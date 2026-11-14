Rubl mustahkamlanmoqda: Xorijiy valyutalarning yangi narxlari e’lon qilindi

1 daqiqa o'qish60
Rubl mustahkamlanmoqda: Xorijiy valyutalarning yangi narxlari e’lon qilindi

Rossiya Markaziy banki navbatdagi rasmiy valyuta kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, bugungi kunga kelib asosiy xorijiy valyutalarning barchasi rublga nisbatan pasayish tendensiyasini ko‘rsatdi.

Dollar va yevro kurslarining o‘zgarishi

Regulyator qaroriga ko‘ra, AQSH dollarining rasmiy kursi sezilarli darajada pasayib, 82,1516 rublni tashkil etdi (oldingi ko‘rsatkichga nisbatan 0,8287 rublga kamaygan).

Shuningdek, yevro ham o‘z pozitsiyasini boy berdi. Yevropadagi yagona valyuta 91,0312 rublgacha pasaydi (bir kunda 1,3000 rublga arzonlashgan).

Xitoy yuanining yangi qiymati

Osiyo mintaqasidagi asosiy savdo hamkorimiz hisoblangan xitoy yuanining rasmiy kursi ham pasayish tarafiga o‘zgardi. Rossiya Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, yuan 12,3149 rubl etib belgilandi (arzonlashish 0,0860 rublni tashkil etdi).

Valyuta nomi

Yangi rasmiy kurs (rublda)

O‘zgarish dinamikasi

AQSH dollari ($)

82,1516

- 0,8287 rub.

Yevro (€)

91,0312

- 1,3000 rub.

Xitoy yuani (¥)

12,3149

- 0,0860 rub.

Ushbu rasmiy kurslar moliya bozoridagi joriy o‘zgarishlarni aks ettirib, kelgusi kunlardagi savdo jarayonlariga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi.

Sizningcha, xorijiy valyutalarning arzonlashish tendensiyasi yaqin kunlarda ham davom etadimi yoki rubl yana o‘z mavqeini boy beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Iqtisodiyot yangiliklari