iltimos, hech qanday syurprizlar bo‘lmasin», — dedi Germaniya kansleri.

Eslatib o‘tamiz, 2025 yil 15 avgust kuni Alyaskaning Ankoridj shahridagi Elmendorf-Richardson harbiy bazasida Rossiya va AQSH prezidentlarining 2021 yildan beri ilk bor yuzma-yuz uchrashuvi bo‘lib o‘tgan edi. O‘shanda sammitning asosiy mavzusi Ukraina mojarosini hal qilishga qaratilgan bo‘lib, Yevropa yetakchilari bu kabi yopiq kelishuvlar ularning ishtirokisiz hal qilinishidan cho‘chimoqda.

Muhim jihatlar

Tafsilotlar

Kim bayonot berdi?

Germaniya kansleri Fridrix Mers

Qayerda aytildi?

Dublin shahrida (Yevropa politik hamjamiyati yig‘ilishi)

Asosiy xavotir

Tramp va Putin o‘rtasidagi bo‘lajak uchrashuv («Ankoridj momenti»)

Yevropaning talabi

Ukraina masalasida Vashington tomonidan kutilmagan «syurprizlar»ga yo‘l qo‘ymaslik

Yevropa va AQSH munosabatlaridagi noaniqliklar

Ekspertlarning fikricha, Yevropa yetakchilari o‘z manfaatlari chetda qolib ketishidan yoki AQSH va Rossiya o‘zlaricha muhim geosiyosiy kelishuvlarga erishishidan xavotirda. Mersning ushbu qat’iy murojaati Germaniya va Yevropa Ittifoqi Ukraina borasidagi har qanday muzokaralarda o‘z so‘ziga ega bo‘lishni va Vashingtonning keskin qarorlariga duch kelmaslikni istashini yaqqol ko‘rsatadi.

Sizningcha, Yevropa yetakchilarining AQSH va Rossiya o‘rtasidagi muzokaralardan bunday xavotirda ekani qanchalik asosli? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari