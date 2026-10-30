Osmondagi dahshatli to‘qnashuv: AQSHda ikki vertolyot qulab tushdi, qurbonlar bor
AQSHning Oregon shtatida ikkita vertolyot havoda to‘qnashib ketishi oqibatida mudhish aviahalokat yuz berdi. Makminnvill munitsipal aeroporti yaqinidagi ochiq osmon ostida sodir bo‘lgan to‘qnashuv natijasida uch kishi — yosh parvoz instruktori, mahalliy tajribali uchuvchi hamda Buyuk Britaniyadan kelgan talaba-uchuvchi halok bo‘ldi.
Hodisa 29 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 14:15 atrofida Yamxill okrugi hududida sodir bo‘lgan. Fojia tafsilotlari va qurbonlar haqida okrug sherifi Sem Elliott hamda Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) rasmiy axborot berdi.
Halokat tafsilotlari va qurbon bo‘lganlar
Sherif boshqarmasi va CNN tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, avariya vaqtida vertolyotlar ichida jami uch kishi bo‘lgan:
Instruktor va Britaniyadan kelgan talaba: Halokatda 22 yoshli parvoz instruktori, texaslik Meddi Aasbo hamda unga shogirdlik qilayotgan Buyuk Britaniya fuqarosi bo‘lgan talaba-uchuvchi halok bo‘ldi;
Ikkinchi vertolyot piloti: Ikkinchi havo kemasi bortida yolg‘iz o‘zi bo‘lgan 38 yoshli oregonlik tajribali pilot Tayler Sterdevant ham voqea joyida vafot etdi;
Qulash joyi: To‘qnashuvdan so‘ng har ikki bort aeroport yaqinidagi xususiy qishloq xo‘jaligi dalasiga qulab tushgan. Zarba kuchidan qizil rangli vertolyot parcha-parcha bo‘lib ketgan, yashil ranglisi esa teskari ag‘darilib tushgan.
«Metallning kuchli g‘ijirlashini eshitdim»: Voqea guvohlari nima deydi?
Hodisaga yaqin atrofdagi oilaviy uzumzorda ishlayotgan Leo Rodriges ismli mahalliy aholi vakili bevosita guvoh bo‘lib, darhol 911 favqulodda xizmatiga qo‘ng‘iroq qilgan:
«To‘satdan kuchli gumburlash va metall g‘ijirlagan ovozni eshitdim. Yuqoriga qarasam, ikkita vertolyot aynan havoda bir-biriga urilgan ekan. Ko‘zlarim ko‘rayotgan manzarani miyam bir necha soniya davomida qabul qilolmadi. Bunaqasini har kuni ko‘rmaysiz. Ular havoda aylanib, bir zumda yerga quladi», — deydi guvoh.
Tergov va vertolyotlar modeli
AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) bergan dastlabki bayonotga ko‘ra, halokatga uchragan havo kemalari quyidagilardir:
Ishtirok etgan bortlar: Uchuvchilarni tayyorlash bo‘yicha o‘quv parvozini amalga oshirayotgan Robinson R-22 hamda texnik xizmat ko‘rsatish sinovidan o‘tayotgan Airbus AS350 (H125) vertolyotlari to‘qnashgan;
Jerry Trimble Helicopters kompaniyasi: Uchuvchilarni tayyorlash va vertolyotlarni xususiy parvozlarga ijaraga berish bilan shug‘ullanuvchi «Jerry Trimble Helicopters» kompaniyasi o‘z borti insidentga uchraganini tasdiqlab, tergov organlari bilan to‘liq hamkorlik qilayotganini bildirdi;
Xavfsizlik choralari: Qutqaruvchilar va aviatsiya ekspertlari voqea joyida tekshiruv olib borishi uchun mahalliy 233-sonli trassaning taxminan bir yarim kilometrlik qismi politsiya tomonidan to‘liq yopildi.
Federal aviatsiya boshqarmasi va maxsus komissiya ayni daqiqalarda ikki havo kemasining ochiq va ko‘rinish yaxshi bo‘lgan ob-havo sharoitida qay tariqa bir yo‘nalishda to‘qnashib ketgani sabablarini o‘rganmoqda.
Izohlar 0
…