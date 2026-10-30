Osmondagi dahshatli to‘qnashuv: AQSHda ikki vertolyot qulab tushdi, qurbonlar bor

·3·Dunyo
Osmondagi dahshatli to‘qnashuv: AQSHda ikki vertolyot qulab tushdi, qurbonlar bor

AQSHning Oregon shtatida ikkita vertolyot havoda to‘qnashib ketishi oqibatida mudhish aviahalokat yuz berdi. Makminnvill munitsipal aeroporti yaqinidagi ochiq osmon ostida sodir bo‘lgan to‘qnashuv natijasida uch kishi — yosh parvoz instruktori, mahalliy tajribali uchuvchi hamda Buyuk Britaniyadan kelgan talaba-uchuvchi halok bo‘ldi.

Hodisa 29 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 14:15 atrofida Yamxill okrugi hududida sodir bo‘lgan. Fojia tafsilotlari va qurbonlar haqida okrug sherifi Sem Elliott hamda Federal aviatsiya ma’muriyati (FAA) rasmiy axborot berdi.

Halokat tafsilotlari va qurbon bo‘lganlar

Sherif boshqarmasi va CNN tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, avariya vaqtida vertolyotlar ichida jami uch kishi bo‘lgan:

  • Instruktor va Britaniyadan kelgan talaba: Halokatda 22 yoshli parvoz instruktori, texaslik Meddi Aasbo hamda unga shogirdlik qilayotgan Buyuk Britaniya fuqarosi bo‘lgan talaba-uchuvchi halok bo‘ldi;

  • Ikkinchi vertolyot piloti: Ikkinchi havo kemasi bortida yolg‘iz o‘zi bo‘lgan 38 yoshli oregonlik tajribali pilot Tayler Sterdevant ham voqea joyida vafot etdi;

  • Qulash joyi: To‘qnashuvdan so‘ng har ikki bort aeroport yaqinidagi xususiy qishloq xo‘jaligi dalasiga qulab tushgan. Zarba kuchidan qizil rangli vertolyot parcha-parcha bo‘lib ketgan, yashil ranglisi esa teskari ag‘darilib tushgan.

«Metallning kuchli g‘ijirlashini eshitdim»: Voqea guvohlari nima deydi?

Hodisaga yaqin atrofdagi oilaviy uzumzorda ishlayotgan Leo Rodriges ismli mahalliy aholi vakili bevosita guvoh bo‘lib, darhol 911 favqulodda xizmatiga qo‘ng‘iroq qilgan:

«To‘satdan kuchli gumburlash va metall g‘ijirlagan ovozni eshitdim. Yuqoriga qarasam, ikkita vertolyot aynan havoda bir-biriga urilgan ekan. Ko‘zlarim ko‘rayotgan manzarani miyam bir necha soniya davomida qabul qilolmadi. Bunaqasini har kuni ko‘rmaysiz. Ular havoda aylanib, bir zumda yerga quladi», — deydi guvoh.

Tergov va vertolyotlar modeli

AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) bergan dastlabki bayonotga ko‘ra, halokatga uchragan havo kemalari quyidagilardir:

  • Ishtirok etgan bortlar: Uchuvchilarni tayyorlash bo‘yicha o‘quv parvozini amalga oshirayotgan Robinson R-22 hamda texnik xizmat ko‘rsatish sinovidan o‘tayotgan Airbus AS350 (H125) vertolyotlari to‘qnashgan;

  • Jerry Trimble Helicopters kompaniyasi: Uchuvchilarni tayyorlash va vertolyotlarni xususiy parvozlarga ijaraga berish bilan shug‘ullanuvchi «Jerry Trimble Helicopters» kompaniyasi o‘z borti insidentga uchraganini tasdiqlab, tergov organlari bilan to‘liq hamkorlik qilayotganini bildirdi;

  • Xavfsizlik choralari: Qutqaruvchilar va aviatsiya ekspertlari voqea joyida tekshiruv olib borishi uchun mahalliy 233-sonli trassaning taxminan bir yarim kilometrlik qismi politsiya tomonidan to‘liq yopildi.

Federal aviatsiya boshqarmasi va maxsus komissiya ayni daqiqalarda ikki havo kemasining ochiq va ko‘rinish yaxshi bo‘lgan ob-havo sharoitida qay tariqa bir yo‘nalishda to‘qnashib ketgani sabablarini o‘rganmoqda.

OregonAviahalokatNTSBJerry Trimble Helicopters
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)16 sentabr 16:11Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiOshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi1 avgust 11:53Oktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqdaOktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqda26 iyun 15:05Turkiyadagi mashhur Kappadokiya qoyasi sayyohlar ustiga qulab tushdi, qurbonlar bor (video)Turkiyadagi mashhur Kappadokiya qoyasi sayyohlar ustiga qulab tushdi, qurbonlar bor (video)Bugun 09:40Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35Keniyada qurilayotgan ko‘p qavatli bino qulab, vayronalar savdo joylarini bosib qoldiKeniyada qurilayotgan ko‘p qavatli bino qulab, vayronalar savdo joylarini bosib qoldiKecha 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda