Rubl mustahkamlanmoqda: Xorijiy valyutalarning yangi narxlari e’lon qilindi
Rossiya Markaziy banki navbatdagi rasmiy valyuta kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, bugungi kunga kelib asosiy xorijiy valyutalarning barchasi rublga nisbatan pasayish tendensiyasini ko‘rsatdi.
Dollar va yevro kurslarining o‘zgarishi
Regulyator qaroriga ko‘ra, AQSH dollarining rasmiy kursi sezilarli darajada pasayib, 82,1516 rublni tashkil etdi (oldingi ko‘rsatkichga nisbatan 0,8287 rublga kamaygan).
Shuningdek, yevro ham o‘z pozitsiyasini boy berdi. Yevropadagi yagona valyuta 91,0312 rublgacha pasaydi (bir kunda 1,3000 rublga arzonlashgan).
Xitoy yuanining yangi qiymati
Osiyo mintaqasidagi asosiy savdo hamkorimiz hisoblangan xitoy yuanining rasmiy kursi ham pasayish tarafiga o‘zgardi. Rossiya Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, yuan 12,3149 rubl etib belgilandi (arzonlashish 0,0860 rublni tashkil etdi).
Valyuta nomi
Yangi rasmiy kurs (rublda)
O‘zgarish dinamikasi
AQSH dollari ($)
82,1516
- 0,8287 rub.
Yevro (€)
91,0312
- 1,3000 rub.
Xitoy yuani (¥)
12,3149
- 0,0860 rub.
Ushbu rasmiy kurslar moliya bozoridagi joriy o‘zgarishlarni aks ettirib, kelgusi kunlardagi savdo jarayonlariga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi.
Sizningcha, xorijiy valyutalarning arzonlashish tendensiyasi yaqin kunlarda ham davom etadimi yoki rubl yana o‘z mavqeini boy beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…