«Har bir fuqaroga 5 000 dollar beraman»: Tramp saylov oldidan aqlbovar qilmas va’da berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Agar respublikachilar Kongressning har ikkala palatasida g‘alaba qozonsa, Donald Tramp har bir voyaga yetgan AQSH fuqarosiga 5 000 dollardan berishni va’da qildi.
- U demokratlarni kommunizm va sotsializmga intilishda ayblab, ular g‘alaba qozonsa, o‘ziga nisbatan impichment jarayonini boshlashlarini aytdi.
- Ushbu bayonot AQSHdagi oraliq saylovlar oldidan siyosiy kurashning keskinlashganini ko‘rsatmoqda.
AQSH siyosiy sahnasida kutilayotgan muhim oraliq saylovlar arafasida Donald Tramp butun dunyoni hayratda qoldirgan mislsiz bayonot bilan chiqdi! Oq uy rahbari agar respublikachilar Kongressning har ikkala palatasida ustunlikka erishsa, mamlakatdagi har bir voyaga yetgan fuqaroning hisobiga 5 000 dollardan pul tarqatishga va’da berdi.
Shu bilan birga, u siyosiy raqiblari — demokratlarni keskin tanqid ostiga olib, ular hokimiyatni qo‘lga kiritgan taqdirda o‘ziga nisbatan impichment e’lon qilishga tayyorlanayotganini ochiqladi. Xo‘sh, Trampning bu shov-shuvli taklifi ortida nima yotibdi va amerikaliklarni qanday tarixiy tanlov kutmoqda?
5 000 dollarlik mukofot va «sotsializm» ayblovi
Donald Tramp o‘z chiqishida siyosiy kurash chegaralarini keskin kengaytirdi:
Har bir katta yoshli fuqaroga to‘lov: Prezident respublikachilar Vakillar palatasi va Senat saylovlarida g‘alaba qozonsa, har bir voyaga yetgan AQSH fuqarosiga 5 000 dollardan berishini ma’lum qildi;
«Kommunizmga yo‘l»: Tramp demokratlarni kommunizm va sotsializm sari intilishda ochiq ayblab, ularni «men ko‘rgan eng yomon odamlar» deb atadi;
Impichment tahdidi: U agar demokratlar ushbu saylovda ustun kelsa, ular zudlik bilan o‘zini prezidentlik kursisidan chetlatish, ya’ni impichment qilish harakatini boshlashini ogohlantirdi;
Saylovchilar oldidagi keskin yo‘l: AQSH aholisi oldida amalda ikkita yaqqol tanlov turibdi: 5 ming dollar olish yoki Tramp boshqaruviga chek qo‘yish.
Trampning shov-shuvli so‘zlari
«Agar respublikachilar Vakillar palatasi va Senat saylovlarida g‘alaba qozonsalar, men har bir voyaga yetgan AQSH fuqarosiga 5 000 dollar beraman. Ular (demokratlar) kommunizmga yo‘l olishmoqda. Ular sotsializmni sog‘inishgan. Men ko‘rgan eng yomon odamlar hokimiyat tepasida. Demokratlar oraliq saylovlarda g‘alaba qozonsalar, meni impichment qilishga harakat qilishadi».
Ushbu keskin chiqish saylov kampaniyasi naqadar dramatik va murosasiz ruhda o‘tishini ko‘rsatmoqda.
AQSHdagi oraliq saylovlar va Trampning taklifi (Jadval)
Mezon / Hodisa
Asosiy tafsilotlar
Saylov sanasi
2026 yil 3 noyabr, seshanba
Saylov turi
AQSH Kongressiga oraliq saylovlar (midterm elections)
Trampning bosh va’dasi
Har bir voyaga yetgan fuqaroga 5 000 dollar berish
Bosh shart
Respublikachilarning Vakillar palatasi va Senatda g‘alabasi
Ehtimoliy xavf
Demokratlar yutsa, Trampga nisbatan impichment jarayoni boshlanishi
3 noyabrdagi ushbu siyosiy jang nafaqat AQSH Kongressi taqdirini, balki Tramp ma’muriyatining kelajagini ham butunlay hal qilib berishi kutilmoqda.
Sizningcha, Trampning har bir fuqaroga 5 000 dollar tarqatish va’dasi saylovchilarni o‘z tomoniga og‘dirish uchun yetarli bo‘ladimi yoki amerikaliklar uni siyosiy sahnadan ketkazishni ma’qul ko‘rishadimi?
O‘z taxmin va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va AQSHdagi ushbu shov-shuvli siyosiy bayonotni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…