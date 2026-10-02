«Har bir fuqaroga 5 000 dollar beraman»: Tramp saylov oldidan aqlbovar qilmas va’da berdi

·50·Dunyo
«Har bir fuqaroga 5 000 dollar beraman»: Tramp saylov oldidan aqlbovar qilmas va’da berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Agar respublikachilar Kongressning har ikkala palatasida g‘alaba qozonsa, Donald Tramp har bir voyaga yetgan AQSH fuqarosiga 5 000 dollardan berishni va’da qildi.
  • U demokratlarni kommunizm va sotsializmga intilishda ayblab, ular g‘alaba qozonsa, o‘ziga nisbatan impichment jarayonini boshlashlarini aytdi.
  • Ushbu bayonot AQSHdagi oraliq saylovlar oldidan siyosiy kurashning keskinlashganini ko‘rsatmoqda.

AQSH siyosiy sahnasida kutilayotgan muhim oraliq saylovlar arafasida Donald Tramp butun dunyoni hayratda qoldirgan mislsiz bayonot bilan chiqdi! Oq uy rahbari agar respublikachilar Kongressning har ikkala palatasida ustunlikka erishsa, mamlakatdagi har bir voyaga yetgan fuqaroning hisobiga 5 000 dollardan pul tarqatishga va’da berdi.

Shu bilan birga, u siyosiy raqiblari — demokratlarni keskin tanqid ostiga olib, ular hokimiyatni qo‘lga kiritgan taqdirda o‘ziga nisbatan impichment e’lon qilishga tayyorlanayotganini ochiqladi. Xo‘sh, Trampning bu shov-shuvli taklifi ortida nima yotibdi va amerikaliklarni qanday tarixiy tanlov kutmoqda?

5 000 dollarlik mukofot va «sotsializm» ayblovi

Donald Tramp o‘z chiqishida siyosiy kurash chegaralarini keskin kengaytirdi:

  • Har bir katta yoshli fuqaroga to‘lov: Prezident respublikachilar Vakillar palatasi va Senat saylovlarida g‘alaba qozonsa, har bir voyaga yetgan AQSH fuqarosiga 5 000 dollardan berishini ma’lum qildi;

  • «Kommunizmga yo‘l»: Tramp demokratlarni kommunizm va sotsializm sari intilishda ochiq ayblab, ularni «men ko‘rgan eng yomon odamlar» deb atadi;

  • Impichment tahdidi: U agar demokratlar ushbu saylovda ustun kelsa, ular zudlik bilan o‘zini prezidentlik kursisidan chetlatish, ya’ni impichment qilish harakatini boshlashini ogohlantirdi;

  • Saylovchilar oldidagi keskin yo‘l: AQSH aholisi oldida amalda ikkita yaqqol tanlov turibdi: 5 ming dollar olish yoki Tramp boshqaruviga chek qo‘yish.

Trampning shov-shuvli so‘zlari

«Agar respublikachilar Vakillar palatasi va Senat saylovlarida g‘alaba qozonsalar, men har bir voyaga yetgan AQSH fuqarosiga 5 000 dollar beraman. Ular (demokratlar) kommunizmga yo‘l olishmoqda. Ular sotsializmni sog‘inishgan. Men ko‘rgan eng yomon odamlar hokimiyat tepasida. Demokratlar oraliq saylovlarda g‘alaba qozonsalar, meni impichment qilishga harakat qilishadi».

Ushbu keskin chiqish saylov kampaniyasi naqadar dramatik va murosasiz ruhda o‘tishini ko‘rsatmoqda.

AQSHdagi oraliq saylovlar va Trampning taklifi (Jadval)

Mezon / Hodisa

Asosiy tafsilotlar

Saylov sanasi

2026 yil 3 noyabr, seshanba

Saylov turi

AQSH Kongressiga oraliq saylovlar (midterm elections)

Trampning bosh va’dasi

Har bir voyaga yetgan fuqaroga 5 000 dollar berish

Bosh shart

Respublikachilarning Vakillar palatasi va Senatda g‘alabasi

Ehtimoliy xavf

Demokratlar yutsa, Trampga nisbatan impichment jarayoni boshlanishi

3 noyabrdagi ushbu siyosiy jang nafaqat AQSH Kongressi taqdirini, balki Tramp ma’muriyatining kelajagini ham butunlay hal qilib berishi kutilmoqda.

Sizningcha, Trampning har bir fuqaroga 5 000 dollar tarqatish va’dasi saylovchilarni o‘z tomoniga og‘dirish uchun yetarli bo‘ladimi yoki amerikaliklar uni siyosiy sahnadan ketkazishni ma’qul ko‘rishadimi?

O‘z taxmin va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va AQSHdagi ushbu shov-shuvli siyosiy bayonotni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Donald Tramp2026 yil 3 noyabr oraliq saylovlar5 000 dollarlik mukofotImpichment
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!21 sentabr 16:12Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54Qozog‘istondagi ilk Qurultoy saylovlari qiziqarli manzaralarga boy bo‘ldi (foto)Qozog‘istondagi ilk Qurultoy saylovlari qiziqarli manzaralarga boy bo‘ldi (foto)23 avgust 19:44Har bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiHar bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdi10 sentabr 16:35Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?Ilon Maskning otasi Ukrainadagi demokratiyaga qanday baho berdi?11 avgust 09:02Pezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobiPezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobi25 sentabr 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota